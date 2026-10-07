Stačí 8 minut v troubě a vlašské ořechy změní chuť. Likér z pražených jader voní vanilkou a pomerančem a zraje jen 6 týdnů

Plech v jedné vrstvě, trouba rozehřátá na 160 °C a po čtyřech minutách jedno promíchání. Ještě než uplyne osm minut, kuchyní se rozlije sladce oříšková vůně a jádra mírně zezlátnou. Podle nás jde o jeden z nejchytřejších způsobů, jak z kýblu ořechů ze zahrady vykouzlit dárek, který potěší víc než další krabička cukroví.
Osm minut při 160 °C: proč krátké pražení probudí chuť vlašských ořechů
Nezávislý návod serveru Zdravoslav doporučuje pro vlašské ořechy 155 až 160 °C a zhruba šest až devět minut. Osm minut tak leží přesně uprostřed rozmezí. Hotová jádra se poznají podle výraznější vůně, lehce ztmavlého povrchu a po vychladnutí podle křupavější struktury. Pokud z trouby zavane spálená hořkost, je pozdě.
Za proměnou chuti stojí chemie.
Studie v databázi PubMed Central popisuje, že při tepelném zpracování vlašských ořechů přibývá pyrazinů, aldehydů a furanů. Ty vznikají Maillardovými reakcemi a nesou pražené, oříškové i karamelové tóny. Syrový, zemitý a mastný dojem přitom slábne.
Jádra se mají jen rozvonět, nikoli ztmavnout. Malý zásah do suroviny tak přinese velký posun v chuti a likér zůstane v jemné, dezertní poloze. Jedna drobnost ovšem rozhoduje: opražené ořechy okamžitě přesypte z plechu. Zbytkové teplo je jinak dopeče do hořkosti.
Suroviny na ořechový likér: vanilka a pomeranč jen v opatrné dávce
Na zhruba 650 až 700 mililitrů hotového nápoje potřebujete:
200 g vyloupaných vlašských ořechů, 500 ml vodky s obsahem alkoholu kolem 40 %, 120 g krupicového cukru a 120 ml vody na sirup, 1/2 vanilkového lusku, 1 menší svitek skořice, 2 tenké proužky kůry z chemicky neošetřeného pomeranče.
Koření je odměřené záměrně skoupě. Zralá jádra mají jemnější profil než zelené plody a výrazná vanilka nebo citrusy by je snadno přehlušily. Z pomeranče se odkrajuje pouze oranžová vrstva, bílá vrstva pod ní přidává nežádoucí hořkost. Neutrální vodka pak působí jako čisté plátno, na kterém vynikne ořech.
Před založením ochutnejte několik jader z celé dávky. Vyloupané ořechy obsahují hodně olejů a rychle žluknou. Stačí jediná zatuchlá či plesnivá hrstka a zkazí celou lahev, protože alkohol vytahuje nežádoucí pachutě stejně ochotně jako vůni.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Čtyři týdny louhování a dva týdny zrání: kalendář pro Vánoce 2026
Opražená jádra nechte vychladnout, nahrubo je rozmělněte a spolu s kořením zalijte vodkou. Příliš jemná drť by později ucpávala filtr. Následují čtyři týdny macerace. Potom směs sceďte přes jemné sítko s plátnem a kdo touží po čirém výsledku, přidá ještě papírový kávový filtr.
Teprve nyní přichází na řadu sirup, a to vychladlý. Alkohol nejprve bez ředění vytáhne z ořechů a koření maximum chuti, sladkost se pak dá doladit přesněji. Pokud vám likér připadá příliš ostrý, přilijte trochu dalšího studeného sirupu. Lahev pak nejméně dva týdny odpočívá. Kupi.cz uvádí celkovou dobu šest až osm týdnů; měsíc zrání po doslazení přinese uhlazenější chuť.
Varianta Založit nejpozději Konec louhování Hotovo Minimální, 6 týdnů 12. listopadu 2026 10. prosince 2026 24. prosince 2026 Uhlazená, 8 týdnů 29. října 2026 26. listopadu 2026 24. prosince 2026
Doporučujeme stihnout to do konce října. Zbude vám rezerva na filtrování, etikety i případné doslazení. Vlašské ořechy se v Česku sklízejí v září a říjnu, kdy tmavne a puká zelené oplodí, takže termín přirozeně navazuje na úrodu.
Kolik stojí domácí ořechový likér a čím předčí svatojánskou ořechovku
Orientační nákup podle aktuálních cen českých obchodů:
Položka Cena Vodka 0,5 l (Tesco, Globus) 119,90 až 199,90 Kč Vlašská jádra 200 g (Globus, Tesco) 79,90 až 85,90 Kč Polovina vanilkového lusku cca 33 až 46 Kč Bio pomeranče cca 500 g 51,70 až 57,90 Kč Cukr jednotky korun
S kupovanými ořechy vyjde várka zhruba na 270 až 360 Kč, s vlastní úrodou na 190 až 275 Kč. Nejvíc ovlivňuje účet zvolená vodka, ceny se ovšem mění podle akcí i prodejny.
Tradiční ořechovka vzniká jinak. Zelené plody se podle
Prima Fresh trhají kolem 24. června, macerují čtyři až šest týdnů a pak zrají ještě dva až tři měsíce. Výrobce Žufánek u své ořechovky zdůrazňuje přirozenou hořkost nezralých plodů a kořenitý charakter. Z rozdílných surovin odvozujeme, že podzimní verze bude světlejší, méně svíravá a víc připomene pražený oříšek s vanilkou. Hodí se na malou skleničku po večeři, do kávy, horké čokolády nebo přes vanilkovou zmrzlinu. Uložte ji do čisté, těsně uzavřené lahve na chladné a tmavé místo. Díky alkoholu a cukru vydrží nejméně několik měsíců.
Ze 700 mililitrů naplníte dvě až tři menší lahvičky. Stačí provázek, ručně psaná etiketa s datem sklizně a dárek pod stromečkem bude vonět zahradou, ze které pochází.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková