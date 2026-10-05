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Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností

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Podzim je u mě chvíle, kdy vytahuji velkou mísu, med, koření a zadělávám těsto na staropolský vyzrálý perník. Právě na tomhle receptu mám ráda, že se nikam nespěchá. Těsto si v chladu několik týdnů odpočine, nezkazí se a před Vánoci z něj upeču voňavý plněný perník, který bývá krásně měkký. Hlavní roli tu hraje med, perníkové koření a starý dobrý čas.
Obrázek k receptu na Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností

Obrázek k receptu na Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 04:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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