Srnky a tanečnice z vitríny po babičce: kýčovitý porcelán se na bazarech prodává za 8 000 až 12 000 Kč za kus

V českých domácnostech stály desítky let na poličkách, v kredencích, na televizorech. Stylizovaná zvířata z porcelánu (koně, volavky, labutě, kočky) vyráběná duchcovskou manufakturou Royal Dux podle návrhů sochaře Jaroslava Ježka. Sériová výroba z nich udělala běžnou dekoraci a bruselský styl, který je definoval, postupně získal až pejorativní nádech. Figurky putovaly do krabic, na půdy, do sběrných dvorů. Dnes se za ně platí tisíce. Ale ne za každou.
Muž za porcelánem: Jaroslav Ježek a cesta přes Expo 58
Jaroslav Ježek (1923–2002) navrhl pro Royal Dux sérii plastik, které v roce 1958 reprezentovaly československý porcelán na světové výstavě v Bruselu. Výsledek? Grand Prix a zlatá medaile. O dva roky později jeho „Volavky“ zabodovaly na XII. Triennale v Miláně. Z výstavních exponátů se staly sériově vyráběné produkty, a právě tady začíná paradox, který dnes žene ceny nahoru.
Ježek není jen jméno na spodku figurky. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze mu věnovalo samostatnou odbornou publikaci, v roce 2023 mu Česká pošta vydala známku v edici Český design. Institucionální potvrzení jeho významu je jedním z důvodů, proč sběratelé dnes rozlišují mezi „nějakou figurkou Royal Dux“ a „Ježkem“.
Kolik reálně stojí: tři ceny za stejné Volavky
Trh s bruselskými figurkami je rozvrstvený víc, než by se mohlo zdát. Jeden motiv, Volavky, ilustruje rozpětí nejlíp:
- 12 800 Kč — nabídka na AntikPraha z února 2026, vzácné barevné provedení, antik retail.
- 5 000 Kč — prodej na Aukru v červnu 2025, standardní provedení.
- 1 100 Kč — aukční prodej přes Livebid v květnu 2024.
Rozdíl není náhodný. Rozhoduje barevná varianta, zachovalost, původní nálepka a značení, a hlavně prodejní kanál; specializovaný antik si běžně řekne o násobek aukční ceny. Aktivní nabídky na Aukru se u Volavek pohybují mezi 2 890 a 4 500 Kč. Kdo najde figurku doma a prodá ji bez rozmyslu za pár stovek, pravděpodobně prodělá. Kdo čeká dvanáct tisíc za každý kus, bude zklamaný.
Zajímavý je i kontrast s novou výrobou. Royal Dux dodnes vyrábí Volavky, aktuální cena v oficiálním e-shopu je 1 525 Kč. Novodobý kus za patnáct set, vintage originál z 60. let za pět tisíc a víc. Právě záměna starého kusu s novodobou reedicí vede k tomu, že lidé hodnotu doma nalezených figurek podceňují.
Jak poznat, co máte doma
Ne každá figurka Royal Dux je sběratelský poklad. Rozhoduje pět věcí:
- Autor a model — Ježkovy ikonické návrhy: Volavky, Klisnička, Hřebečkové, stylizovaná zvířata. Čím známější motiv, tím vyšší poptávka.
- Dobové značení — růžový trojúhelník s žaludem a nápisem Royal Dux Bohemia, případně tištěná značka „Made in Czechoslovakia“. U kusů z období 1960–1978 bývá kombinace zelené tištěné značky a růžového nálepku.
- Stav — bez otluků, prasklin a lepení. Každá oprava cenu sráží dramaticky.
- Barevná varianta — vzácnější provedení může cenu zdvojnásobit i ztrojnásobit.
- Původní nálepka a provenience — originální etiketa přidává důvěryhodnost a hodnotu.
Hřebec od Ježka se v aukci v únoru 2023 prodal za 650 Kč. Figurka koně stejného autora na OneBid za zhruba 1 500 Kč. Zubr za necelé dva tisíce. Bruselský styl od Ježka tedy neznamená automaticky vysokou cenu, znamená šanci, že cena vysoká bude, pokud se sejdou správné faktory.
Co dělat, než figurku prodáte
Kdo má doma neurčenou figurku a tuší, že by mohla mít hodnotu, měl by začít fotografií spodku se značením. Některá starožitnictví, například Starožitnosti Ostrava, nabízejí bezplatné předběžné ocenění z fotek. U běžného nebo poškozeného kusu nemá smysl platit znalecký posudek, ale u Ježka, raritní barevné varianty nebo nejasné provenience se vyplatí.
Při prodeji online platí: kvalitní fotky bez filtrů, detail značky a všech vad, přesný název modelu, autora, rozměry a období. Titulek nabídky by měl obsahovat značku, model a autora; sběratelé hledají podle klíčových slov, ne podle poetických popisů.
Proč zrovna teď
Zájem o bruselské figurky není jen momentální výstřelek. Už v roce 2016 tehdejší vedení Royal Dux zaznamenalo rostoucí poptávku po retro modelech, a to hlavně od mladších ročníků. Online aukční platformy zviditelnily specializovaný trh, který dřív fungoval jen mezi zasvěcenými. A Ježkovo jméno mezitím získalo institucionální váhu, kterou v 80. nebo 90. letech nemělo.
Důležité zpřesnění pro rok 2026: výroba sortimentu Royal Dux se od března 2023 přesunula z Duchcova do Dubí, značka ale zůstala zachována. Novodobé kusy mají dekorativní hodnotu. Sběratelskou prémii drží starší, dobově značené exempláře.
Kdo doma najde stylizovaného koně nebo pár volavek se značkou Royal Dux a vtlačeným číslem modelu, nemusí držet dvanáctitisícový poklad. Ale rozhodně by neměl figurku dávat pryč zadarmo.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková