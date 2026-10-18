StarDance má za sebou první velké překvapení. Vypadl muž, který rozhodně nepatřil mezi nejhorší

Čtrnáctá řada StarDance má za sebou první skutečně bolestivé loučení. Po úvodním večeru, během kterého měli všichni účastníci postup jistý, přišla v sobotu 17. října první vyřazovací část soutěže. Devět tanečních dvojic předvedlo své výkony a čekalo na rozhodnutí, které pro jednu z nich znamenalo konec. Nakonec se musel s tanečním parketem rozloučit bývalý profesionální tenista Radek Štěpánek a jeho partnerka Vanda Bartošová Dětinská. Výsledek byl o to zajímavější, že tato dvojice rozhodně nezískala nejnižší počet bodů. Její tango porota ohodnotila 25 body, což v konkurenci ostatních soutěžících nebyl vůbec špatný výsledek. Přesto na pokračování nestačil.
Radek Štěpánek předvedl slušný výkon. Body mu ale nepomohly
Štěpánek se svou taneční partnerkou nastoupil s tangem, které mělo vyprávět příběh setkání kočovné dívky a argentinského svůdníka. Už samotná choreografie představovala pro někdejšího vrcholového sportovce značnou výzvu. Přestože má za sebou roky profesionálního tréninku, pohyb na tenisovém kurtu a společenský tanec vyžadují zcela odlišné dovednosti. Zatímco při tenisu rozhoduje rychlost, reakce a schopnost okamžitě změnit směr, v tangu hraje zásadní roli držení těla, souhra s partnerkou, přesnost kroků a hudební výraz. Porotkyně Tatiana Drexler ocenila náročnost připravené choreografie, zároveň však upozornila na nedostatky v postavení těla a práci chodidel. Richard Genzer naopak vyzdvihl Štěpánkovu proměnu z tenisového hráče v elegantního tanečníka. Výsledných 25 bodů přitom naznačovalo, že dvojice má na čem stavět.
Jenže StarDance není soutěž, ve které by o postupu rozhodovala výhradně odborná porota. Do konečného výsledku promlouvají také televizní diváci, jejichž preference mohou pořadím zásadně zamíchat. A právě sobotní večer ukázal, jak výrazně se může výsledná podoba soutěže lišit od samotného bodování. Zatímco Štěpánek získal solidních 25 bodů, zpěvák Tomáš Polák si s taneční partnerkou Adrianou Maškovou odnesl pouhých 15. Přesto postoupil do dalšího kola. Rozdíl deseti bodů je na první pohled značný, z hlediska výsledného pořadí ale nebyl rozhodující. Takový vývoj může působit překvapivě zejména na diváky, kteří jednotlivé výkony posuzují především podle známek porotců.
Nejslabší hodnocení a silné emoce. Tomáš Polák nakonec pokračuje
Právě vystoupení Tomáše Poláka patřilo k emocionálně nejsilnějším momentům druhého soutěžního večera. Zpěvák po předvedeném tangu neskrýval velkou nespokojenost s vlastním výkonem. Přiznal, že chtěl být lepší než v předchozím kole, a zmínil také slib, který dal svým dětem. Rozčarování bylo natolik silné, že se neubránil slzám a své zklamání vyjádřil i ostřejšími slovy. Zatímco někteří soutěžící přistupují k hodnocení s úsměvem a nadhledem, Polák dal otevřeně najevo, jak moc mu na výsledku záleží. Jeho reakce připomněla, že účast ve StarDance není pro známé osobnosti pouze příležitostí objevit se v televizním pořadu. Pro mnohé představuje týdny fyzicky náročných tréninků, překonávání vlastních možností a také značný psychický tlak.
Zajímavá byla i reakce samotné poroty. Zdeněk Chlopčík zpěváka povzbudil a připomněl mu, že lidé nejsou stroje a chyby k podobné soutěži neodmyslitelně patří. Ocenil rovněž zlepšení proti prvnímu večeru. Přesto přišlo hodnocení pouhými 15 body, které Poláka zařadilo na poslední místo tabulky podle bodů poroty. Následné rozhodnutí o postupu však přineslo zcela jiný výsledek. Zpěvák dostal další příležitost a bude moci ukázat, zda se dokáže s nepovedeným vystoupením vyrovnat. Pro televizní soutěž přitom může být právě takový příběh mimořádně zajímavý. Ne vždy si totiž diváci vytvářejí vztah pouze k technicky nejlepším tanečníkům. Důležitou roli může hrát také osobnost soutěžícího, jeho otevřenost, vystupování a schopnost získat si sympatie.
StarDance není jen o tanci. Rozhoduje i vztah diváků k soutěžícím
Sobotní vyřazení připomnělo jednu důležitou vlastnost celé soutěže. StarDance není klasickým tanečním mistrovstvím, ve kterém by o vítězi rozhodovali pouze odborníci na základě přesně stanovených technických kritérií. Jde především o televizní zábavní formát, který kombinuje profesionální hodnocení s diváckou podporou. Účastníci se proto nesnaží přesvědčit jen čtyři porotce, ale také tisíce lidí u televizních obrazovek. A ti mohou mít při hlasování úplně jiná měřítka než odborníci. Někdo oceňuje technickou preciznost, jiný přirozený projev, další zase fandí osobnosti, kterou dlouhodobě sleduje a které přeje úspěch. V takovém systému se může stát, že soutěžící s lepším tanečním výkonem skončí dříve než někdo, kdo zatím s technikou výrazně bojuje.
Právě proto by bylo příliš jednoduché označit Štěpánkovo vyřazení za nespravedlnost. Výsledek je součástí pravidel, která od začátku dávají prostor také diváckému rozhodování. Přesto nabízí zajímavé srovnání. Štěpánek patřil z hlediska sobotního hodnocení do lepší poloviny soutěžících, zatímco Polák měl před sebou podle poroty ještě výrazně více práce. To ovšem samo o sobě nevysvětluje, kolik hlasů jednotlivé páry získaly a jak přesně se jejich podpora promítla do výsledného pořadí. Bez zveřejnění podrobnějších hlasovacích údajů nelze s jistotou tvrdit, že jeden soutěžící měl výrazně více příznivců než druhý. Jisté je pouze to, že kombinované hodnocení rozhodlo ve prospěch Poláka a pro Štěpánka znamenalo konec.
Výraznou konkurenci navíc představovali další soutěžící. Vojtěch Dyk s Catharinou Málek získali za quickstep 31 bodů, stejného hodnocení dosáhli také Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová. Výborně si vedla i Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem, kteří obdrželi 30 bodů. Marta Jandová s Martinem Prágrem získali za tango 27 bodů. Rozdíly mezi některými dvojicemi tak začínají být poměrně výrazné už po druhém večeru. V dalších kolech se ale může pořadí znovu změnit. Kromě talentu bude důležitá fyzická kondice, schopnost zvládat nové taneční styly i to, jak se soutěžící vyrovnají se stále větším očekáváním.
Štěpánek odešel se vztyčenou hlavou. Jeho slova zaslouží pozornost
Samotný Radek Štěpánek přijal konečné rozhodnutí sportovně. Po vyřazení poděkoval za možnost naučit se něco nového a ocenil práci profesionálních tanečníků. Přiznal, že díky účasti ve StarDance poznal, jak náročná jejich profese skutečně je. Z jeho slov bylo patrné, že několikatýdenní přípravu nevnímá jako promarněný čas, ale jako cennou zkušenost. Taneční partnerka Vanda Bartošová Dětinská mu při loučení vyjádřila uznání za jeho přístup k tréninkům a zdůraznila, že ze soutěže odchází jako tanečník. Pro bývalého reprezentanta, který většinu profesionální kariéry strávil na tenisových kurtech, šlo o mimořádně osobní ocenění.
A právě tento moment možná o celé StarDance vypovídá více než samotné pořadí soutěžících. Vedle vítězství totiž existuje také hodnota zkušenosti, kterou účastník během příprav získá. Štěpánek sice nezůstane v soutěži až do závěrečných kol, přesto během krátké doby zvládl vystoupit před početným televizním publikem v disciplíně, se kterou neměl srovnatelné profesionální zkušenosti. Soutěž mu skončila dříve, než si pravděpodobně přál, jeho účast však nelze hodnotit pouze podle toho, že jako první opustil taneční parket.
První vyřazení tak přineslo překvapivý výsledek, ale zároveň nastavilo pravidla pro další týdny velmi zřetelně. Dobré známky porotců nemusejí stačit a slabší výkon nemusí automaticky znamenat konec. StarDance bude i letos soutěží, v níž se vedle tanečních schopností výrazně uplatňují emoce a divácké sympatie. Radek Štěpánek se o tom přesvědčil už během druhého večera, zatímco Tomáš Polák dostal příležitost napravit vlastní zklamání. Jestli ji dokáže využít, ukáže až další soutěžní kolo.
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