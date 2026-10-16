Stálezelený keřík z Nového Zélandu vydrží mráz až do minus 23 stupňů, ale jen pokud znáte rozdíl mezi dvěma typy listů

Na podzimních pultech zahradnictví stojí dva keříky vedle sebe. Jeden je nízký, hustý a posetý lístky velikosti nehtu na malíčku. Druhý má krémově lemované listy s růžovým nádechem a vypadá mnohem dráž. Oba nesou na jmenovce totéž slovo: hebe. Podle českého pěstitelského magazínu Moderní zahrada jde přitom o dva odlišné světy. Drobnolisté kultivary jako Hebe buxifolia ‚Nana‘ nebo ‚Red Edge‘ snesou údajně mráz až −23 °C. Efektnější širokolisté a panašované typy jako ‚Heartbreaker‘, ‚Kamilla‘ nebo H. × franciscana ‚Variegata‘ mají hranici kolem −5 °C a jejich místo je v nádobě. Tvar listu proto slouží jako první vodítko při nákupu. O přežití rostliny ale nakonec rozhoduje jméno kultivaru, stanoviště a způsob zimování.
Hebe, rozrazilec, nebo Veronica? Jeden keřík pod třemi jmény
Botanici dnes hebe řadí do rodu Veronica, tedy mezi rozrazily. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) ve svém
průvodci pěstováním upozorňuje, že na etiketách v zahradnictvích se ale pořád objevuje starší název Hebe. Při nákupu proto počítejte s oběma jmény.
Domovem těchto keříků je hlavně Nový Zéland. Databáze
Flora of New Zealand Online eviduje v tamní volné přírodě 141 druhů rodu Veronica. Z nich 124 je původních a 17 zdomácnělých. Pěstitelé navíc druhy po desetiletí křížili, takže vzniklo množství hybridů s velmi rozdílnou povahou. Proto se ani nedá říct, jak „hebe“ snáší zimu. Každý kultivar se chová trochu po svém. Drobný list, nebo široký: podle čeho hebe poznáte na první pohled
První typ tvoří kompaktní polštáře z drobných, hustě nahloučených lístků. Britská odborná společnost Hebe Society uvádí u kultivaru ‚Baby Marie‘, známého také jako H. buxifolia ‚Nana‘, listy dlouhé pouhých 6 až 8 milimetrů. Keřík doroste zhruba do 40 centimetrů a na začátku léta se pokryje světle lila kvítky. Kultivar ‚Red Edge‘ zaujme modrozelenými lístky s purpurovým lemem a v červnu nasazuje růžové květy. Podle katalogu Havlis dosahuje výšky 20 až 40 centimetrů a do šířky se rozroste klidně přes metr.
Druhý typ sází na barvu a výraz. ‚Heartbreaker‘ má zelené listy s krémovým okrajem, které se s příchodem chladu zbarvují do růžova. Za tou proměnou nejspíš stojí antokyany, tedy červené a fialové pigmenty. Botanická zahrada Kew je obecně spojuje s ochranou listů před chladem. U tohoto kultivaru jde o žádaný okrasný efekt. ‚Silver Queen‘ (synonymně H. × franciscana ‚Variegata‘) nabízí panašované listy a od poloviny léta do podzimu fialově purpurové klasy. ‚Kamilla‘ má lesklé tmavozelené lístky a jasně růžové květy od léta až do podzimu.
Záhon, nebo květináč: tabulka, která ušetří zklamání
Moderní zahrada rozděluje hebe jasně: drobnolisté druhy bývají mrazuvzdornější a hodí se do volné půdy. Širokolisté s atraktivními květy jsou choulostivější a patří do nádob. Pro rychlou orientaci v obchodě jsme rozdíly shrnuli do přehledu:
Drobnolisté typy Širokolisté a panašované typy Příklady kultivarů ‚Nana‘ (‚Baby Marie‘), ‚Red Edge‘ ‚Heartbreaker‘, ‚Kamilla‘, ‚Silver Queen‘ / ‚Variegata‘ Vzhled drobné husté lístky, kompaktní polštář větší, lesklé, krémově lemované nebo růžovějící listy Uváděná mrazuvzdornost až −23 °C kolem −5 °C Doporučené místo chráněný záhon, skalka, štěrkový záhon nádoba, terasa, balkon Kořeny v zimě v půdě, kde je chrání okolní zemina v kořenovém balu, který promrzá ze všech stran Zimní strategie lehké přikrytí v prvních letech přesun do světlé, chladné a bezmrazé místnosti
Poslední dva řádky mají větší váhu, než se zdá. Rostlina v záhoně má kořeny obklopené zeminou, která teplotní výkyvy tlumí. Květináč na terase takovou ochranu nemá. Mráz pronikne do kořenového balu z boků i zespodu. I odolný kultivar proto v nádobě promrzá dřív než stejná rostlina v zemi.
