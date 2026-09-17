Stačí přidat 2 polévkové lžíce. Maso v guláši bude tak měkoučké, že se rozplyne na jazyku

Tajemství se neskrývá v dalším koření
Dobrý guláš potřebuje především čas a kvalitní suroviny. Maso se musí nejprve správně opéct, potom pomalu dusit a nakonec nasát chuť cibule, papriky, koření a dalších ingrediencí. Přesto existuje jeden jednoduchý trik, který může jeho výsledek posunout o kus dál. Nejde přitom o žádnou exotickou surovinu ani drahé koření, ale o obyčejný jablečný ocet.
Moderní vaření má stále potřebu něco vylepšovat. To ovšem neznamená, že si nemůžete dobrý guláš připravit podle tradičního a léty vyzkoušeného receptu.
Vychytávku s jablečným octem doporučuje slovenský magazín Plný hrniec jako přísadu, která může pomoci s jemností masa v guláši. Podle zveřejněného postupu se po opečení masa přidávají dvě až tři polévkové lžíce jablečného octa, přičemž množství se má přizpůsobit množství a druhu použitého masa.
Ocet přidejte až po opečení masa
Postup je přitom překvapivě jednoduchý. Maso se nejprve nakrájí na větší kostky a opeče na rozpálené pánvi nebo v hrnci. Právě po tomto kroku přichází chvíle na jablečný ocet. Zdroj doporučuje přidat dvě až tři lžíce a následně maso zakrýt a nechat pomalu dusit na mírném ohni.
Pokud se bojíte, že bude výsledný guláš příliš kyselý, není podle uvedeného postupu důvod k panice. Při pomalém dušení se výrazná octová vůně postupně vytrácí, zatímco kyselá složka může dál ovlivňovat strukturu masa. Není cílem vytvořit z guláše kyselé jídlo, ale využít malé množství octa jako pomocníka při přípravě masa.
Proč může jablečný ocet maso změkčit
Za tímto kuchyňským trikem není žádná magie. Jablečný ocet obsahuje kyselinu octovou a kyselé prostředí může ovlivňovat strukturu bílkovin v mase. Slovenský magazín tento proces popisuje jako změnu struktury bílkovin, která může přispět k jemnější konzistenci. Zároveň uvádí, že ocet může během dušení pomoci zachovat šťavnatost masa.
Je však dobré brát podobné rady s rozumem. Dvě lžíce octa samy o sobě nezmění tvrdý kus masa v dokonale měkké sousto během několika minut. U guláše stále rozhoduje především vhodný kus masa, dostatek času a pomalé dušení. I recepty na tradiční guláš počítají s tím, že maso potřebuje delší tepelnou úpravu, aby změklo.
Nejdříve maso, potom zbytek
Zajímavé je také pořadí jednotlivých kroků. Podle zdroje se ocet přidává bezprostředně po opečení masa a teprve potom následuje pomalé dušení. Další suroviny, například zelenina, koření nebo vývar, se podle tohoto postupu přidávají až ve chvíli, kdy je maso dostatečně měkké.
To se může lišit od klasických receptů na guláš, kde se jednotlivé ingredience přidávají v jiném pořadí. Neexistuje totiž jediný správný způsob přípravy. Někdo staví chuť především na dlouze restované cibuli, jiný na mase, paprice nebo vývaru. U této metody je ale právě okamžik přidání octa důležitou součástí celého triku.
Nepřehánějte to s množstvím
Tady je potřeba dát pozor především na jednu věc. Více octa neznamená automaticky měkčí maso. Původní recept uvádí 2 až 3 polévkové lžíce podle množství a druhu masa, takže není dobrý nápad nalít do hrnce půl lahve v domnění, že tím celý proces urychlíte.
Pokud s tímto trikem teprve začínáte, rozumnější je držet se spodní hranice. Dvě lžíce jablečného octa mohou být nenápadným doplňkem, který při dlouhém dušení nebude v hotovém jídle působit tak výrazně jako na začátku. Výslednou chuť samozřejmě ovlivní také množství masa, ostatní suroviny a koncentrace použitého octa. Dvě lžíce octa mohou být naprosto dostačující pro guláš určený pro 4 osoby.
Když ocet doma nemáte
Podobného principu lze při přípravě masa využít i jinak. Zdrojem zmíněná alternativa je například marinování masa v kombinaci oleje, koření a kyselé ingredience, jako je citronová šťáva.
U guláše ale zůstává nejdůležitější základní pravidlo: neuspěchat ho. Ani sebelepší trik nenahradí pomalé dušení. U hovězího masa je potřeba počítat s delší tepelnou úpravou, protože právě při ní se postupně mění tužší části masa a guláš získává svou typickou hutnou konzistenci. Některé tradiční recepty proto počítají s minimálně dvěma hodinami, u některých variant i déle.
Jablečný ocet tak není kouzelná ingredience, která by za pár minut napravila špatně připravený guláš. Je to spíš malý kuchyňský trik, který stojí za vyzkoušení ve chvíli, kdy chcete dosáhnout jemnějšího masa.
Věděli jste, že si jablečný ocet můžete velice snadno přípravit doma třeba s padaných jablek, která nelze uskladnit?
Zdroje článku: plnyhrniec.dobrenoviny.sk, nespechej.cz
Autor článku: Lída Kropáčková