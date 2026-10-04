Starlink za pět let zlevnil na méně než třetinu. Mimo dosah optiky mu O2, T-Mobile ani Vodafone nemají co postavit

Když SpaceX v roce 2021 zpřístupnil Starlink českým zákazníkům, nejlevnější měsíční tarif stál 2 579 Kč a samotná anténa přes deset tisíc korun. Takovou kombinaci si pořizoval jen ten, kdo službu nutně potřeboval. Dnes ceník začíná na 745 Kč měsíčně a ve vybraných oblastech firma nechce za hardware při zřízení nic.
Úřední srovnávač ukazuje cenu, kterou Starlink účtoval před dvěma lety
Mezi oběma částkami leží zlevnění v letech 2022, 2024, 2025 a naposledy v březnu 2026. Server CNews je zrekonstruoval z oficiálních ceníků. V roce 2024 stál nejlevnější tarif 1 249 Kč, o rok později 875 Kč. Proti současným 745 Kč to za dva roky dělá pokles zhruba o 40 procent. Od startu v roce 2021 je měsíční platba nižší o 1 834 Kč.
Rezidenční nabídka má tři stupně. Nejlevnější Residential 100 Mb/s stojí 745 Kč, o stupeň výš je Residential 200 Mb/s za 1 010 Kč. U středního tarifu Starlink uvádí typické stahování 80 až 200 Mb/s, takže číslo v názvu označuje horní hranici rozpětí, ne zaručenou rychlost. Odesílání se u něj pohybuje mezi 15 a 35 Mb/s. Nejdražší Residential Max vyjde na 1 545 Kč a firma k němu píše rychlost „až 400+ Mb/s“.
Ceník se mění rychleji, než ho stíhají aktualizovat oficiální databáze. Srovnávač Českého telekomunikačního úřadu ještě na konci září 2026 nabízel Starlink pod názvem „Standard Residential“ za 1 249 Kč s rychlostí 150/20 Mb/s. Kdo se rozhodoval podle něj, viděl cenu o 504 Kč vyšší, než jakou dnes Starlink za nejlevnější tarif účtuje.
Po 600 GB klesne levnější nabídka Vodafonu na 20 Mb/s
Bezdrátový internet prodávají O2 i T-Mobile v rozpětí 20 až 250 Mb/s. Kolik z toho zákazník doma skutečně dostane, záleží na konkrétní adrese. O2 upozorňuje, že dostupnost závisí na pokrytí a rychlost může kolísat. T-Mobile v ceníku vyjmenovává celou řadu vlivů: pokrytí, sdílení kapacity, výkon vysílače, počasí i vegetaci.
Vodafone nabízí internet bez kabelu se stahováním 150 Mb/s a odesíláním 30 Mb/s za 577 Kč měsíčně. Proti nejlevnějšímu Starlinku je o 168 Kč levnější a slibuje vyšší rychlost. Po spotřebování 600 GB ovšem stahování klesne na 20 Mb/s a služba funguje jen tam, kde je 5G pokrytí. Výhodnější cena tak platí jen pro část domácností a jen do vyčerpání limitu.
Starlink potřebuje jedinou věc, volný výhled na oblohu. Nezávisí na vysílači na kopci, kabelu v zemi ani signálu 5G. Pozemní sítě jsou naproti tomu vázané na infrastrukturu, která na dané adrese buď je, nebo chybí. Česko v roce 2024 patřilo k pěti evropským zemím, kde měl Starlink vyšší medián rychlosti stahování než širokopásmové připojení.
Komu se satelit nevyplatí ani za nejnižší tarif?
Na adresách s optikou mají velcí operátoři navrch. O2 prodává rychlosti 250, 500 a 1 000 Mb/s, Vodafone 250, 1 000 a 2 000 Mb/s a T-Mobile posouvá T Fiber až na 2 000 Mb/s. Ceny bývají srovnatelné se Starlinkem Max nebo nižší a odezva je výrazně lepší. Optika navíc nabízí rychlejší odesílání a často i nižší cenu. Kdo má optiku na dosah, nemá k satelitu rozumný důvod.
Studie pro ministerstvo průmyslu a obchodu dochází k tomu, že satelit jako náhrada pozemního připojení ekonomicky dává smysl hlavně tam, kde je budování optiky nejtěžší. Typicky jde o samoty, horské oblasti, chaty a místa, kde je jedinou alternativou pomalé DSL nebo nestabilní mobilní signál. Firmy, které bez připojení nemohou fungovat, mohou Starlink využít jako záložní linku.
Před objednávkou se vyplatí ověřit výhled na oblohu v aplikaci Starlink, protože stromy a okolní budovy mohou způsobovat výpadky. Doručení sady trvá v Česku podle aktuální dostupnosti několik dnů až týdnů. Firma nabízí 30denní zkušební období.
Odkud se vzala kapacita na levnější tarify: 2 300 satelitů za rok
Ceny klesaly postupně, s tím, jak rostla síť. V síťovém updatu z léta 2025 Starlink uvedl, že za jediný rok přidal přes 2 300 satelitů a uskutečnil víc než 100 raketových misí. Zároveň výrazně investoval do pozemní infrastruktury. Dokud bylo satelitů méně, připadalo na jednoho uživatele méně kapacity a slušný výkon vycházel dráž. S větší konstelací mohla firma zlevňovat a přitom rychlosti výrazně neomezit.
Počet zákazníků roste stejně rychle. V polovině roku 2025 měl Starlink celosvětově 6 milionů odběratelů, na konci roku 9 milionů. Výkazy za druhý kvartál 2026 uvádějí 12 milionů, tedy zhruba dvojnásobek za jeden rok. Kolik z nich připadá na Česko, firma nezveřejňuje.
Další zlevnění zatím nikdo veřejně nepotvrdil. Firma ale v posledních letech ceník měnila často a pokaždé směrem dolů. Pod největším tlakem tak mohou zůstat lokální bezdrátové přípojky a DSL tarify na venkově, které bývají pomalejší a někdy i dražší než Starlink. Poslední úprava českého ceníku proběhla v březnu 2026 a stáhla nejlevnější tarif na 745 Kč.