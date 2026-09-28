Staročeské tvarohové šulánky ze 3 surovin – rychlé, poctivé a s cibulkou a škvarky chutnají jako od babičky

Otevřete lednici a najdete tvaroh, který by bylo dobré brzy spotřebovat. Ve spíži je krupice a v lednici ještě pár vajec. Přesně z takových surovin se dříve vařilo bez dlouhého přemýšlení a bez receptů uložených v telefonu. Domácí šulánky z tvarohu a krupice jsou připomínkou kuchyně, kde se vařilo jednoduše, úsporně a podle toho, co bylo právě doma. Podobná jídla dokázala zasytit rodinu a zároveň nezatížit domácí rozpočet.
Šulánky mají v české kuchyni dlouhou tradici a jejich podoba se podle kraje i rodinných zvyklostí lišila. Nejčastěji se připravovaly z bramborového nebo tvarohového těsta a podávaly se nasladko i naslano. Tvarohová varianta byla oblíbená především tam, kde byl čerstvý tvaroh běžnou součástí domácího hospodaření. Na stole se tak mohly objevit jako sladký hlavní chod s mákem a cukrem, ale také jako syté slané jídlo s máslem, cibulkou nebo škvarky. Neexistovala přitom jediná správná podoba. Každá rodina měla svůj způsob a recepty se často předávaly ústně z generace na generaci.
Dnes se k podobným receptům vracíme i z jiného důvodu. Tři základní suroviny máte často doma a není potřeba kvůli nim plánovat velký nákup. Navíc si můžete konečnou podobu přizpůsobit podle chuti celé rodiny. Na sladko se hodí mák, skořice, cukr, máslo nebo sezónní ovoce, na slano zase osmažená cibulka a škvarky. A pokud připravíte větší množství, zbylé šulánky můžete později opéct na pánvi. Právě taková jídla mají v domácí kuchyni své místo i dnes, protože jsou jednoduchá, variabilní a připomínají dobu, kdy se dobrý oběd často začínal právě tím, co bylo doma.
Tvaroh dejte do mísy a důkladně ho rozmačkejte vidličkou, případně ho můžete prolisovat. Přidejte vejce a vše dobře promíchejte, aby vznikla stejnoměrná směs. Potom postupně zapracujte krupici.
Směs nechte přibližně 10 minut odpočinout při pokojové teplotě. Krupice během této doby nasákne část vlhkosti z tvarohu a směs zpevní. Pokud by byla i potom příliš řídká, můžete přidat malé množství krupice, ale nejprve vždy vyčkejte, až má čas nabobtnat.
Navlhčete si ruce studenou vodou a ze směsi vytvarujte menší podlouhlé šulánky. Neměly by být příliš velké, aby se během vaření dobře prohřály i uvnitř. Hotové šulánky odkládejte na lehce navlhčenou plochu nebo talíř.
Ve velkém hrnci přiveďte k varu dostatečné množství osolené vody. Šulánky vkládejte do vroucí vody postupně, aby měl každý dostatek prostoru a neslepily se. Vařte je přibližně 3–4 minuty od chvíle, kdy vyplavou na povrch.
Uvařené šulánky vyjměte děrovanou lžící a nechte je krátce okapat. Pokud je chcete podávat naslano, můžete je rovnou promíchat s rozpuštěným máslem a doplnit osmaženou cibulkou nebo škvarky. Na sladko se hodí máslo, cukr a mák, případně čerstvé ovoce podle sezony.
Pokud vám šulánky zbydou, můžete je druhý den nakrájet na menší kousky a krátce opéct na pánvi s trochou másla. Na povrchu se vytvoří lehce křupavá vrstva, zatímco uvnitř zůstanou měkké. Takto upravené se hodí jako rychlá sladká i slaná večeře.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová