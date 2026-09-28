Stanjura cílil přesně. Alenka se urazila, když slyšela svá vlastní slova

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Stanjura cílil přesně. Alenka se urazila, když slyšela svá vlastní slovaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Diskuze politiků se často dostávají do různých rovin. Mnohdy skončí až v momentu, kdy už politik není schopen nijak argumentovat a uráží ho prakticky všechno, co řekne jeho oponent. Když jsem se díval na Nedělní debatu v České televizi, přesně tato slova se mi jednoznačně potvrdila. Ostatně mnohá videa právě z tohoto pořadu kolují také na sociálních sítcích a rozhodně nejsou nezajímavá. Už hlavní protagonisté slibovali poměrně velkou show.
Alena Schillerová
Zdroj: Úřad vlády ČR
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Články z magazínu ePenize.eu poslouží každému, kdo se zajímá o osobní finance, spoření, investice, půjčky a každodenní hospodaření s penězi. Přehledně, srozumitelně a bez zbytečné složitosti přináší informace, které vám pomohou lépe se orientovat ve světě financí – ať už spravujete rodinný...Všechny články tohoto autora →
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