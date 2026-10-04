Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Starlink za pět let zlevnil na méně než třetinu. Mimo dosah optiky mu O2, T-Mobile ani Vodafone nemají co postavit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Satelitní internet od SpaceX už není drahá hračka pro nadšence. Na vesnicích, samotách a chatách dnes konkuruje kolísavému bezdrátovému signálu i pomalému DSL od velkých operátorů. Na adresách s optikou ztrácí na odezvě, rychlosti odesílání a často i na ceně.
Starlink za pět let zlevnil na méně než třetinu. Mimo dosah optiky mu O2, T-Mobile ani Vodafone nemají co postavit

Starlink za pět let zlevnil na méně než třetinu. Mimo dosah optiky mu O2, T-Mobile ani Vodafone nemají co postavit

Zdroj: Foto: SWinxy - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:48

Reklama
Další články z Centrum Extra: Mobil
iPhone 13 ovládl evropský trh s repasovanými mobily. Ze všech Androidů se do první desítky dostal jediný
iPhone 13 ovládl evropský trh s repasovanými mobily. Ze všech Androidů se do první desítky dostal jediný
Telefon po babičce nevyhazujte do elektroodpadu. Zapečetěný první iPhone se v aukci prodal za přes 190 tisíc dolarů
Telefon po babičce nevyhazujte do elektroodpadu. Zapečetěný první iPhone se v aukci prodal za přes 190 tisíc dolarů

Při vyklízení šuplíků po rodičích nebo prarodičích starý mobil snadno skončí v pytli s elektroodpadem. U...

Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty
Pomalá chytrá televize nemusí do šrotu. Samsung, LG i Sony radí tři kroky, první trvá nejvýš dvě minuty

Netflix, který se načítá deset sekund, a obraz, který se trhá při přepínání aplikací, ještě neznamenají...

Samsung ruší výsadu notebooků Galaxy Book. Telefon Galaxy propojíte s počítačem s Windows 11 a procesorem Intel či AMD
Samsung ruší výsadu notebooků Galaxy Book. Telefon Galaxy propojíte s počítačem s Windows 11 a procesorem Intel či AMD

Funkce, kterými Samsung léta lákal ke koupi vlastních notebooků, se dostávají k majitelům běžných počítačů....

Google Mapy dostávají AI, která má zkrátit týdny práce na minuty. Stojí na 280 miliardách snímků ze Street View
Google Mapy dostávají AI, která má zkrátit týdny práce na minuty. Stojí na 280 miliardách snímků ze Street View

Na konferenci v Las Vegas ukázal Google trojici nástrojů, které spojují umělou inteligenci se Street View a...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Mobil

Novinky a praktické informace ze světa mobilních telefonů a chytrých zařízení. Nové modely, aplikace, funkce, bezpečnost, tipy pro používání i přehled technologií, které mění každodenní práci s mobilem.

Všechny články tohoto autora →
Centrum Extra: Mobil
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.