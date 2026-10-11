StarDance se vrátila, ale první večer ukázal krutou pravdu. Diváci si musí zvykat

StarDance patří k televizním pořadům, které si za dvacet let existence vybudovaly mimořádné postavení. Zatímco řada zábavních formátů přichází a odchází, taneční soutěž České televize si dokázala udržet charakter, který ji odlišuje od většiny současné televizní produkce. Není založená na vyhrocených konfliktech, osobních útocích ani uměle vytvářených skandálech. Její největší předností byla vždy elegance, přirozený humor a schopnost ukazovat známé osobnosti v situacích, ve kterých nejsou zvyklé vystupovat.
První večer čtrnácté řady v sobotu 10. října 2026 ovšem ukázal, že ani tento osvědčený formát se neobejde bez rozporuplných momentů. Někteří účastníci příjemně překvapili, jiní narazili na nekompromisní hodnocení. Vedle tanečních výkonů však nad celým přenosem viselo vědomí blížícího se konce jedné mimořádně úspěšné moderátorské éry.
Marek Eben a Tereza Kostková připomněli, co dělá StarDance výjimečnou
Okamžik, kdy Marek Eben a Tereza Kostková divákům připomněli, že letošní řada je jejich poslední, patřil k nejvýraznějším momentům zahajovacího večera. V sále následoval dlouhý potlesk, který měl pochopitelný důvod. Dvojice stojí před kamerami StarDance od jejího prvního ročníku v roce 2006 a za tu dobu se stala prakticky neoddělitelnou součástí pořadu.
Přitom právě jejich moderování může na první pohled působit jako něco naprosto samozřejmého. Marek Eben pronese svůj typický nenápadný vtip, Tereza Kostková přirozeně naváže, oba vytvoří příjemnou atmosféru a pořad pokračuje dál. Jenže za touto zdánlivou lehkostí se skrývá profesionalita, kterou není jednoduché napodobit.
Marek Eben nepotřebuje zvýšit hlas ani někoho zesměšňovat, aby dokázal pobavit. Jeho humor bývá inteligentní, pohotový a často založený na přesném pozorování situace. Tereza Kostková zase přináší lidskost, eleganci a schopnost reagovat na emoce soutěžících, aniž by přenos působil přehnaně sentimentálně.
Jejich společná práce vytváří rovnováhu, kterou si diváci za dvě desetiletí zvykli považovat za standard. Až ve chvíli, kdy se začne mluvit o jejich odchodu, je patrné, jak důležitou roli vlastně hrají.
Česká televize samozřejmě může najít schopné a zkušené nástupce. Někoho, kdo bude stejně pohotový, zábavný nebo oblíbený. Přesto bude velmi obtížné navázat na přirozené souznění dvojice, která společně vyrostla s celým pořadem.
Jedenáct bodů pro Tomáše Poláka. Kde končí humor a začíná ponižování?
Zatímco moderátoři zajistili večeru tradiční noblesu, některé momenty hodnocení poroty vyvolávají otázku, zda se přísnost nemůže občas změnit v příliš tvrdé veřejné shazování.
Výrazným příkladem se stal zpěvák Tomáš Polák, který se svou taneční partnerkou Adrianou Maškovou předvedl cha-chu. Jeho vystoupení nebylo technicky přesvědčivé a porota mu udělila pouhých jedenáct bodů ze čtyřiceti možných. Šlo o nejnižší hodnocení večera.
Richard Genzer si při komentování výkonu neodpustil poznámku, že bylo obtížné hodnotit tanec, který na parketu téměř nebyl. Jana Burkiewiczová zase upozornila, že soutěžící má mimořádně velký prostor ke zlepšení.
Polák nakonec situaci zvládl s nadhledem a sám si ze svého výkonu udělal legraci. Právě jeho reakce patřila k sympatickým okamžikům večera.
Přesto se nabízí důležitá otázka. Jak přísně by se měly hodnotit celebrity, které se během několika týdnů pokoušejí naučit něco, čemu se jejich profesionální taneční partneři věnují dlouhé roky?
Odborná porota samozřejmě nemůže rozdávat vysoké známky jen za odvahu vystoupit před kamerami. Soutěž by tím přišla o smysl a kvalitní taneční výkony by nebylo možné spravedlivě ocenit. Stejně důležitý jako výsledná známka je ale způsob, jakým se kritika předává.
Dobře mířený vtip dokáže napětí uvolnit. Pokud však hodnotící komentář začne působit jako zesměšnění člověka, který se právě pokusil překonat vlastní hranice, může se vytratit podstata pořadu.
StarDance totiž není profesionálním tanečním mistrovstvím. Je to především soutěž o osobním pokroku, odvaze a schopnosti učit se novým věcem. Právě proto by v hodnocení neměla chybět nejen odbornost, ale také určitá míra respektu.
Vojtěch Dyk ukázal, proč je jedním z favoritů
Na opačném konci výsledkové listiny se ocitl Vojtěch Dyk, který se svou taneční partnerkou Catharinou Málek předvedl sambu. Získal třicet bodů a stal se nejlépe hodnoceným účastníkem prvního večera.
Výkon ukázal, že jeho zkušenosti z hudebního a divadelního prostředí mohou být výraznou výhodou. Rytmus, práce s publikem a schopnost přirozeného pohybu na jevišti patří mezi dovednosti, které lze při tanci dobře využít.
Dykovo vystoupení pochválil také Richard Genzer, který jej označil za nejlepší tanec večera. Ani zde se ale hodnocení neobešlo bez připomínek. Zdeněk Chlopčík upozornil, že zpěvák působil až příliš soustředěně a mohl by do svého projevu vložit více výrazu.
A právě na tomto příkladu je možné ukázat, jak má odborné hodnocení fungovat. Upozornit na konkrétní nedostatek, přiznat kvality a nabídnout soutěžícímu směr, kterým se může zlepšovat.
Předčasné korunování Dyka vítězem by však bylo chybou. StarDance už mnohokrát ukázala, že samotná taneční technika nemusí rozhodovat o celkovém úspěchu. Diváci postupně poznávají osobnosti soutěžících, sledují jejich pokroky a vytvářejí si k nim vztah. Velkou roli tak může sehrát i někdo, kdo na začátku patří mezi nejslabší účastníky.
Petra Nesvačilová připomněla, že nejde jen o body
Zcela jiný rozměr přinesl příběh herečky Petry Nesvačilové. Ta si krátce před zahájením soutěže poranila nohu a kvůli zdravotnímu stavu musela ze StarDance odstoupit ještě před svým prvním soutěžním vystoupením.
Přesto se při zahajovacím večeru objevila na parketu po boku tanečníka Filipa Hudlického. S nohou v ortéze se nemohla předvést v původně zamýšlené podobě, a proto dvojice nabídla upravené nesoutěžní vystoupení.
Následoval dlouhý potlesk ve stoje a dojetí, které mělo pochopitelný základ. Po týdnech příprav skončila hereččina účast dříve, než mohla skutečně začít.
Právě tento moment ovšem připomněl jednu z největších předností StarDance. Za televizní podívanou se skrývají konkrétní lidé, jejich příprava, očekávání, fyzické limity i zklamání.
Petra Nesvačilová neměla možnost bojovat o body a postup do dalších kol. Přesto se její vystoupení zařadilo mezi nejvýraznější události večera. Nikoliv díky dokonalé choreografii, ale díky příběhu, který diváci mohli sledovat.
Ukázalo se také, že některé momenty mají mnohem větší sílu než tabulka s výsledky.
Marta Jandová a Hana Dvorská předvedly odvahu, která si zaslouží uznání
Za pozornost stály také výkony dalších účastnic. Marta Jandová zahájila soutěž energickou cha-chou po boku Martina Prágra a získala osmnáct bodů. Porota si všimla jejího výrazného rockového projevu, Richard Genzer jej dokonce přirovnal k tanci Ozzyho Osbourna.
Zpěvačka přijala hodnocení s nadhledem a ocenila už samotnou možnost naučit se připravenou choreografii. Právě podobný přístup bývá na StarDance sympatický. Soutěžící nemusí okamžitě patřit mezi nejlepší, aby jeho účast měla smysl.
Překvapila také kaskadérka Hana Dvorská, která ve svých šestašedesáti letech ukázala mimořádnou energii. Její cha-cha s Michalem Kurtišem začala netradičně na stole a přestože si dvojice odnesla sedmnáct bodů, vystoupení ukázalo velké nadšení.
Dvorská navíc tančí po prodělané operaci kolene s endoprotézou. Její výkon tak nabízí zajímavý kontrast k představě, že soutěž tohoto typu musí být především záležitostí mladších lidí.
Na parketu se potkávají rozdílné generace, zkušenosti i fyzické předpoklady. Právě tato pestrost patří mezi důvody, proč StarDance dokáže oslovovat tak široké publikum.
Nová porota může soutěž osvěžit. Musí ale najít správnou rovnováhu
Letošní ročník přinesl také změny v porotě. Vedle Richarda Genzera a Tatiany Drexler se vrátil Zdeněk Chlopčík a nově přibyla choreografka Jana Burkiewiczová.
Čtyřčlenná porota nabízí širší spektrum odborných pohledů, současně ale vytváří větší prostor pro rozdílná hodnocení a komentáře. První večer ukázal, že jednotliví porotci mohou na stejné vystoupení reagovat velmi odlišně.
Na tom samozřejmě není nic špatného. Rozdílné názory jsou přirozenou součástí podobné soutěže. Důležité ovšem bude, zda dokážou porotci své připomínky předávat způsobem, který bude pro soutěžící užitečný a pro diváky srozumitelný.
Příliš mírné hodnocení by připravilo soutěž o napětí. Přehnaná tvrdost by naopak mohla zastínit pozitivní atmosféru, na které si StarDance dlouhodobě zakládá.
Nejlepší porotce totiž není automaticky ten, kdo udělí nejnižší známku nebo pronese nejostřejší poznámku. Je to člověk, který dokáže odborně vysvětlit, co se povedlo, co se nepovedlo a proč.
StarDance čeká velká změna. A největší zkouška teprve přijde
Po prvním večeru je zřejmé, že čtrnáctá řada nabídne zajímavé osobnosti, rozdílné taneční schopnosti i několik výrazných příběhů. Vojtěch Dyk naznačil vysoké ambice, Tomáš Polák má před sebou obtížnou cestu a další soutěžící mohou v následujících týdnech překvapit.
Přesto se zdá, že hlavním příběhem letošní sezóny nebude pouze hledání nového vítěze. Bude jím také loučení s dvojicí, která zásadně přispěla k podobě celého pořadu.
Marek Eben a Tereza Kostková představují typ televizní profesionality, která se nedá snadno vyrobit ani nahradit známým jménem. Jejich předností není pouze popularita, ale zejména schopnost vytvářet příjemnou atmosféru bez zbytečné okázalosti.
Až letošní StarDance skončí, Česká televize bude stát před úkolem, který může být obtížnější než sestavení dalšího ročníku soutěžících. Bude muset najít nové moderátorské osobnosti a přesvědčit diváky, že pořad si dokáže zachovat svůj charakter i bez lidí, kteří jej provázeli celých dvacet let.