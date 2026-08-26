Stačilo smíchat jen kakao, jablka + 3 suroviny a vznikl tak dobrý dezert, že se po něm zaprášilo rychlostí bleskuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Stačilo smíchat jen kakao, jablka + 3 suroviny a vznikl tak dobrý dezert, že se po něm zaprášilo rychlostí blesku
Šťavnaté maso, jemná zelenina a zlatavý rozpuštěný sýr tvoří kombinaci, které se těžko odolává. Tyto pečené...
Křupavé oplatky, jemný sladký krém a žádné pečení. Nepečené domácí tatranky s kakaovým krémem je jednoduchá...
Křupavý jablečný koláč s bílkovou pěnou spojuje šťavnatá jablka, lehký sníh a zlatavé křehké těsto. Jeden...
Křupavé párky v listovém těstě se sýrem jsou zlatavé, voňavé a uvnitř krásně šťavnaté. Stačí pár surovin a...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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