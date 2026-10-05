Staropolský vyzrálý perník: Tradiční medová klasika, která zraje několik týdnů a odmění se vláčností

Staropolský vyzrálý perník (polsky Perník staropolski) je tradiční polský sváteční moučník, který mimochodem neodmyslitelně patří k tamním Vánocům. Jeho největší zvláštností a klíčem k jedinečné chuti je, že se těsto nechává zrát v chladu 4-6 týdnů před samotným pečením. Na podzim u mě z kuchyňské skříňky putuje ven velká mísa, med, koření a všechno ostatní na staropolský vyzrálý perník. Tenhle recept jsem dostala od jedné mojí kamarádky Polky, když jsme se sešli o Vánocích. Těsto se zadělá, uloží do chladu a několik týdnů si tam v klidu stojí. Nekazí se, naopak mu čekání prospívá. Před Vánoci z něj pak peču plněný perník, měkký a výrazně voňavý. Základ je jednoduchý: , med perníkové koření a dost času.
Staropolský perník není typ pečení, které se večer smíchá, upeče a druhý den je hotovo. Má v sobě trochu starého domácího plánování. Nejdřív přijde těsto, potom dlouhé uložení v chladu a až později samotné pečení. V předvánočním shonu je to vlastně příjemné. Těsto už čeká, stačí ho rozdělit, vyválet pláty, upéct, potřít nebo švestkovou náplní a dát mu ještě pár dní, aby se všechno spojilo. povidly
Můj tip zní: Malou část těsta si odkládám na perníčky. Je to nenápadná úspora práce a doma z toho bývá radost skoro větší než z hlavního moučníku. Jeden základ, dvě různé vánoční věci. Proč se staropolský perník připravuje tak brzy
Staropolský perník patří ke svátečním receptům, u kterých má
zrání těsta zásadní význam. V některých rodinách se zadělával už šest týdnů před Vánocemi. Tradice kolem něj bývaly ještě odvážnější. Podle starých vyprávění se někde těsto připravovalo při křtu dcery a peklo se až na její svatbu. Dnes to zní spíš jako krásná historka z úplně jiného tempa života, ale připomíná, jakou pověst perník měl: spojoval se s blahobytem, zdravím a svátečností. Recept na tradiční staropolský vyzrálý perník
Počet porcí: 2 až 3 větší perníkové pláty + menší dávka perníčků Ingredience, které budeme potřebovat 1 kg hladké mouky 500 ml medu 250 až 400 g cukru podle chuti 3 vejce 250 g másla nebo kombinace 150 g másla a 100 g sádla 125 ml mléka přibližně 3 ploché lžičky jedlé sody, asi 20 g 2 lžičky kakaa 40 až 50 g perníkového koření 300 až 400 g švestkových povidel na promazání 150 až 200 g sušených švestek, pokud chcete bohatší náplň 80 až 100 g lískových ořechů, pokud chcete náplň ve staropolském duchu 150 g hořké čokolády nebo polevy na dokončení Postup přípravy staropolského vyzrálého perníku podle tradičního receptu
1. Do menšího hrnce dejte
med, cukr a máslo, případně také část sádla. Zahřívejte pomalu, bez prudkého varu. Stačí, aby se tuk rozpustil a směs se spojila. Potom ji odstavte a nechte zchladnout do vlažna. Foto: Cooky.cz, Po spojení směsi jí necháme vychladnout.
2. Ve velké míse promíchejte
hladkou mouku, kakao a perníkové koření. Tady se rozhoduje o vůni celého perníku. Koření dávám raději výraznější množství, ale pořád tak, aby nepřebilo med.
3. V hrnku rozmíchejte
mléko s jedlou sodou. Může to trochu napěnit, s tím se počítá. Přilijte k mouce a přidejte také vlažnou medovou směs.
4. Nakonec zapracujte
vejce a vypracujte těsto. Má být hutné, měkké a trochu lepivé. Pokud působí moc tuze, přidejte lžíci mléka. Když se lepí až příliš, pomůže malé podsypání moukou. Foto: Cooky.cz, Těsto má být hutné, měkké a trochu lepivé.
5. Hotové
medové těsto přesuňte do kameninové nebo skleněné nádoby. Přikryjte ho a dejte do chladu. Dobře poslouží spíž, sklep nebo lednice. V takovém prostředí vydrží bez problémů několik týdnů. Těsto nechte zrát minimálně 6 týdnů
6. Je to starý postup, který má svůj smysl. Během té doby se s těstem nedělá nic zvláštního. Jen leží a pomalu se mění.
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7. Až přijde čas pečení, rozdělte těsto na
2 až 3 části. Každou vyválejte přímo na pečicím papíru na plát silný asi 0,5 až 1 cm. Pečte při 180 °C zhruba 12 až 15 minut. Záleží na velikosti plátu i na konkrétní troubě, některé pečou ostřeji.
8. Upečené pláty nechte úplně vychladnout. Pokud chcete náplň výraznější, krátce povařte
sušené švestky, nasekejte je a promíchejte s mletými lískovými ořechy. Tahle kombinace se objevuje i v novějších podzimních verzích staropolského perníku a k medovému těstu se hodí překvapivě dobře.
9. Spodní plát potřete
povidly nebo připravenou švestkovou náplní, položte na něj druhý plát a podle potřeby přidejte ještě třetí vrstvu. Perník lehce zatěžkejte prkénkem nebo plechem, aby se vrstvy spojily a povrch se srovnal.
10. Navrch rozetřete rozpuštěnou
čokoládou nebo polevu. Hotový perník pak uložte alespoň na 2 až 4 dny do chladu, aby změkl. Krájejte ho až potom. Zabalený vydrží několik dní a často chutná lépe až po odležení, ne hned první den. Rady polské hospodyňky ke staromilskému vyzrálému perníku Pokud chcete péct i perníčky, oddělte si část těsta ještě před válením plátů. Po vyzrání se s ním pracuje příjemně. Na promazání se nejvíc hodí švestková povidla. Mají dost výraznou chuť a perník zbytečně nerozmočí. Pro jemnější výsledek zabalte odleželý perník do pečicího papíru a uložte do chladu. Zůstane měkký a při krájení se méně drolí. U staropolského perníku k receptu dlouhé zrání patří. Delší odpočinek pomáhá tomu, aby se med a koření lépe rozložily v těstě a výsledný perník byl jemnější.
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