Stačil jeden AI obrázek krokodýla a Singapur uzavřel největší přehradu na dva dny. Zákon o falešných zprávách mění vtip v 10 let vězení

Čtvrtek 20. srpna 2026, krátce po třetí odpoledne. Třicetiletý Ye Lin, zaměstnanec firmy, která se stará o údržbu singapurských nádrží, posílá kolegovi Min Min Oo snímek. Podle vyšetřovatelů na něm byl krokodýl v Pandan Reservoir, největší singapurské zásobní nádrži. Obrázek vygenerovala umělá inteligence. Netrvalo dlouho a fotka se přes nadřízeného dostala k vodohospodářské agentuře PUB. Během několika hodin se rozjela pátrací akce, sportovci museli z vody a o šest týdnů později stál autor před soudem se dvěma obviněními. Dohromady za ně může dostat až deset let za mřížemi. Rozhodující přitom nebyla podoba obrázku. Rozhodla jeho cesta až ke státním úřadům a to, co se dělo v telefonu druhý den.
Krokodýl v Pandan Reservoir: jak falešná fotka zastavila přehradu
Pandan Reservoir leží na západě Singapuru a pro místní sportovce představuje jedno z klíčových míst. PUB ji uvádí jako první projekt programu ABC Waters v západní části země. Zázemí tu mají kanoisté, kajakáři, veslaři i jachtaři. Svaz veslařů Singapore Rowing Association i kanoistická federace Singapore Canoe Federation sem pravidelně vozí lodě.
Když nadřízený Ye Lina obrázek nahlásil, PUB stála před nepříjemnou volbou. Úředníci snímek prohnali několika nástroji na odhalování obsahu z umělé inteligence. Výsledek? Nejednoznačný. Software neuměl s jistotou říct, zda jde o podvrh, a úřad se tak nemohl opřít o žádné rychlé technické dobrozdání.
Agentura proto zvolila opatrnost. Veřejnost dostala výzvu k obezřetnosti, vodní aktivity byly pozastaveny a obě sportovní organizace obdržely pokyn okamžitě ukončit veškerý provoz na hladině. PUB spolu s parkovou správou NParks nasadila lidi a techniku na hledání a odchyt zvířete.
Žádného plaza nikdo nenašel. Následující den, 21. srpna, PUB oznámila, že fotografie je falešná, pátrání odvolala a podala trestní oznámení. Lodě se na vodu vrátily 22. srpna, tedy po dvou dnech přerušeného provozu. Kolik celá operace stála, úřady nezveřejnily. Spotřebovala však pracovní hodiny dvou státních agentur a odstavila sportovní život na jedné z nejvytíženějších singapurských nádrží.
Tři roky plus sedm: odkud se bere hrozba deseti let vězení
Hranice deseti let vzniká sečtením dvou samostatných trestných činů. Oba popisuje oficiální tisková zpráva
singapurské policie z 28. září 2026.
Obvinění Zákon Maximální trest Sdělení nepravdivé zprávy § 14D zákona o drobných přestupcích (veřejný pořádek a obtěžování) z roku 1906 až 3 roky vězení, pokuta do zhruba 175 000 Kč nebo obojí Maření výkonu spravedlnosti § 204A trestního zákoníku z roku 1871 až 7 let vězení, pokuta nebo obojí
Za první skutek může Ye Lin čelit nanejvýš třem letům. Druhý, zdánlivě méně viditelný prohřešek, nese sazbu více než dvojnásobnou. Kombinace obou paragrafů vytváří onu mediálně silnou desítku.
Policie k případu připojila varování: lidé nemají šířit falešné informace ani upravené obrázky, které mohou vyvolat veřejné znepokojení. Výslovně zmínila i snímky vytvořené či pozměněné umělou inteligencí, pokud je někdo předává policii nebo vládním agenturám jako pravé. Formulace míří přesně na hranici, kterou Ye Lin podle obžaloby překročil.
Smazaný Gemini jako těžší prohřešek než samotný podvrh
Druhé obvinění vychází z událostí 21. srpna. Podle soudních dokumentů, které citovala stanice CNA, Ye Lin ten den odstranil z mobilu vygenerované obrázky a historii v aplikaci Gemini od Googlu. Policie tento krok popisuje jako snahu zakrýt vlastní jednání.
Singapurské právo podobné zametání stop hodnotí přísněji než původní lež. Logika je srozumitelná. Falešná zpráva zatěžuje úřady jednorázově, kdežto ničení důkazů útočí na samotnou schopnost státu zjistit, co se stalo. Vyšetřovatel bez digitální stopy těžko prokáže, kdo snímek vytvořil a s jakým úmyslem. Právě tady se podle nás z hloupého nápadu stává vážná trestní kauza: obrázek odstartoval poplach, ale vymazaná historie posunula celou věc o kategorii výš.
Obviněný 29. září u soudu přes tlumočníka prohlásil, že hodlá přiznat vinu a obhájce si najímat nebude. Další stání je naplánováno na 10. listopadu 2026. Doznání vypovídá o jeho procesní strategii, o výši trestu zatím nic neprozrazuje. Maximální sazby určují strop, nikoli předpokládaný verdikt. Rozsudky v podobných kauzách, kdy snímek z AI vyvolal pátrací operaci, se nám dohledat nepodařilo. O výsledku tak rozhodne až soud, který zváží polehčující i přitěžující okolnosti. Vězení ovšem zůstává reálnou možností.
Proč Ye Lin obrázek kolegovi vůbec poslal, dostupné záznamy nevysvětlují. Z obžaloby vyplývá jen cesta snímku: soukromá zpráva kolegovi, odtud k nadřízenému, pak do PUB a nakonec do terénu, kde po krokodýlovi pátrali lidé s odchytovým vybavením.
Šíření poplašné zprávy v Česku: kolik by za AI hoax hrozilo u nás
Česká obdoba existuje a v některých ohledech je dokonce tvrdší.
Trestní zákoník v § 357 postihuje šíření poplašné zprávy. Pokud by někdo rozeslal AI obrázek jako skutečné varování a vyvolal tím vážné znepokojení, situace by spadala právě sem. Základní skutková podstata: až 2 roky za úmyslné šíření nepravdivé poplašné zprávy. Sdělení policii, úřadu či médiím: 6 měsíců až 3 roky; totéž platí, pokud zpráva může vyvolat bezdůvodnou záchrannou práci integrovaného záchranného systému. Závažnější následky: 1 až 5 let, v nejtěžších případech 2 až 8 let.
Srovnání vychází zajímavě. Za samotné falešné hlášení by v Česku hrozila sazba velmi blízká singapurským třem letům. Pokud by nádrž zavřeli čeští vodohospodáři a hasiči vyrazili hledat falešného krokodýla, paragraf o bezdůvodné záchranné práci by seděl téměř dokonale. Singapurskou desítku tedy dotváří především druhé obvinění za mazání stop.
Podobné poplachy zná i domácí praxe, byť zatím bez umělé inteligence. Policie ČR v roce 2019 popsala případ ženy, která anonymně ohlásila bomby na dvou olomouckých poštách. Vyrazily všechny složky záchranného systému, okolí budov bylo uzavřeno, z objektů odešlo zhruba sto lidí a na místo dorazili psovodi. Škodu policisté vyčíslili na 8 500 Kč. Případ s falešnou fotkou, který by v Česku vyvolal fyzický zásah srovnatelného rozsahu, se nám dohledat nepodařilo. Technologie k němu ovšem dnes leží v každém telefonu.
Evropa AI obrázky značí, Singapur za ně stíhá
Evropská unie volí systémovější cestu.
Článek 50 nařízení o umělé inteligenci (AI Act) ukládá poskytovatelům generativních nástrojů, aby syntetický obsah opatřili strojově čitelným označením. Kdo zveřejňuje deepfake obrázky, videa nebo zvuk, musí uvést, že je vytvořila či upravila umělá inteligence. Nařízení o digitálních službách (DSA) k tomu přidává povinnosti platforem: hodnocení rizik, omezování šíření dezinformací a mechanismy pro nahlašování nelegálního obsahu.
Singapurský případ tak ukazuje druhou stranu mince. Evropská pravidla cílí na prevenci a transparentnost u velkých hráčů, singapurská policie řeší konkrétního člověka a konkrétní škodu. Ani dokonalé značení by přitom pandanskou kauzu nejspíš nezastavilo. Obrázek putoval soukromou zprávou mezi kolegy, mimo jakoukoli veřejnou platformu.
Že falešný snímek dokáže pohnout víc než jednou nádrží, ukázal už květen 2023. Sociálními sítěmi se tehdy šířil vygenerovaný snímek černého kouře u Pentagonu. Podle agentury AP index S&P 500 krátce oslabil zhruba o 0,3 %, než úřady v Arlingtonu potvrdily, že k žádnému výbuchu nedošlo.
Jak se nestát dalším Ye Linem? Singapurská policie u manipulovaného obsahu radí:
Prověřit sdělení: odkud obrázek pochází, v jakém kontextu přišel a co má u příjemce vyvolat. Rozebrat obraz a zvuk: deformované pozadí, nelogické detaily, nesoulad mezi jednotlivými prvky. Ověřit u oficiálního zdroje: dřív, než snímek pošlete dál nebo jím někoho varujete.
Na detektory se spoléhat nevyplatí. V Pandan Reservoir selhaly přesně ve chvíli, kdy na nich záviselo nejvíc, a úředníkům nezbylo než poslat k vodě lidi s odchytovými tyčemi hledat zvíře, které existovalo jen v datech jednoho telefonu.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková