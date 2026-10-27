Stallone v zákulisním ringu. Chválená biografie filmového podvraťáka Já, Rocky v nové ukázce

Nový trailer životopisného dramatu Já, Rocky (I Play Rocky) před listopadovou premiérou v kinech připomíná, že realizace jednoho z nejslavnějších sportovních filmů všech dob měla sama parametry velkého hollywoodského příběhu o vítězství navzdory všemu. Snímek režiséra Petera Farrellyho (Zelená kniha) se už před uvedením do světových kin dočkal prvních reakcí z festivalu v Torontu. A ty naznačují, že zatímco představitel mladého Slye Anthony Ippolito válí, samotný film může být pro část diváků až příliš vtíravou nostalgickou jízdou.
Sylvester Stallone
byl víceméně bezdomovec, když si na papír vylil své srdce a do Hollywoodu přinesl fantastický scénář o pouličním boxerském snu. Borce s částečně ochrnutou tváří chtěli rychle vyplatit, ale pozdější akční ikona se nehodlala vzdát a raději riskovala vlastní budoucnost, než aby prodala scénář k Rockymu bez možnosti zahrát si titulního „italského hřebce“. Nová ukázka biografického Já, Rocky
ostatně sleduje Stalloneho v době, kdy se jako neznámý herec protlouká drobnými melouchy a marně čeká na roli, která by mu změnila život. Rozhodne se proto napsat vlastní scénář a jeho žena Sasha Czack v podání AnnySophie Robb
v něm správně rozpozná potenciál.
Producenti jsou z materiálu nadšení, jenže když Stallone oznámí, že chce hrát Rockyho sám, úsměv jim ztuhne. Nabízejí mu stále vyšší částky, jen aby se hlavní role vzdal a přenechal ji hvězdě typu Clinta Eastwooda. Sly ale raději kývne na podstatně skromnější podmínky a do filmového ringu se postaví sám. Trailer zároveň nabízí pohled do zákulisí ikonických scén, první setkání s Carlem Weathersem i běh po schodech Filadelfského muzea umění, který se stal jedním z nejznámějších obrazů americké kinematografie.
Největší předností retro filmu má být právě oživení mladého Stalloneho. Anthony Ippolito, jenž v seriálu Nabídka ztvárnil pro změnu Ala Pacina, vystihuje hercův vzhled, pohyb i charakteristicky zadrhávající hlas. Ricky Valero z Geek Vibes Nation označil jeho výkon za téměř dokonalý a snímek za působivý knockout. Owen Gleiberman z Variety zase oceňuje, že Farrelly pochopil osudovou paralelu mezi Rockym, outsiderem, který se vzepře všem očekáváním, a samotným Stallonem, jenž si musel svůj film doslova vybojovat. Pro fanoušky původního snímku tak může být Já, Rocky příjemným návratem k okolnostem, v nichž se z relativně skromného projektu zrodil oscarový fenomén.
Z Toronta, kde se film ucházel o prestižní diváckou cenu, ale zaznívají i zdrženlivější soudy. Radheyan Simonpillai z The Guardian píše, že filmu nechybí zábavné momenty, ale jen zřídka se mu daří dosáhnout skutečné emocionální hloubky. Výjimkou jsou například scény Stalloneho zápasu o opatrovnictví jeho psa Butkuse. Eli Friedberg ze Slant Magazine zase snímku vyčítá, že se příliš nezajímá o to, co se skrývá pod známou fasádou hollywoodské ikony. A Trace Sauveur z AwardsWatch přirovnává režisérův přístup k uhlazenému sentimentu Zelené knihy: neotesanost a lidskost původního Rockyho se tu podle něj odrážejí v pokřiveném zrcadle. Film tak podle části recenzentů těží především z toho, že předlohou je příběh, který už sám o sobě funguje jako dokonalá motivační pohádka.
Režisér Peter Farrelly, jenž po letech komedií jako Blbý a blbější získal Oscara za Zelenou knihu, zjevně sází na kombinaci zákulisních tahanic, humoru a sentimentu. Výsledkem bude přesně ten druh filmu, při jehož sledování publikum nepochybuje, komu má držet palce. V Torontu snímek koneckonců strhl jak nadšené příznivce, tak i větší část kritiky, která mu nejvíc vyčítá přílišnou závislost na nostalgii plynoucí z nadčasové předlohy. Já, Rocky dorazí do českých kin 29. listopadu, téměř přesně padesát let po premiéře původního filmu, který se poprvé představil divákům v listopadu 1976.
Zdroj: Amazon MGM Studios, Rotten Tomatoes, The Guardian, Geek Vibes Nation