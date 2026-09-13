Startovní signál pro další generaci dronů. Nová baterie zvládla téměř dvojnásobný let a v mrazu vydržela skoro hodinu

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Startovní signál pro další generaci dronů. Nová baterie zvládla téměř dvojnásobný let a v mrazu vydržela skoro hodinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kanadsko-korejská firma otestovala baterii, která průzkumnému dronu prodloužila let z necelých 30 minut na 59,2 minuty, a to při teplotách pod nulou.
Závodní dron
Zdroj: Velitel Bryce / Creative Commons / CC BY-SA
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Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...Všechny články tohoto autora →
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