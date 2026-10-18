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StarDance má za sebou první velké překvapení. Vypadl muž, který rozhodně nepatřil mezi nejhorší

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Dennívýzva
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První vyřazovací večer StarDance přinesl výsledek, který může mezi televizními diváky vyvolat pořádnou debatu. Soutěž opustil bývalý tenista Radek Štěpánek, přestože od odborné poroty získal výrazně lepší hodnocení než někteří jeho soupeři. Zatímco jiný soutěžící skončil s pouhými 15 body, Štěpánkovi nestačilo ani 25. Sobotní rozhodnutí tak znovu připomnělo, že v oblíbené taneční soutěži nerozhoduje pouze kvalita předvedeného výkonu, ale také přízeň publika. A právě v tom spočívá její kouzlo i určitá nevyzpytatelnost.
První vyřazovací večer StarDance přinesl výsledek, který může mezi televizními diváky vyvolat pořádnou debatu.

První vyřazovací večer StarDance přinesl výsledek, který může mezi televizními diváky vyvolat pořádnou debatu.

Zdroj: nextfoto.cz
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 18.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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