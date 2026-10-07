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Stačí 8 minut v troubě a vlašské ořechy změní chuť. Likér z pražených jader voní vanilkou a pomerančem a zraje jen 6 týdnů

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Krátké opražení při 160 °C promění zralá jádra vlašských ořechů v jemný dezertní likér. Kdo várku založí do 12. listopadu, otevře ji na Štědrý den.
Stačí 8 minut v troubě a vlašské ořechy změní chuť. Likér z pražených jader voní vanilkou a pomerančem a zraje jen 6 týdnů

Stačí 8 minut v troubě a vlašské ořechy změní chuť. Likér z pražených jader voní vanilkou a pomerančem a zraje jen 6 týdnů

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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