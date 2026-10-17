StarDance čeká první nemilosrdné vyřazování! Kdo si jako první sbalí kufry? Favorit na odchod překvapí

StarDance čeká první nemilosrdné vyřazování! Kdo si jako první sbalí kufry? Favorit na odchod překvapíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben.Zdroj: herminapress
Článek byl publikován 17.10.2026 12:24
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