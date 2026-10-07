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Srnci pokousaní psy, sýkorka v lepové pasti. Lidská lhostejnost znovu zabíjela

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Dennívýzva
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Mohou veřejnost poučovat pořád dokola, stejně pak mají zaměstnanci Záchranné stanice pro volně žijící zvířata v péči tvory, kterým ublížila lidská lhostejnost. Nedávno se snažili zachránit srnce a mládě, které pokousali pobíhající psi, přišli také o sýkorku, která se chytila do lepové pasti.
Srnci pokousaní psy, sýkorka v lepové pasti. Lidská lhostejnost znovu zabíjela

Srnci pokousaní psy, sýkorka v lepové pasti. Lidská lhostejnost znovu zabíjela

Zdroj: Záchranná stanice pro volně žijící zvířata
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 04:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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