Stará dvoustovka s Komenským může mít hodnotu statisíců. Stačí podržet ji proti světlu a podívat se na jeden proužek

Celý příběh stojí na centimetrovém proužku ukrytém v papíru. Běžná dvoustovka vzoru 1993 nese v ochranném prvku mikrotext „200 Kčs“ nebo „200 Kč“. Jenže úzká skupina exemplářů z prvních tiskových sérií obsahuje v proužku opakující se francouzský nápis „REPUBLIQUE DU ZAIRE“. Stačí bankovku podržet proti světlu, a během několika vteřin je jasné, jestli držíte dvousetkorunový poklad, nebo obyčejnou neplatnou bankovku za nominál. Právě tahle drobnost v zabezpečovacím prvku dělí dvě stě korun od statisíců.
Jak se africký Zaire dostal na českou bankovku
8. února 1993, pouhých pět týdnů po rozdělení Československa, se dvousetkoruna s Komenským stala vůbec
prvním platidlem koruny české, které veřejnost dostala do rukou. Papír pro ni dodávala zahraniční specializovaná papírna, která souběžně plnila zakázku pro tehdejší Zaire. Při výrobě se do části archů omylem zapravil ochranný proužek určený pro africkou objednávku. Chyba vznikla ještě dřív, než se bankovka vůbec dostala k tiskařskému lisu, přímo v klíčovém zabezpečovacím prvku.
Většinu vadných kusů zachytila Státní tiskárna cenin nebo Česká národní banka a nechala je skartovat. Do oběhu proklouzl jen zlomek. Odborné odhady hovoří o nižších desítkách dochovaných exemplářů, podle některých zdrojů celkově méně než sto kusů. Specializovaný
katalog papírových platidel tuto variantu eviduje v okruhu sérií A 01 až A 09, nejčastěji s číslováním 261xxx–262xxx. Aukční příklepy, které dokazují statisícovou hodnotu
Ceny zairské dvoustovky sledují sběratelé od konce minulé dekády. Časová osa doložených prodejů ukazuje stabilní zájem i rostoucí ochotu platit:
Datum Aukční dům Zachovalost Příklep 7. 12. 2019 AUREA, 95. aukce neuvedena 408 000 Kč 18. 11. 2023 Bankovky.com / LiveBid stupeň 1 460 000 Kč 24. 5. 2025 AUREA, 116. aukce neuvedena 320 000 Kč 22. 11. 2025 Bankovky.com / LiveBid stupeň 2− 340 000 Kč
Stav bankovky hraje zásadní roli. Exemplář v perfektní zachovalosti dosáhl příklepu 460 000 Kč, zatímco kus v mírně horší kondici se o dva roky později prodal za 340 000 Kč. Katalogové orientační ceny sahají od 220 000 Kč pro stupeň 2 až po 900 000 Kč pro neobíhaný stav; jde ovšem o vodítko, nikoli o garantovanou realizační částku.
Pozorný čtenář mohl v médiích zaznamenat částku 552 000 Kč. Ta odpovídá příklepu 460 000 Kč z listopadu 2023 navýšenému o dvacetiprocentní dražební přirážku podle řádu Bankovky.com. Kupující skutečně zaplatil přes půl milionu, samotný příklep ale činil 460 000 Kč.
Minutový test proti světlu: jak odlišit raritu od běžné dvoustovky
Rozpoznání zabere doslova okamžik. Podržte bankovku proti zdroji světla. V papíru se zviditelní souvislý ochranný proužek, a v něm buď standardní mikrotext „200 Kčs“ či „200 Kč“, nebo opakující se nápis „REPUBLIQUE DU ZAIRE“.
Česká národní banka upozorňuje na častý omyl: u běžného proužku se orientace čtení střídá a laik si snadno namluví, že číslice 2 vypadá jako 5 nebo že vidí cizí znaky. Samotný dojem nestačí. Rozhodující je výhradně přítomnost francouzského textu odkazujícího na Zaire.
Předběžně lze vytřídit kandidáty i bez prosvícení, hledaný kus musí nést letopočet 1993 a patřit do prvních sérií. Definitivní verdikt ale vydá jedině pohled proti světlu.
Co dělat, když máte podezření na vzácný exemplář
Nejhorší varianta? Odnést bankovku na přepážku ČNB a vyměnit ji za nominál. Platnost dvousetkorun vzoru 1993 skončila 31. ledna 2007, centrální banka je však stále směňuje za 200 Kč na svých pracovištích v Praze, Hradci Králové, Brně a Ostravě, bez časového omezení, do odvolání. Od 1. července 2024 už výměnu neprovádějí komerční banky.
Sběratelská cesta vede jinam. Etablované aukční domy (AUREA, Bankovky.com, Burda Auction nebo Macho & Chlapovič) nabízejí odborné posouzení, katalogizaci i prodej s transparentní přirážkou a garancí pravosti. Anonymní internetový bazar je v případě takto cenného kusu riskantní pro obě strany.
Česká zairská dvoustovka v mezinárodním měřítku chybotisků
V tuzemské notafilii patří zairská dvoustovka do absolutní špičky. Překonává ji jen hrstka položek, třeba koruna z roku 1919 s chybným datem „5. dubna 1919″, která na aukci Bankovky.com dosáhla 660 000 Kč.
V zahraničí se cenové rozpětí chybových bankovek táhne od stovek dolarů po stovky tisíc. Hongkongská stokorunová bankovka s offsetovým omylem se v aukci Heritage prodala za necelých 2 220 dolarů, britská pětilibrovka s výrobní vadou u Spinku za 5 500 hongkongských dolarů. Na opačném konci spektra stojí americká „Del Monte Note“, dvacetidolarovka s nalepeným banánovým štítkem, kterou Heritage vydražil za 396 000 dolarů, tedy zhruba devět milionů korun. Česká zairská dvoustovka se pohybuje vysoko nad průměrem zahraničních chybotisků, byť na světové trofejní rekordy nedosahuje.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková