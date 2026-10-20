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Stačí jeden plátěný pytel a paleta 20 cm nad zemí. Brambory vydrží celou zimu bez klíčení i hniloby, pokud splníte tři podmínky

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Pokud chcete, aby vám vlastnoručně vypěstovaná mrkev vydržela uskladněná až do příští sklizně, věnujte před uložením do sklepa pozornost jejímu ošetření.
Mrkev stačí skladovat s tímto předmětem a vydrží téměř navždy

Mrkev stačí skladovat s tímto předmětem a vydrží téměř navždy

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 11:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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