Stačí 1 minuta a váš pohled na svět se změní. Příběh dvou starých mužů z hospicu vnáší do tohoto světa naději

Když děláte radost druhým lidem, jste sami neuvěřitelně šťastní, ať už je situace jakákoli. Smutek, který vám někdo pomohl snášet, už není tak bolestný, ale když se lidé dělí o štěstí, je dvojnásobné.
Přinášíme vám příběh dvou mužů, pacientů, kteří se nacházeli v léčebně dlouhodobě nemocných. Jeden z nich mohl odpoledne hodinu denně
sedět na lůžku, aby se mu z plic vypustila tekutina. Jeho postel byla u jediného okna v pokoji. Druhý muž ale musel kvůli svému zdravotnímu stavu celou dobu ležet na zádech. Vyprávěli si, aby si krátili dlouhou chvíli
Oba muži si povídali celé hodiny. Mluvili o své minulosti, rodinách, manželkách, domovech, práci, bývalých spolupracovnících či kamarádech i o tom, kde byli v životě na dovolené a jaké měli koníčky.
Muž, jenž seděl na posteli, každý den vyprávěl svému sousedovi o všem, co viděl za oknem. A druhý pacient postupně začal žít v té jediné hodině, kdy se jeho svět zvětšil a naplnil všemi událostmi a barvami, které byly za oknem.
Z okna bylo vidět do parku s krásným jezerem. Ve vodě plavaly kachny a labutě a děti pouštěly lodičky. Mladí milenci
se procházeli ruku v ruce mezi spoustou zářivých květin a v dálce se rýsoval obzor. Zatímco ten, který seděl u okna, vše podrobně vyprávěl, druhý si se zavřenýma očima představoval malebné scény.
Nastal nevyhnutelný konec
Jednoho teplého dne muž řekl, že pod oknem probíhá průvod. A přestože druhý pacient neslyšel zvuky davu, dokázal si děj živě představit z vyprávění svého souseda.
A tak ubíhaly dny, týdny a měsíce. Jednoho rána však sestra zjistila, že pacient u okna ve spánku odešel na onen svět. Zarmoucená zavolala zřízence, aby si tělo vyzvedli. Po chvíli se druhý pacient zeptal, zda by ho nyní mohli přesunout k oknu. Fotografie: Freepik
Ošetřovatelka samozřejmě vyhověla mužově žádosti a poté, co se ujistila, že se muž pohodlně usadil, ho nechala o samotě. Pomalu překonával bolest a opřel se o loket, aby se poprvé samostatně podíval na svět za oknem.
S větším úsilím se otočil a uviděl, že okno směřuje do bílé zdi. Druhý den, když přišla sestra, se muž zeptal, proč se jeho bývalý soused rozhodl vyprávět mu o malebných scénách, které údajně viděl z okna. Ošetřovatelka odpověděl, že jeho soused byl slepý. „Asi vás chtěl jen rozveselit,” odpověděla.
Zdroj:
Newsner
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