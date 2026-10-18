Starožitnost z vyklízeného bytu může mít cenu auta. Kdo ji prodá bez odhadu licencovaného obchodníka, přijde o právní ochranu

Předsíň plná krabic, na zemi zabalené talíře a ve dveřích muž, který si prohlédne komodu, prsten a pár sklenic. Nabídne obálku s hotovostí a chce odpověď hned. O pár týdnů později pozůstalí v aukčním katalogu objeví podobný kus za několikanásobek. Přesně na takovou situaci odpovídá poradna Asociace starožitníků. Právní posouzení podle ní patří právníkům. Pokud ale obchod proběhl dobrovolně a po vzájemné dohodě přímo v bytě, k nápravě podle informací poradny většinou nedochází. Doporučuje proto obrátit se rovnou na obchodníka s kamennou prodejnou, který za své jednání právně ručí. Prodávajícího tak nejlépe ochrání to, co udělá ještě předtím, než podá kupci ruku.
Prodej starožitnosti v bytě: proč poradna Asociace starožitníků nedává velkou naději
Odpověď poradny na tento dotaz je stručná a věcně střízlivá. Zveřejnila ji mezi častými otázkami na webu poradny a odborníci v ní nic nezaobalují. Kdo prodal dobrovolně, za cenu, kterou sám odsouhlasil, a v prostředí, které si sám zvolil, stojí v nevýhodné výchozí pozici.
Důvod je prostý. Kupní smlouva nemusí být písemná a vzniká i podáním ruky nad kuchyňským stolem. V okamžiku, kdy peníze změní majitele, má kupující v rukou věc a prodávající nanejvýš vzpomínku na rozhovor. Chybí doklad, adresa provozovny, často i celé jméno protistrany.
Asociace navíc na stránce poradny varuje, že hlavně seniorům nabízejí odkup movitostí překupníci a falešní obchodníci. Na stejné riziko dříve upozornila i ČT24, která popsala praxi pseudostarožitníků vykupujících věci záměrně za směšné částky. Vyklízený byt, kde dědicové spěchají a hodnotu předmětů neznají, takovému lovci nahrává.
Neúměrné zkrácení, omyl, lichva: co říká občanský zákoník a kde to v praxi drhne
Zákon prodávajícího úplně bez opory nenechává. Občanský zákoník pracuje s několika instituty, které by teoreticky mohly přijít ke slovu:
Neúměrné zkrácení: týká se situace, kdy je plnění jedné strany v hrubém nepoměru k tomu, co dostala druhá strana. Měřítkem je cena obvyklá v době a místě uzavření smlouvy. Omyl: pokud prodávající jednal v omylu o podstatné okolnosti, zejména když ho do něj uvedla druhá strana. Lichva: postihuje kupujícího, který zneužil tíseň, nezkušenost, rozrušení či lehkomyslnost prodávajícího a vymínil si plnění v hrubém nesouladu s hodnotou.
Na papíře to zní nadějně. Jenže každá z těchto cest stojí na důkazech. Prodávající musí doložit, jakou hodnotu věc v den prodeje skutečně měla, že nepoměr byl hrubý, a u lichvy či omylu také to, co kupující věděl a jak se choval. Prokazovat, že výkupčí zamlčel znalost signatury nebo vědomě využil smutku po pohřbu, je bez písemné stopy mimořádně obtížné. Roli hraje i čas, protože zákon k uplatnění nároků stanoví lhůty a otálení situaci jen zhoršuje. Plné znění předpisu je dostupné v
e-Sbírce, konkrétní případ ovšem patří do rukou advokáta.
Kdo už prodal a má pochybnosti, měl by jednat rychle: shromáždit veškerou komunikaci, inzeráty, fotografie, jména svědků a údaje o kupci, nechat dokumentaci posoudit odborníkem a s výsledkem zamířit za právníkem. S optimismem je ale namístě šetřit. Zkušenost poradny hovoří jasně.
Kubistický stůl za více než milion: kolik může vynést nenápadný kus z vyklízení
Jak velký rozdíl může mezi rychlou obálkou a skutečnou hodnotou vzniknout, ukazují loňské výsledky českých aukcí, které shrnul server Artplus.cz. Některé předměty, jaké se běžně objevují v bytech po prarodičích, dosáhly cen nového automobilu.
Předmět Vydražená cena Kubistický pracovní stůl Josefa Gočára 1 116 000 Kč Zlatý prsten z 30. let s přírodním diamantem téměř 1 120 000 Kč Platinová brož s diamanty 607 600 Kč Diamantové náušnice 322 000 Kč Diamantový náramek 285 000 Kč Barokní sklenice 248 000 Kč Biskupský prsten se safírem a rubíny 183 000 Kč
Historické sklo ze sbírky Rudolfa Justa se prodávalo v pásmu zhruba od 161 000 do 248 000 Kč. U skla i šperků přitom běžně platí, že vyvolávací cena v desítkách tisíc vyšplhá během dražby na statisíce.
Většina věcí z vyklizeného bytu samozřejmě takové hodnoty nedosáhne. Běžnější kusy se pohybují v nižších desítkách tisíc, kvalitní šperky, porcelán, zbraně nebo designový nábytek mohou stoupat do vyšších desítek až stovek tisíc. Podle nás právě tahle nejistota tvoří jádro problému: laik od pohledu nerozezná kubistický stůl od obyčejného psacího stolu po dědovi. Kdo prodává naslepo, riskuje, že rozdíl mezi drobnou hotovostí a statisíci zůstane v kapse někoho jiného.
Kamenný obchod jako pojistka: doklad, občanka a dohledatelný protějšek
Proč poradna směruje prodávající ke kamenným obchodům? Odpověď leží v právní stopě, kterou takový obchod po sobě zanechá. Obchodník s provozovnou má adresu, živnostenské oprávnění a reputaci, kterou nechce ztratit. Obvykle sepíše doklad či smlouvu a při nákupu po prodávajícím požaduje občanský průkaz.
Ta legitimace má svůj smysl. Živnostenský zákon ukládá podnikatelům, kteří vykupují použité zboží, předměty kulturní hodnoty či kulturní památky, identifikovat účastníky obchodu i samotný předmět a vést evidenci. Živnostenský úřad tyto náležitosti kontroluje. Pro prodávajícího z toho plyne jednoduchá výhoda: pokud by se později objevily pochybnosti, ví přesně, koho oslovit.
Další vrstvu přidává profesní etika. Členové asociace zapojení do mezinárodní federace CINOA se hlásí k chartě, podle níž má obchodník se starožitnostmi vystupovat zároveň jako poradce a odborně informovat o období, autorovi i stavu předmětu. Ověřitelný protějšek pomůže najít
seznam členů-obchodníků, který asociace vede podle regionů od Prahy po Moravu včetně kontaktů a specializací na šperky, obrazy, nábytek, sklo, porcelán, mince, hodiny či zbraně.
Svou roli hraje i způsob prodeje. Simona Šustková z Asociace starožitníků pro Blesk uvedla, že při výkupu za hotové dostane prodávající zhruba 50 až 60 procent prodejní ceny, při komisním prodeji pak po úspěšném obchodu až kolem 80 procent. Aukce může cenu kvalitních a sběratelsky žádaných kusů vyhnat ještě výš. Každý z těchto kanálů má svá pravidla, ale všechny zanechávají doklad.
Než přijde první nabídka: fotografie, druhý názor a punc za pár desetikorun
Nejbezpečnější prodej starožitnosti začíná dávno před smlouváním. Asociace doporučuje jednoduchý postup:
Nafotit předmět ze všech stran včetně značek, signatur, punců i poškození. Poslat snímky odborníkům (asociaci, starožitníkům nebo muzeím) a obejít jich víc. Přenosné kusy ukázat osobně. Určení podle fotografie je pouze orientační, přesnou cenu odhalí až prohlídka originálu. Nepodlehnout tlaku na okamžitý výkup přímo v bytě. Porovnat výkup, komisi a aukci a zvolit cestu podle typu předmětu.
Hodnotu ovlivňuje autor či výrobce, období, sloh, materiál, řemeslná úroveň, stav, úplnost, případné restaurátorské zásahy i doložená historie předmětu. U nábytku asociace zdůrazňuje dřevo, techniku zpracování a povrchovou úpravu odpovídající slohu. U šperků rozhoduje ryzost a hmotnost kovu, kvalita kamenů, puncy a autorské značky.
Právě u šperků lze první prověrku zvládnout levně. Puncovní značku hledejte na vnitřní straně prstenu, u náramku poblíž zapínání, u náušnic na závěsném kroužku. Podle sazebníku Puncovního úřadu stojí orientační zkouška na zkušebním kameni 40 Kč a ověření platnosti puncovní značky 20 Kč. Pravost kamenů dokáže předběžně posoudit zkušený starožitník se zkoušečkou, u mimořádně cenných kusů gemolog.
Varovné signály bývají čitelné: spěch, hotovost bez dokladu, odmítání smlouvy, mávnutí rukou nad tím, že „to nemá cenu“, a neochota prozradit jméno nebo adresu provozovny. Pokud se vyklízí byt po zemřelém, prodávat by měl jen ten, kdo smí s věcmi nakládat. Při neukončeném dědickém řízení se vyplatí poradit s notářem, pro účely dědictví pak slouží odhad soudního znalce, kterého lze dohledat v seznamu vedeném ministerstvem spravedlnosti.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Redakce VědaŽivě