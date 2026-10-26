Srí Lanka vzkřísila stíhačky Kfir létající od roku 1996. Modernizace celé flotily vyšla levněji než jeden nový Gripen

V červnu se poprvé vznesl Kfir upravený na standard C12. Šlo o první zkušební let po modernizaci, kterým program přešel z pozemních testů do vzduchu. Stroje slouží na ostrově tři dekády a letectvo s nimi kdysi zakládalo 10. stíhací peruť. Teď dostaly novou elektroniku, nové zbraňové schopnosti a prodlouženou životnost draku.
Za modernizaci celé flotily dala Srí Lanka 1,2 miliardy korun
Kontrakt v hodnotě přibližně 1,2 miliardy korun oznámila izraelská společnost IAI v roce 2021. Jeden nový Gripen E stojí kolem dvou miliard korun. Modernizace všech srílanských Kfirů tedy vyšla zhruba na 60 procent ceny jediného nového stíhače. V ceně je navíc přenos know-how a práce místních techniků přímo v domácích zařízeních.
IAI tuhle službu nabízí jako svou specialitu. Tvrdí, že starším strojům třetí a čtvrté generace umí dodat avioniku generace 4,5 za zlomek ceny nového letounu. Jde o reklamní slogan výrobce a nikdo nezávislý ho nepotvrdil. U malého letectva, jehož hlavním úkolem je hlídat výlučnou ekonomickou zónu, ale počty vycházejí: za cenu menší, než by stál jediný Gripen, zůstává ve službě celá peruť.
Cestou upgradu jdou i bohatší armády. Řecko od roku 2020 převádí 83 stíhaček F-16 Block 52+ na standard Viper. Polsko v srpnu 2025 dotáhlo modernizaci 48 strojů F-16 na verzi V. Ty dostanou radar AESA APG-83, nový misijní počítač a životnost prodlouženou na 12 000 letových hodin. Oba státy NATO přitom spoléhají na silnou logistickou základnu a podporu typu, která potrvá desítky let.
Analogové budíky šly pryč, typy nových zbraní zůstávají nepotvrzené
Nejviditelnější změnou je digitální kokpit. Ručičkové přístroje nahradily displeje s novým rozhraním mezi pilotem a strojem, takže pilot má lepší přehled o situaci, snazší navigaci i komunikaci a méně práce. Digitalizace se dotkla i přípravy letu: plánování a vyhodnocení mise už se dělá v nových misijních systémech, tužka a papírová mapa mají padla.
Druhou novinkou je schopnost nést přesně naváděnou výzbroj. Které konkrétní střely a pumy srílanské stroje ponesou, nepotvrdilo veřejně letectvo ani výrobce. To je největší slabina všeho, co se o programu ví: bez znalosti zbraní nejde odhadnout, na jakou vzdálenost a proti jakým cílům Kfir C12 zasáhne. Součástí zakázky je i prodloužení životnosti draku, aby stroje mohly bezpečně létat další roky.
Na čem modernizace staví, je známo lépe. Původní srílanské Kfiry měly průhledový displej HUD, integrovaný navigačně-zbraňový systém a dva kanony DEFA ráže 30 mm, z nichž každý vystřelí kolem 1 300 ran za minutu. Verze C7 zvedla užitečné zatížení až na 5,5 tuny rozložené na devět závěsníků. Standard C12 k tomu přidává digitální avioniku a přesný úder.
K čemu ostrovní stát potřebuje stíhačky nad Indickým oceánem?
Klasická vzdušná válka Srí Lance bezprostředně nehrozí. Za poslední dva roky se její obranné priority přesunuly k moři. Dokumenty letectva opakovaně zmiňují přehled o dění na moři, boj s nelegálními aktivitami na vodě, ochranu modré ekonomiky a přeshraniční kriminalitu. O bezpečnosti malých ostrovních států v regionu jednalo v roce 2025 i sympozium v Colombu. Země přitom nesází jen na Izrael, bezpečnostní spolupráci souběžně rozšiřuje s Austrálií, USA i Pákistánem.
S moderními stíhači se Kfir C12 měřit nemůže. Gripen E dosáhne rychlosti Mach 2, tedy přibližně 2 450 km/h, a unese až sedm střel Meteor s dosahem přes 100 kilometrů. K tomu má moderní systémy elektronického boje. Americký F-16C/D zvládá stejnou rychlost a přeletový dolet přes 3 200 kilometrů. Za ním navíc stojí široká nabídka senzorů a přesné munice. U modernizovaného Kfiru zveřejněné zdroje potvrzují digitální kokpit a přesnou výzbroj, srovnatelný senzorový balík ale ne.
Pro boj s moderním letectvem by to byl vážný nedostatek, jenže Srí Lanka takový boj neplánuje. Stroj, který rychle doletí nad vlastní vody a přesně zasáhne cíl, odpovídá úkolům, které si letectvo samo stanovilo.
Kromě Srí Lanky létají Kfiry už jen dva provozovatelé
Kfir vznikl v sedmdesátých letech jako izraelská odpověď na francouzské zbrojní embargo. IAI tehdy vzala drak francouzského Mirage 5 a vsadila do něj americký motor General Electric J79. Izraelské letectvo typ dávno vyřadilo a nahradilo ho stroji F-16 a F-15. Ekvádorské Kfiry skončily v muzeu.
Aktivně je dnes kromě Srí Lanky provozuje Kolumbie, jejíž letectvo s nimi v letech 2012 a 2018 létalo na prestižním cvičení Red Flag v USA. Právě kolumbijskou zkušenost uvádí IAI jako referenci, která Srí Lanku k modernizaci přesvědčila. Třetím uživatelem je americká soukromá firma ATAC, jejíž Kfiry při výcviku amerických pilotů hrají nepřátelské letouny. Tak úzký okruh uživatelů znamená, že modernizace i náhradní díly budou dál záviset na jediném dodavateli, kterým je IAI.
Tuto závislost má zmírnit domácí personál. Srílanští technici se podle letectva aktivně podíleli na integraci i testování nových systémů. Cílem je zvládat část údržby a provozu doma bez trvalé přítomnosti izraelských specialistů. Plnou operační způsobilost má flotila získat po dokončení zkušebního programu, který červnovým letem teprve vstoupil do letové fáze.