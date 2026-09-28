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Staročeské tvarohové šulánky ze 3 surovin – rychlé, poctivé a s cibulkou a škvarky chutnají jako od babičky

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Někdy člověk dostane chuť na obyčejné domácí jídlo, které připomene kuchyni našich babiček. Domácí šulánky z tvarohu a krupice jsou přesně takové.
Staročeské tvarohové šulánky ze 3 surovin – rychlé, poctivé a s cibulkou a škvarky chutnají jako od babičky

Staročeské tvarohové šulánky ze 3 surovin – rychlé, poctivé a s cibulkou a škvarky chutnají jako od babičky

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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