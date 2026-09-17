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Stačí přidat 2 polévkové lžíce. Maso v guláši bude tak měkoučké, že se rozplyne na jazyku

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Guláš má svá pravidla, ale jedno nenápadné vylepšení může změnit výsledek víc, než by člověk čekal. Stačí sáhnout po surovině, kterou má doma většina lidí. Přidává se ve chvíli, kdy už je maso opečené, a při pomalém dušení může pomoci k jeho jemnější struktuře.
Stačí přidat 2 polévkové lžíce. Maso v guláši bude tak měkoučké, že se rozplyne na jazyku

Stačí přidat 2 polévkové lžíce. Maso v guláši bude tak měkoučké, že se rozplyne na jazyku

Zdroj: Dezidor / Creative Commons Attribution 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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