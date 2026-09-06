Staré termosky nevyhazujte. Podle značky na dně můžete vlastnit sběratelský kousek za desítky tisíc korun

Staré termosky patří k předmětům, které při vyklízení domácností často končí rovnou mezi nepotřebnými věcmi. Přitom právě spodní část nádoby, původní štítek nebo vyražené označení mohou napovědět, zda nejde o zajímavější kus. Pozornost si zaslouží například značky Thermos, Stanley nebo Aladdin, které mají dlouhou historii a některé jejich výrobky dnes sběratelé vyhledávají. Samotná značka ovšem vysokou cenu nezaručuje. Rozhodující bývá konkrétní model, stáří, provedení a zachovalost. Historie značky Thermos sahá až na začátek 20. století a například společnost Icy Hot Bottle se s výrobcem Thermos spojila už v roce 1925. U starých kusů proto může být zajímavým vodítkem nejen logo, ale také název výrobce, země původu, modelové číslo nebo konstrukční detaily.
Rozdíly v cenách jsou přitom značné. Obyčejné starší termosky Stanley a Aladdin se na zahraničním sekundárním trhu často prodávají jen za desítky dolarů. Existují však výjimky. Starší americká termoska Stanley s dřevěným držadlem se například v červenci 2026 prodala za 135 dolarů. Samostatná termoska Aladdin z roku 1969 s motivem televizního seriálu The Wild Wild West našla kupce v srpnu 2026 za 121,99 dolaru. Naopak řada běžnějších modelů Stanley Aladdin se prodává přibližně za 15 až 30 dolarů. Právě to ukazuje, proč nemá smysl hodnotit starou termosku jen podle toho, že vypadá staře. Zvlášť ceněné mohou být neobvyklé varianty, původní tematické potisky, kompletní soupravy nebo méně rozšířené modely. U některých starých termosek tak může jít o částku v řádu několika tisíc korun, zatímco velmi podobně vypadající běžný kus může mít hodnotu jen několik stovek.
Než tedy starou termosku vyhodíte, vyplatí se ji nejprve důkladně prohlédnout. Hledejte logo výrobce, modelové označení, informaci o zemi výroby a případné původní nápisy. Velkou roli hraje také stav. Sběratelsky zajímavější bývají kusy s původním uzávěrem, šálkem, nepoškozeným povrchem a čitelným značením. U tematických termosek může cenu ovlivnit i to, zda se dochoval odpovídající box nebo další část soupravy. Důležité je především porovnávat skutečně prodané předměty, nikoli jen částky, které si prodejci napsali do inzerátu. Nabídková cena totiž může být mnohonásobně vyšší než cena, kterou je ochoten zaplatit skutečný kupující. Starou termosku proto není nutné automaticky považovat za poklad, ale před cestou do popelnice se pohled na její dno rozhodně vyplatí.