Podle nás je strategie jednoduchá. Kdo chce stálezelený keřík natrvalo do zahrady, ať sáhne po ‚Naně‘ nebo ‚Red Edge‘. Kdo touží po růžových listech ‚Heartbreakeru‘ nebo květech ‚Kamilly‘, ať jim od začátku chystá velký květináč a místo k přezimování.
Mrazuvzdornost −23 °C a české zimy: kde končí jistota
Číslo −23 °C uvádí Moderní zahrada u kultivarů ‚Nana‘ a ‚Red Edge‘ a katalog Havlis u ‚Red Edge‘ s odkazem na americkou klimatickou zónu USDA 6. Jak se ten údaj střetává s místním podnebím, ukazuje
Katalog Svazu školkařů ČR. V nižších polohách podle něj zimní minima klesají na −17 až −23 °C, ve středních a vyšších na −20 až −26 °C. V podhorských a horských oblastech teploty pravidelně padají i pod −26 až −30 °C.
Z toho plyne poměrně jasná mapa. V nížinách, ve vinařských oblastech a v městských zahradách obklopených zdmi má drobnolistý kultivar na chráněném místě dobrou šanci. Ve vyšších polohách se pohybuje na samé hranici svých možností. V horách a mrazových kotlinách ho tuhá zima pravděpodobně zdolá. Tam dává smysl pěstovat i odolné typy v nádobách a na zimu je stěhovat pod střechu.
Teplota přitom zdaleka není jediným nepřítelem. Hebe trpí také studeným vysušujícím větrem, přímým zimním sluncem na zmrzlé listy a hlavně přemokřením. RHS upozorňuje, že v těžké a mokré půdě rostlinám hrozí hniloba kořenů. Studený a zároveň mokrý substrát tak bývá zrádnější než samotný mráz.
Výsadba, zimní ochrana a řez: jak hebe dopřát dlouhý život
Výsadba. Nejvhodnější dobou je podle RHS jaro, ideálně duben až květen. Rostlina tak má celou sezonu na zakořenění. Vyberte slunné až polostinné místo s rychle odtékající půdou. Těžkou jílovitou zeminu vylepšete štěrkem, nebo keřík posaďte do vyvýšeného záhonu. Do studené a mokré půdy mladé rostliny nesázejte.
Zimní ochrana v prvních letech. Moderní zahrada doporučuje přikrýt kořenovou zónu a spodní část keříku chvojím, netkanou textilií nebo vrstvou mulčovací kůry. Přikrytí vyrovnává teplotní výkyvy a brání vysušení. Stejně důležité je stanoviště chráněné před větrem a ostrým zimním sluncem.
Hebe v nádobě. Květináč postavte na podložky nebo cihly, aby voda mohla volně odtékat. Před zimními dešti ho chraňte. Choulostivější kultivary přezimujte ve světlé a chladné místnosti, kde nemrzne. Substrát udržujte spíš sušší, ale nenechte ho úplně vyschnout.
Řez, hnojení a zálivka. Stříhejte jen lehce a tvarovacím řezem, a to po odkvětu nebo zjara, až pominou mrazy. Do starého dřeva se nepouštějte, hebe z něj obráží neochotně. Rostliny v záhoně většinou hnojení nepotřebují, nádobám prospěje jarní dávka univerzálního hnojiva. První sezonu po výsadbě zalévejte pravidelně, později už jen střídmě.
Sousedé na záhoně. Keřík vynikne s rostlinami, které mají podobné nároky: s levandulí, santolinou, mateřídouškou, kostřavami, rozchodníky, vřesovci nebo zakrslými jehličnany. Hodí se do štěrkových výsadeb i do přední části záhonu. Bonusem je, že květy hebe podle RHS lákají včely a motýly.
Než zaplatíte, projděte si krátký kontrolní seznam:
přesné jméno kultivaru na jmenovce, typ listu (drobný, nebo široký či panašovaný), uvedená mrazuvzdornost, plánované místo (záhon, nebo nádoba), propustnost půdy či substrátu, možnost zimní ochrany nebo přesunu pod střechu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková