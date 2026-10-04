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Stačil jeden večer v šatech a věděl, že není cesty zpět. Ze Štěpána ze SuperStar je dnes Olivie a lidé ji přirovnávají k Boudové

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Dvacet let po „Stávce dýdžejů“ žije někdejší tvář Hvězdné pěchoty jako Olivie Turek, datová analytička, hudebnice a žena, která říká, že se konečně cítí jako ona sama.
Hvězdná pěchota

Hvězdná pěchota

Zdroj: Se svolením TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 06:39

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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