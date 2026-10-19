Staré sovětské BTR plné výbušnin a roboty v ruském týlu. Takhle Ukrajinci u Lymanu dostali pod kontrolu 277 km²

Název operace poprvé veřejně zazněl 15. září 2026 z úst Andrije Bileckého, velitele 3. armádního sboru. Do té doby se o lymanském sektoru nevědělo nic: na sociálních sítích se neobjevily záběry z dronů a důstojníci nic nenaznačovali. Bileckyj promluvil, až když měl v ruce výsledek první etapy, tedy 75 km² vyčištěného prostoru a k tomu 10 km² deokupovaného území. Jednotlivé etapy nazýval sezonami.
Proč pěchota severně od Lymanu měsíce jen držela pozice
Ruská 20. a 25. armáda tlačily severně od Lymanu s jasným záměrem obejít slavjansko-kramatorskou aglomeraci ze severu. Ukrajinská pěchota linii udržela, na útok vlastními silami ale nestačila. Nad bojištěm kroužilo tolik průzkumných a úderných dronů, že každý pokus přesunout mechanizovanou jednotku končil jako sebevražedná mise. S tímhle problémem se východní fronta potýkala od roku 2024 a lymanský sektor se stal jeho učebnicovou ukázkou.
Bileckyj jako velitel sboru prosadil návrat obrněné techniky do útoku v roli jedné ze složek širšího celku. Spolu s ní nasadil drony, pozemní roboty, elektronický boj a logistiku obstarávanou roboty. Všechno řídil jeden centralizovaný štáb, kterému podléhaly speciální jednotky i mechanizované brigády. Takovou kombinaci v podobném rozsahu jinde na frontě nikdo nepoužil.
Že by Bileckyj musel svůj přístup prosazovat proti nadřízeným, otevřené zdroje nedokládají a přímý spor s vrchním velitelem Mychajlem Drapatým nikde zaznamenaný není. Drapatyj se později osobně účastnil vyhodnocení operace po boku prezidenta Zelenského.
Dva sovětské transportéry udeřily silou řízené letecké pumy
Nejvíc pozornosti vzbudila dvojice starých sovětských obrněných transportérů BTR. Vojáci 3. útočné brigády z nich udělali bezpilotní stroje, naplnili je výbušninami a poslali proti nejsilnějším ruským opevněním a velitelskému uzlu u obcí Nove a Katerynivka. Podle svědectví měl výbuch sílu srovnatelnou s řízenou leteckou pumou. Ruská obrana vozidla včas nerozpoznala, a odtud pochází jejich přezdívka trojánské BTR.
Ostatní obrněná technika vozila pěchotu pod pancířem co nejblíž k linii kontaktu. Přesuny kryly mobilní systémy elektronického boje, které rušily ruské drony, tedy hrozbu, kvůli které mechanizované přesuny dřív končily. Další vrstvu přidala taktika „Gryfon“: úderné pozemní roboty vysazované v ruském týlu ničily zásobování a spojení a podkopávaly morálku posádek opěrných bodů.
Nejméně obvyklá čísla se týkají zázemí. Podle velitele speciální skupiny NC13 obstarávaly pozemní roboty ve všech etapách operace zhruba 80 % logistiky a 90 % evakuací raněných. Munice, voda i lékařská pomoc se tak k pěchotě dostávaly, aniž by na cestu k frontě museli vyrazit další lidé.
„Prospali skutečný úder“: jak Ukrajinci obelstili Rusy u Nove
Útoku předcházely měsíce informačního ticha a soustavné ničení ruského dělostřelectva a logistiky. Technika vyjela teprve ve chvíli, kdy byly ruské schopnosti průzkumu a úderu oslabené. První sezona vyčistila Novoselivku, Oleksandrivku, Jarovou a okolí Korového Jaru a osvobodila Seredně.
Druhá a třetí sezona rozšířily kontrolu na Šandryholove, Derylove a Ridkodub. Hlavní úder třetí fáze mířil na Nove a demonstrativní akce na jiných místech zakryly, odkud skutečně přijde. Rusové podle Bileckého „prospali skutečný úder“. Než ruské velení přesunulo zálohy, držely ukrajinské jednotky klíčové pozice. Po třech sezonách bylo pod ukrajinskou kontrolou 176 km².
Čtvrtou sezonu sbor oznámil 14. a 15. října 2026 a bilance se zvýšila na 277 km², tedy o 101 km² proti stavu po třetí fázi. Mezi osvobozenými místy přibyly Katerynivka, Zelena Dolyna, Lypove a Kolodiazi. Souhrnná čísla už ale nerozlišují vyčištěný a deokupovaný prostor jako bilance první sezony a všechna pocházejí od ukrajinské strany. Jako přesné měřítko územního zisku je proto třeba brát je s rezervou.
Česká muniční iniciativa jede od ledna 2026 bez státních peněz
Strategicky operace Vivaldi otupila severní kleště, jimiž chtělo Rusko sevřít slavjansko-kramatorskou aglomeraci. Ruské velení muselo přesouvat posily z jiných směrů, takže tam tlak polevil. Celá ruská fronta se nezhroutila, šlo o lokální rozbití obranného plánu se širšími operačními dopady.
Prezident Zelenskyj navštívil 30. září velitelské stanoviště 3. armádního sboru. Řešil tam, jak model Vivaldi rozšířit, jak při útočných operacích nahrazovat lidi roboty a jak přenést zkušenosti jednotného štábu do dalších svazků. Zda se z Vivaldi stane doktrína celé armády, zatím nikdo veřejně nepotvrdil.
Pro českou debatu o pomoci Ukrajině má operace konkrétní souvislost. Lotyšsko v červenci 2025 předalo 3. sboru obrněnce Patria, tedy alianční techniku posilující právě tu mobilitu, na které Vivaldi stojí. Česká muniční iniciativa sice pokračuje, od ledna 2026 však bez peněz z českého státního rozpočtu a počet zemí, které do ní přispívají, klesá.