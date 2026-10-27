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Stallone v zákulisním ringu. Chválená biografie filmového podvraťáka Já, Rocky v nové ukázce

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Nový trailer životopisného dramatu Já, Rocky (I Play Rocky) před listopadovou premiérou v kinech připomíná, že realizace jednoho z nejslavnějších sportovních filmů všech dob měla sama parametry velkého hollywoodského příběhu o vítězství navzdory všemu. Snímek režiséra Petera Farrellyho (Zelená kniha) se už před uvedením do světových kin dočkal prvních reakcí z festivalu v Torontu. A ty naznačují, že zatímco představitel mladého Slye Anthony Ippolito válí, samotný film může být pro část diváků až příliš vtíravou nostalgickou jízdou.
Stallone v zákulisním ringu. Chválená biografie filmového podvraťáka Já, Rocky v nové ukázce

Stallone v zákulisním ringu. Chválená biografie filmového podvraťáka Já, Rocky v nové ukázce

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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