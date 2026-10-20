Stačí jeden plátěný pytel a paleta 20 cm nad zemí. Brambory vydrží celou zimu bez klíčení i hniloby, pokud splníte tři podmínky

Chcete-li si po celý rok dopřávat mrkev z vlastní zahrady, musíte vědět nejen, jak ji vypěstovat, ale jak poté bohatou úrodu uskladnit. Dlouhodobé uskladnění má určitá pravidla a
mrkev je potřeba k němu vhodně připravit. Takové chystání zabere několik dní, až si však ještě na jaře budete pochutnávat na vlastní mrkvi, rozhodně toho nebudete litovat. Pro dlouhodobé uskladnění mrkev vyžaduje zástřih
Hned jak mrkev vytáhnete ze země, odstraňte přebytečnou nať, než začne vadnout. V tu chvíli se totiž začne snažit odolávat nedostatku vláhy a bude si ji brát z kořenů. Ideální je vzít si na pomoc ostrý nůž a
odříznout jím veškerou nať těsně nad vrcholem kořene, tak aby z ní zůstal jen malý vrcholek. Po tomto zákroku nechte mrkev schnout po dobu 24 hodin buď na záhoně (v případě slunného počasí) nebo na jiném suchém a dobře větraném místě. Tenká vrchní slupka ztuhne a bude odolnější vůči vnějším vlivům. Jak mrkev seříznout, aby dlouho vydržela
Po proschnutí na záhoně je mrkev připravena k další úpravě. Ostrým a čistým nožem odřízněte z jejího vrcholku pěti až osmimilimetrový kousek. Tak zabráníte tomu, že by se mrkvi zachtělo začít klíčit. Stejně tak
odstraňte tenké ocásky na druhém konci, protože od nich kořen nejčastěji začíná zahnívat. Takto ošetřenou mrkev nechte sušit další dvě až tři hodiny, dokud místa řezu nezaschnou, teprve poté přijde čas na samotné uskladnění. Zdroj fotografie: Pexels Sklizenou mrkev nechte v případě slunného počasí proschnout přímo na záhonu Uskladněnou mrkev pravidelně kontrolujte
Mrkev skladujte na suchém a tmavém místě, kde panuje stabilní teplota 0 – 3 °C. Vhodným způsobem je zapíchat ji vertikálně do bedýnky s pískem, pilinami nebo jiným
substrátem, který budete pravidelně zvlhčovat. I přesto, že jste k uskladnění mrkev pečlivě připravili, může se stát, že některý z kořenů začne zahnívat. Proto zeleninu pravidelně kontrolujte a pokud k takové situaci dojde, postižené kořeny okamžitě odstraňte. Tipy pro dlouhodobé skladování mrkve
S úspěšným uskladněním mrkve a jiné kořenové zeleniny vám pomůže dodržení několika pravidel. Nikdy je neuchovávejte v blízkosti ovoce, jako jsou jablka nebo hrušky. Ty vylučují
etylen, kvůli kterému by kořenová zelenina zhořkla. Šikovným trikem je oproti tomu posypání skladované mrkve česnekovými slupkami. Ty dokáží prodloužit její trvanlivost a zabránit případnému plesnivění.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři