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Sršeň létá mezi hnízdem a potravou v přímce. Stačí 10 minut pozorování a směr letu prozradí, kde sedí celá kolonie

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Sršeň odlétá od vašeho stolu rovnou k hnízdu, a ten směr vám prozradí víc, než byste čekali. Stačí vědět, kam se dívat a čeho si všímat.
Sršeň létá mezi hnízdem a potravou v přímce. Stačí 10 minut pozorování a směr letu prozradí, kde sedí celá kolonie

Sršeň létá mezi hnízdem a potravou v přímce. Stačí 10 minut pozorování a směr letu prozradí, kde sedí celá kolonie

Zdroj: Foto: Gilles San Martin / Creative Commons / CC BY-SA 4.0.
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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