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Stála 7,50 Kč a za ČSSR byla v každém dětském pokoji. Teď ji sběratelé vykupují za 15 000 Kč minimálně

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Možná jste ji jako děti proháněli po koberci v obýváku nebo vám tiše ležela v krabici na chalupě. Tehdy stála pouhých sedm korun a padesát haléřů a nikdo jí nevěnoval zvláštní pozornost. Dnes se však mezi sběrateli strhla nefalšovaná bitva a za tento nenápadný československý klenot jsou nadšenci ochotni zaplatit i desítky tisíc korun.
Stála 7,50 Kč a za ČSSR byla v každém dětském pokoji. Teď ji sběratelé vykupují za 15 000 Kč minimálně

Stála 7,50 Kč a za ČSSR byla v každém dětském pokoji. Teď ji sběratelé vykupují za 15 000 Kč minimálně

Zdroj: Vygenerováno s pomocí ChatGPT OpenAI
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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