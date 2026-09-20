Staročeské fleky se zelím, slaninou a houbami – jednoduché, levné a tak dobré, že plný hrnec zmizí během chvilky

Fleky se zelím, slaninou a houbami patří k jídlům, která si na nic nehrají. Jsou syté, voňavé a připravené z obyčejných surovin, přesto mají díky kysanému zelí, opečené slanině a houbám výraznou chuť. Hodí se na běžný oběd i večeři, kdy nechcete trávit dlouhé hodiny u plotny.
Fleky se zelím mají blízko k jednoduchým pokrmům, které vznikaly z toho, co bylo právě po ruce. Kysané zelí bývalo vítanou zásobou na delší dobu a společně s těstovinami z něj vzniklo jídlo, které se dalo snadno obměňovat podle možností domácnosti. Slanina a houby mu dodávají výraznější chuť, ale obejde se i bez nich. Výsledkem je jednoduché jídlo, které chutná nejlépe bez zbytečných příkras.
Recept můžete snadno přizpůsobit podle chuti i podle zásob v kuchyni. Místo žampionů se hodí čerstvé lesní houby, případně můžete použít i sušené, které mají výraznější aroma. Pokud dáváte přednost lehčí variantě, slaninu lze vynechat a její místo nechat cibuli a máslu. Kdo má rád výraznější chuť, může přidat trochu česneku, kmínu nebo více pepře. A jestli vám po obědě zůstane porce na další den, vůbec to není na škodu. Po odležení bývá chuť zelí, hub a slaniny ještě výraznější.
Kysané zelí ochutnejte a pokud je příliš kyselé, krátce ho propláchněte studenou vodou. Poté ho nechte dobře okapat, případně lehce vymačkejte, a nakrájejte na kratší kousky.
Zelí vložte do hrnce, přidejte bobkové listy a kuličky nového koření. Podlijte ho malým množstvím vody a vařte přibližně 35 minut, dokud nezměkne. Během vaření podle potřeby trochu vody dolijte, ale na konci by zelí nemělo být příliš vodnaté.
Fleky uvařte v osolené vodě podle návodu na obalu. Uvařte je tak, aby zůstaly pevné a nerozvařily se, protože je budete ještě krátce zahřívat společně se zelím. Poté je sceďte a nechte stranou.
Slaninu nakrájejte na malé kostičky a vložte ji do větší pánve. Opečte ji na středním ohni, dokud se část tuku neuvolní a slanina lehce nezezlátne. Přidejte nadrobno nakrájenou cibuli a krátce ji společně se slaninou orestujte.
Žampiony očistěte a nakrájejte na plátky nebo menší kousky. Přidejte je do pánve ke slanině a cibuli, přilijte olej a vše restujte, dokud houby nepustí vodu a ta se téměř neodpaří. Směs během restování občas promíchejte, aby se houby rovnoměrně opekly.
Uvařené a okapané zelí přidejte do pánve k houbám, slanině a cibuli. Vmíchejte máslo, majoránku a černý pepř a vše společně restujte přibližně 5 minut. Směs během restování promíchávejte, aby se chutě dobře spojily.
Nakonec přidejte uvařené fleky a vše důkladně promíchejte. Pokrm ještě 2–3 minuty zahřívejte, aby se těstoviny prohřály a nasákly chuť zelí, hub a slaniny. Poté pánev odstavte.
Pokrm ochutnejte a podle potřeby dosolte, protože slanina i kysané zelí mohou být samy o sobě dost slané. Vyjměte bobkové listy a kuličky nového koření. Fleky se zelím podávejte teplé, případně je můžete před servírováním lehce opepřit čerstvě mletým pepřem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová