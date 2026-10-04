Stačil jeden večer v šatech a věděl, že není cesty zpět. Ze Štěpána ze SuperStar je dnes Olivie a lidé ji přirovnávají k Boudové

V roce 2005 Štěpán Turek vešel do castingu druhé řady Česko hledá SuperStar s autorskou písní a plánem najít zpěváka do kapely. Nevyhrál, ale stal se jednou z nejcitovanějších postav Hvězdné pěchoty, té části soutěže, kde se z neúspěšných výkonů rodily televizní legendy. Tehdy ho kamera zarámovala jako kuriozitu. Dnes, o dvě dekády později, mluví Olivie Turek o svém příběhu sama, vlastními slovy a s klidem, který s tehdejší karikaturou nemá nic společného.
Noc v Lucerna Music Baru
Zlomový okamžik, který Olivie opakovaně popisuje v rozhovorech, se odehrál v pražském Lucerna Music Baru. Poprvé vyrazila ven v ženském oblečení, s kamarádkami, na podpatcích, nalíčená. Nejdřív obrovský strach. Pak taneční parket, hudba a pocit, který v rozhovoru pro Blesk popsala jedním slovem: euforie. Ráno přišlo uvědomění, že návrat do mužské role by byl chyba. Ne chirurgický zákrok, ne hormonální terapie, psychologický bod zlomu, po kterém už nechtěla předstírat něco, co necítila.
Tenhle večer ale nespadl z nebe. Olivie sama říká, že jí trvalo mnoho let, než svou ženskost „znovu probudila“. Už jako dítě nosila delší vlasy, lidé ji kvůli jemnějším rysům občas pletli. Sekundární zdroje kladou zásadní obrat přibližně k roku 2010, první veřejný rozhovor pod jménem Olivie odvysílalo Radio Wave v květnu 2013.
Od televizní karikatury k vlastnímu hlasu
Kdo si pamatuje Hvězdnou pěchotu, vybaví si sestřih trapasů, komentáře porotců a smích v publiku. Nova sama později psala, že Štěpána Turka „zná celý národ“. Jenže ten rámec (bizarní postava k pobavení) si Olivie nevybrala. Vybrala si ho televize.
Kontrast mezi tehdejší mediální karikaturou a dnešní Olivií je nejsilnější částí celého příběhu. V roce 2015 Nova poprvé veřejně pracovala s její novou identitou a psala, že je „o dost spokojenější“. V roce 2017 Blesku vysvětlovala, proč neplánuje kompletní medicínskou tranzici; podle ní je na takový krok pozdě, nevratné zásahy ji nelákají a možná by to viděla jinak, kdyby jí bylo čerstvých osmnáct. Rodiče její identitu přijali, tehdejší partnerka vztah ustála.
Redakci VIPŽivot neuniklo, že v roce 2024 v rozhovoru pro eXtra už mluvila s naprostou samozřejmostí. Pracuje jako datová analytička, žije v Praze, jméno Olivie má zatím změněné jen na Lítačce. Drobný detail, který ale přesně ukazuje, kde její proměna stojí: je sociální a stylová, ne právně-medicínská.
Boudová, hejty a hudba, která zůstala
Média a část fanouškovských reakcí Olivii přirovnávají k herečce Nele Boudové. Přímé komentáře v otevřených zdrojích sice chybějí, ale Olivie na přirovnání reagovala s tím, že ji těší; Boudová je podle ní atraktivní žena. Mezi jejími módními inspiracemi ale jmenuje spíš Barbie, Gwen Stefani nebo Anetu Práglovou.
Na negativní komentáře je podle vlastních slov „trénovaná“ už od dob SuperStar. Hejty přicházejí, ale nebrzdí ji. Oproti jiným veřejně známým trans osobnostem v Česku (třeba Lence Králové, která svůj příběh vede výrazně aktivisticky) je Olivie spíš tichá. Nechce být symbolem. Chce být sama sebou.
A hudba? Ta nikam nezmizela. „Stávka dýdžejů“ nebyla jednorázový mem. Olivie dál hraje s kapelou The Jitrnice Zdarma, jejíž profil je veřejně dohledatelný na Bandzone. Showbyznys v tom velkém televizním slova smyslu opustila, ale mikrofon ne.
Co zůstává dvacet let po Stávce
Příběh Olivie Turek není příběh o šokující proměně. Je to příběh o tom, jak dlouho může trvat, než člověk přestane hrát roli, kterou mu přidělil někdo jiný, ať už televizní kamera, nebo vlastní strach. Dvacet let po castingu, který ji proslavil jako kuriozitu, formuluje svůj život sama. A to je víc, než co jí SuperStar kdy nabídla.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová