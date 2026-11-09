Staročeská krkovička s povidlovou omáčkou – rodinný recept, který se u nás předává z generace na generaci. Příprava je opravdu snadná

Pečená vepřová krkovička patří k jídlům, která se na rodinném stole objevují už po generace. Nejčastěji se připravuje s česnekem, cibulí a kmínem, tentokrát však dostane trochu jinou podobu. Do marinády přijdou švestková povidla, pikantní hořčice, česnek a pálivá paprika. Možná vás napadne, že sladká povidla patří spíš do buchet než k masu. Při pomalém pečení se ale jejich chuť krásně propojí s kořením a výpekem. Na povrchu krkovičky vznikne tmavá, lehce nasládlá glazura a na dně pekáče zůstane hustá omáčka, kterou bude škoda nechat bez povšimnutí.
Švestková povidla mají v české kuchyni své pevné místo. Dříve se připravovala hlavně na podzim, kdy dozrávaly švestky a bylo potřeba uchovat jejich úrodu na zimu. Ovoce se dlouhé hodiny pomalu vařilo, až vznikla hustá ovocná směs s výraznou chutí. Nejčastěji končila v koláčích, buchtách nebo knedlících, ale své místo má i ve slaných pokrmech. Díky přirozené sladkosti a husté konzistenci se hodí do marinád, kde pomáhají vytvořit pěkně zbarvený povrch masa. V kombinaci s hořčicí, česnekem a chilli navíc nezůstávají příliš sladká, protože jejich chuť příjemně vyvažuje pikantní koření.
Povidlová marináda snese i několik obměn. Část sladké chuti můžete vyvážit lžičkou jablečného octa nebo trochou citronové šťávy, výraznější aroma zase dodá uzená paprika. Milovníci ostřejších jídel mohou přidat více chilli, případně špetku kajenského pepře. K této krkovičce se hodí klasická bramborová kaše, šťouchané brambory i houskový knedlík, který dobře zachytí hustou omáčku. Na stole ji příjemně doplní také kyselá okurka, zelný salát nebo červené zelí. Pokud nějaká omáčka zbyde, určitě ji nevyhazujte. Skvěle se hodí i k dalšímu pečenému masu.
V míse smíchejte švestková povidla, pikantní hořčici a olej. Přidejte prolisovaný česnek, sladkou a pálivou nebo uzenou papriku, sůl a čerstvě mletý pepř. Vše důkladně promíchejte, aby vznikla hustá, hladká marináda.
Vepřovou krkovičku osušte papírovými utěrkami a ze všech stran ji potřete připravenou marinádou. Vložte ji do vhodné nádoby, přikryjte a uložte do lednice alespoň na 6 hodin, nejlépe přes noc. Během marinování se chutě koření, česneku a povidel propojí s masem.
Troubu předehřejte na 160 °C. Marinovanou krkovičku přendejte do zapékací nádoby s poklicí a přelijte ji zbylou marinádou. Na dno nádoby přilijte 100 ml vody nebo suchého červeného vína. Tekutina pomůže vytvořit dostatek šťávy a zabrání připékání marinády.
Zapékací nádobu přikryjte poklicí a vložte do předehřáté trouby. Maso pečte přibližně 90–120 minut, podle jeho velikosti a výšky. Během pečení ho můžete jednou nebo dvakrát přelít výpekem, aby zůstalo krásně šťavnaté.
Přibližně 15 minut před koncem pečení sejměte poklici. Nechte povrch masa zezlátnout a povidlovou omáčku zhoustnout do lesklé vrstvy. Dávejte pozor, aby se sladká marináda nezačala připalovat.
Upečenou krkovičku vyjměte z trouby a nechte ji přibližně 10 minut odpočinout. Poté ji nakrájejte na plátky a rozdělte na nahřáté talíře. Přelijte omáčkou z pekáče a podávejte s bramborovou kaší, vařenými bramborami nebo houskovým knedlíkem.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová