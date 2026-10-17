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StarDance čeká první nemilosrdné vyřazování! Kdo si jako první sbalí kufry? Favorit na odchod překvapí

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Oblíbená taneční show StarDance 2026 pokračuje dnes večer druhým soutěžním kolem a tentokrát už půjde do tuhého! Devět tanečních párů zabojuje o přízeň poroty i televizních diváků, ale pro jednu dvojici se parket definitivně uzavře. Kdo má největší šanci na vítězství a komu naopak hrozí bolestivý konec? Bookmakeři už mají jasno!
Moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben.

Moderátoři StarDance Tereza Kostková a Marek Eben.

Zdroj: herminapress
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 12:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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