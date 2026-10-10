Stála 7,50 Kč a za ČSSR byla v každém dětském pokoji. Teď ji sběratelé vykupují za 15 000 Kč minimálně

Legendární tatrovka? Kdepak, srdce kluků si podmanil jiný bakelitový silák
Jde o legendární bakelitový model nákladního automobilu Praga S5T z produkce slavného výrobního družstva IGRA Praha. Tento drobný, zhruba devíticentimetrový model se stal symbolem přelomu 50. a 60. let minulého století. Zatímco na silnicích burácely skutečné „pětituny“, v dětských pokojích kralovaly jejich věrné zmenšeniny.
Autíčko mělo nádherně lesklou bakelitovou karoserii, plastová kolečka s gumovými pneumatikami a hlavně bzučící setrvačníkový mechanismus, který dokázal model vystřelit přes celou místnost. Vyrábělo se v mnoha variantách – od klasického valníku přes cisternu na mléko až po propracovaný bagr či jeřáb. Pro generaci tehdejších dětí to byla milovaná hračka, která dnes vyvolává silné vlny nostalgie.
Zlaté ručičky z družstva IGRA: Jak vznikal fenomén, který přežil generace
Výrobní družstvo IGRA Praha patřilo k absolutní špičce československého hračkářského průmyslu. Na přelomu 50. a 60. let, konkrétně kolem roku 1960, dokázali tamní návrháři a dělníci vytvořit z tehdy progresivního bakelitu hračku, která vynikala neuvěřitelným citem pro detail. Praga S5T nebyla jen obyčejným kusem plastu; byla to oslava tehdejšího domácího strojírenství.
Družstvo IGRA vsadilo na modularitu – na jeden univerzální podvozek dokázalo namontovat různé typy nástaveb. Právě tato variabilita dělala z autíčka hit. Děti mohly sbírat celou flotilu a na koberci simulovat skutečný provoz na stavbě nebo v mlékárně. Každý kus, který opustil brány pražského družstva, v sobě nesl poctivé řemeslo, které dnes v éře levných plastových dovozů působí jako zjevení.
Jak poznat, že držíte v ruce poklad za tisíce korun?
Ne každá „pětituna“ z půdy vám ale zajistí pohádkové bohatství. Sběratelé jsou nekompromisní estéti a stav hraje klíčovou roli. Běžný nález bez krabičky, s orezlými osičkami a nefunkčním setrvačníkem má hodnotu kolem 1 000 až 1 500 Kč. Pokud je ale bakelit dokonale lesklý, bez škrábanců a setrvačník stále bzučí, cena letí strmě nahoru.
Absolutním svatým grálem je pak původní, nepoškozená papírová krabička. Ta dokáže cenu běžné verze vyhnat na 4 000 až 6 000 Kč, a pokud jde o vzácnou verzi, jako je Praga S5T Bagr, můžete se těšit na částku kolem 8 500 Kč. Kompletní sada všech výměnných nástaveb v perfektním stavu se pak na aukcích šplhá až k hranici 20 000 Kč.
Od sedmi korun k tisícovkám: Kde hračku nejlépe zpeněžit?
Srovnání původní ceny 7,50 Kčs s dnešními tisíci korunami jasně ukazuje, jak neuvěřitelným způsobem dokáže čas zhodnotit zdánlivě obyčejné věci. Pokud takový poklad doma objevíte, nejlepší cestou k prodeji jsou specializované aukční portály jako Aukro, případně renomované aukční síně zaměřené na starožitnosti a retro hračky. Právě tam se scházejí nadšenci, kteří dokážou kvalitu náležitě ocenit.
Možná je tedy nejvyšší čas vydat se na půdu, otevřít staré krabice od bot a pořádně prozkoumat, co se v nich skrývá. Třeba tam na vás čeká zapomenutá Praga S5T v zářivých barvách, která vám udělá radost nejen vzpomínkami, ale i příjemnou finanční injekcí. Měli jste toto autíčko jako malí také doma? A jakou barvu měla vaše nejoblíbenější verze?
Zdroje článku: sportdenik.cz, auto.cz, socikstyle.blogspot.com, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková