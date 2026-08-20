Stála v každé socialistické kuchyni vedle sporáku. Dnes se za zachovalý kus platí i 2 000 Kč

Léta zabírá místo na půdě, v garáži nebo ve spíži, kam se odkládá všechno, co se nehodí vyhodit. Mechanická kuchyňská váha s kulatým ciferníkem a červenou ručičkou přitom bývala stejně samozřejmá jako sporák, u kterého stála. A i když ji dávno vystřídala digitální elektronika, dnes po ní znovu sahají sběratelé i lidé, kteří si zařizují retro kuchyni. Za pěkný kus dají klidně dva tisíce korun.
Proč se stará váha znovu vyplácí prodat
Za obnoveným zájmem stojí vlna nostalgie po retro a vintage bydlení. Do kuchyní laděných do venkovského nebo staročeského stylu se dobově vyhlížející doplněk hodí líp než cokoliv nového. Kupce navíc táhne pravost. Chtějí originál s historií, na kterém je vidět, že desítky let sloužil.
Svou roli hraje i spolehlivost. Uvnitř pracuje obyčejná pružina, která se stlačí podle váhy nákladu. Taková mechanika se nemá jak pokazit, takže řada kusů měří přesně i po půl století. Digitální váhy, které je nahradily, se takové výdrže obvykle nedožijí.
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O ceně rozhoduje hlavně stav. Nejlevnější jsou omlácené kusy z pozdního socialismu, kterých se na inzertních serverech válí spousta. Za ně vám kupec pošle sotva 200 až 400 korun. A je rád, že vůbec nějaký sehnal.
Do vyšší kategorie patří váhy, které se dochovaly v pořádku. Rozhoduje, jestli přístroj ještě měří, jestli je číselník čitelný a jestli k němu patří původní miska. Když sedí všechny tři věci, cena se pohybuje mezi pěti sty a dvěma tisíci korunami. Reálné bazarové inzeráty tuhle hladinu potvrzují.
Kdy cena šplhá do desítek tisíc
Občas narazíte na titulek, který za starou váhu slibuje desítky tisíc. Takové sumy se ale panelákové pérovky netýkají. Míří na vzácné ruční kousky z litiny a mosazi, jaké vznikaly v době kolem roku 1900. Zdobná váha z éry secese nebo biedermeieru se v dražbě vyšplhá i přes deset tisíc korun.
Přečtěte si také: Za totality stála v každé spíži, po revoluci putovala do sběru. Dnes se o ni sběratelé přetahují a platí až 5 000 Kč Do desítek tisíc korun se dostávají zdobné litinové a mosazné váhy z doby kolem roku 1900. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Panelákové pérovky z normalizace jsou úplně jiný příběh. Vyrobily se jich statisíce, a když je něčeho plný trh, na vysokou cenu nikdo nedosáhne. I mezi nimi se ovšem najdou cennější. Zdobnější značkové modely, u kterých se dochovala celá sada závaží, se prodávají za dva tisíce a výš.
Ceny samotné socialistické pérovky se dají zhruba rozdělit do tří pásem podle toho, jak dobře kus přežil:
O jaký kus jde Podle čeho ho poznáte Kolik dnes vynese Nejběžnější pérovka z pozdního socialismu Omlácená, roky ležela bez užitku 200 až 400 Kč Dobře dochovaný kus Přesně měří, čitelná stupnice, miska na místě 500 až 2 000 Kč Zdobný značkový model Kompletní i s původní sadou závaží 2 000 Kč a výš Podle čeho poznáte cennější kousek Přečtěte si také: Češky přestávají kupovat čisticí prostředky na sporák. Mastnotu rozpustí 1 věc ze spíže za pár korun
Vyráběla se ve dvou podobách. Stolní typ stál volně na lince a surovina se sypala shora do nádobky nahoře. Nástěnná verze se přišroubovala ke zdi a po vážení se sklopila z cesty. Uvnitř obou byl stejný pružinový mechanismus s nosností kolem pěti kilogramů.
Co skutečně rozhoduje o ceně, je úplnost kusu. Hodnotu zvedá hned několik věcí: čitelné cejchování na číselníku, značka výrobce vyražená do těla a hlavně dochovaná miska. Právě ta u velké části vah chybí, buď se poškodila, nebo se ztratila. „Když jsou váhy kompletní, je to velmi znát na jejich ceně,“ řekl serveru Květy.cz Stanislav Hudeček z Brtnice, jeden z předních tuzemských sběratelů vah. Cena úplného kusu se tak podle něj vyšplhá klidně na čtyřnásobek toho, kterému nějaká část chybí.
Chyba, kvůli které dostanete míň
Před prodejem se hlavně nesnažte váhu vyleštit do nova. Kdo ji přetře novým lakem, vyblýská mosazné díly nebo starou misku vymění za dnešní kousek, cenu tím jen srazí. Kupce totiž zajímá přirozené stárnutí. Škrábance i nános patiny bere jako potvrzení, že drží v ruce starý originál. Ideální je s váhou nedělat vůbec nic, nanejvýš ji opatrně oprášit.
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Nahoru naopak dokáže cenu poslat příběh, který se k váze pojí. Když k ní přiložíte třeba dobovou účtenku nebo starou fotku babiččiny kuchyně, kupec vidí, že jde o kus s minulostí. Do inzerátu pak přidejte detailní fotky misky, stupnice a značky. Zrovna takové detaily často rozhodují o tom, jestli je nabídka za pár set korun, nebo za výrazně víc.
Zdroje: https://www.kvety.cz/zajimavosti/starozitne-vahy-unikatni-dekorativni-prvky-unikaty-hodnota-cena-sberatelstvi/, https://ostatni.bazos.cz/inzeraty/retro-vaha/, https://ceskykutil.cz/clanek-394495-vintage-kuchyne-retro-sarm-pro-moderni-domacnost, https://extrafit.cz/tahle-stara-kuchynska-vaha-z-cssr-lezi-lidem-ve-sklepe-na-bazarech-se-prodava-za-2-000-kc/, https://www.tiscali.cz/tahle-obycejna-kuchynska-vaha-z-normalizace-stala-v-kazde-domacnosti-dnes-za-1-funkcni-kus-daji-sberatele-az-2-000-kc-702289