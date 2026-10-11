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StarDance se vrátila, ale první večer ukázal krutou pravdu. Diváci si musí zvykat

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Sobotní návrat StarDance na obrazovky České televize přinesl dojetí, tvrdé verdikty poroty i nečekané rozdíly mezi soutěžícími. Zatímco Vojtěch Dyk zazářil a stal se nejlépe hodnoceným tanečníkem večera, Tomáš Polák si vyslechl hodnocení, které mohlo pořádně zabolet. Největší pozornost si však zasloužila jiná událost. Marek Eben a Tereza Kostková zahájili svou poslední společnou řadu. A právě první večer ukázal, jak obtížné bude tuto moderátorskou dvojici nahradit.
StarDance se vrátila, ale první večer ukázal krutou pravdu. Diváci si musí zvykat

StarDance se vrátila, ale první večer ukázal krutou pravdu. Diváci si musí zvykat

Zdroj: Česká televize
Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 11.10.2026 03:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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