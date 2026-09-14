Stačí 1 balení tvarohu a 20 minut práce – tyto šátečky jsou u nás hit a miluje je celá rodina

Znáte ten moment, kdy dostanete chuť na jemné, doma upečené pečivo k odpolední kávě, které nádherně provoní celou kuchyň a na jazyku se doslova rozplyne? Křehké tvarohové šátečky s kefírem jsou přesně tím typem tradiční sladkosti, pro kterou má každý slabost. Snoubí v sobě vláčné, lehoučké těsto a sametově jemnou tvarohovou náplň. Na stole vypadají neuvěřitelně roztomile a jejich chuť připomíná nedělní odpoledne strávená u babičky.
Přidávání kefíru nebo podmáslí do pečených těst má své hluboké kořeny ve středoevropské a východoevropské kuchařské tradici. Kysané mléčné výrobky totiž reagují s kypřicími složkami a tuku v těstu dodají neobyčejnou vláčnost. Hlavním trikem tohoto receptu je právě kefírové těsto, které se po upečení nelepí ani nedrobí, ale zachovává si svou neskutečnou křehkost po několik dní. Tvarohová náplň zpevněná bílkem a trochou mouky navíc z šátečků při pečení nevytéká, zůstává dokonale krémová a vytváří skvělý kontrast ke zlatavému povrchu potřenému žloutkem.
Největší předností těchto tvarohových šátečků je jejich nenáročnost a blesková příprava. Nepotřebujete žádné zdlouhavé kynutí – těstu stačí jen krátký odpočinek, než si připravíte náplň. Výsledkem jsou rovnoměrně upečené taštičky, které skvěle zasytí a zvednou náladu po náročném dni.
S receptem si navíc můžete snadno pohrát. Do tvarohové náplně se báječně hodí špetka pražené citrónové kůry, kapka vanilkového extraktu nebo rozinky předem namočené v rumu. Pokud chcete šátečkům dodat ovocný nádech, přidejte k tvarohu pár čerstvých borůvek, malin nebo lžičku husté povidlové či meruňkové marmelády. Hotové pečivo stačí před podáváním zlehka zaprášit moučkovým cukrem a můžete servírovat.
Vejce vyšlehejte s cukrem a špetkou soli do světlé pěny. Přidejte změklé máslo a ingredience mícháním spojte. Do směsi vmíchejte kefír a poté mouku s kypřicím práškem.
Poznámka: Mouku i kypřicí prášek do pečiva prosejte, aby v těstu nevznikly hrudky. Kefír můžete nahradit bílým jogurtem.
Z ingrediencí vypracujte těsto, které vložte do mísy, zakryjte ho a nechte odpočívat 10 minut. Mezitím připravte náplň. Tvaroh smíchejte s vaječným bílkem, moučkovým cukrem a moukou.
Těsto rozdělte na 2 stejně velké části, z kterých vyválejte pláty o tloušťce 0,4 cm. Z každého plátu pak vykrojte čtverce v rozměru asi 8×8 cm.
Do úhlopříčky každého čtverce naneste náplň, kterou do těsta zabalte.
Tip: Aplikaci tvarohové náplně vám velmi usnadní použití cukrářského sáčku.
Vzniklé šátečky vyskládejte na plech pokrytý pečicím papírem a potřete je směsí vaječného žloutku a mléka. Pak je pečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20 minut.
Upečené křehké tvarohové šátečky posypte moučkovým cukrem a před podáváním je nechte vychladnout. Díky tomu budou lépe stravitelné.
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Zdroj receptu: Przepisy od Pari
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Bieleszová