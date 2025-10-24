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Startujete promrzlé auto správně? Tuhle chybu dělá letos většina řidičů, motoru zkrátí životnost

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Motor v zimě trpí víc než kdy jindy a je třeba vědět, jestli vůbec, popřípadě jak dlouho auto před vyjetím nechat zahřát.
Startujete promrzlé auto správně? Tuhle chybu dělá letos většina řidičů, motoru zkrátí životnost už za 60 vteřin

Startujete promrzlé auto správně? Tuhle chybu dělá letos většina řidičů, motoru zkrátí životnost už za 60 vteřin

Zdroj: Zdroj fotografie: Ondřej Komárek pro AutoŽivě.cz
Doba čtení 5 min

Článek byl poprvé publikován 24.10.2025 07:05

Poslední aktualizace: 26.10.2026 11:08

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Co znamená 0W-20 nebo 5W-30 na lahvi motorového oleje

Označení motorového oleje může na první pohled vypadat jako tajný kód. Ve skutečnosti ale říká něco velmi praktického: jak se bude olej chovat při nízkých a vysokých teplotách.

Písmeno W znamená „winter“, tedy zimu. Číslo před ním charakterizuje vlastnosti oleje za nízkých teplot. Obecně platí, že olej klasifikovaný například jako 0W má při studeném startu požadavky nastavené pro nižší teploty než 5W nebo 10W.

Druhé číslo popisuje viskozitní třídu při provozní teplotě motoru. Proto jsou například 0W-20 a 0W-40 oba oleje s velmi dobrými nízkoteplotními vlastnostmi, ale za provozu se chovají odlišně.

Neznamená to ovšem, že řidič může jednoduše vybrat co „nejřidší“ olej. Moderní motory jsou konstruované pro konkrétní specifikace a správnou viskozitní třídu vždy určuje výrobce vozidla. Právě doporučení v návodu k automobilu má přednost před univerzálními radami.


Zdroje:

  1. Castrol – Motor Oil Viscosity Grades https://www.castrol.com/en_us/united-states/home/products/our-brands/viscosity-grades.html
  2. Paramo – Motor Oils Specification https://www.paramo.cz/EN/our-products/Documents/products-catalogue-Paramo.pdf


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Tento článek byl publikován ze zdrojů AutoŽivě.cz

AutoŽivě.cz oslovuje řidiče, kteří chtějí mít přehled o tom, co se děje v automobilovém světě, ale zároveň hledají i konkrétní užitek – jak ušetřit, vybrat správný vůz nebo se vyznat v nových pravidlech. Texty jsou psané přístupně, často s lehkou dávkou nadhledu a s důrazem na čtivost. Vedle...

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