Druhá bondovka Srdečné pozdravy z Ruska představila v roce 1963 první filmové vybavení od legendárního Q i nesmrtelný příběh v Orient expresu. V zákulisí se však odehrávalo velké lidské drama – u jednoho z klíčových herců natáčení krutě bojovalo s rychle postupující smrtelnou rakovinou.
Komunistická zrada v režii tajné organizace
Vůdce zločinecké organizace SPECTRE, nebezpečný Ernst Blofeld, touží po pomstě a po smrti britského agenta Jamese Bonda (Sean Connery). Jako nástroj mu poslouží bývalá vysoká důstojnice KGB Rosa Klebbová, která nastraží jako návnadu mladou sovětskou agentku Taťánu Romanovovou (Daniela Bianchi). Romanovová netuší, pro koho skutečně pracuje, a věří, že má svést Bonda a přesvědčit britskou tajnou službu, že jí z lásky předá cenný sovětský šifrovací stroj Lektor výměnou za azyl v Turecku. SPECTRE chce Bonda v Istanbulu nepozorovaně vlákat do smrtící pasti a zároveň prodat získaný šifrovací stroj zpět Sovětům s obrovským ziskem.
O režisérské křeslo měli producenti podle nepotvrzených plánů velký zájem u mistra napětí Alfreda Hitchcocka. Po propadáku jeho tehdejšího dramatu Vertigo však místo opět přebral osvědčený Terence Young, který už z dřívějška příliš nerespektoval fyzický projev a herecké schopnosti italské herečky Daniely Bianchi hrající Romanovovou. V jedné scéně s periskopem za ni rovnou nasadil dublérku a při následném střihu navíc razantně zkracoval pasáže s její chůzí, která mu údajně přišla silně neohrabaná. Ani samotná Bianchi to neměla snadné. Při ranní cestě na šestou hodinu její řidič usnul za volantem, což vedlo k autonehodě. Herečka si vážně potloukla tvář a produkce musela celé dva týdny čekat na její zahojení.
Smutný osud nemocného představitele Beje
Mnohem těžšímu osudu čelil mexický herec Pedro Armendáriz ztvárňující Bondova charismatického istanbulského spojence Kerima Beje. V době natáčení trpěl rakovinou v terminálním stádiu. Když se to režisér dozvěděl, kompletně překopal harmonogram a rychle natočil všechny scény, dokud herec mohl stát na nohou. Pro některé závěrečné vzdálenější záběry za něj pak musel před kameru zaskočit sám režisér Young.
Armendáriz si pravděpodobně nemoc přivodil o pár let dříve při natáčení na americké poušti blízko míst tajných jaderných testů, a u Bonda hrál zejména proto, aby na sklonku života finančně zabezpečil svou manželku. Těsně po natočení svých posledních scén Armendáriz ukončil své trápení a v losangeleské nemocnici spáchal sebevraždu.
Velké napětí prožil v průběhu výroby i samotný režisér Terence Young. Během hledání záběrů v helikoptéře stroj havaroval a spadl do vody, přičemž režisér zůstal dlouhé minuty uvězněn ve vzduchové kapse v kabině pod hladinou. Ihned po záchraně se vrátil na plac pouze s rukou v závěsu.
Atentátníci z KGB a zástup krys od krve
Slavný příběh podle Iana Fleminga čerpal ze skutečných událostí. Autor se inspiroval případem z roku 1950, kdy byl komunistickým agentem zavražděn a z Orient expresu vyhozen americký námořní atašé.
Ze sovětské inspirace naopak zůstala ve scénáři slavná bota Rosy Klebbové s ukrytou otrávenou čepelí, kterou skutečně reálná KGB s oblibou používala.
Oříškem se staly filmové krysy ve stoce. Tvůrci přivezli na plac čistá laboratorní zvířata a ve snaze proměnit je v hrůzostrašné divoké kanalizační krysy jim srst pečlivě potřeli hnědou čokoládou. Krysy však namísto útěku před kamerou jen seděly a klidně ze sebe sladkou pochoutku slízávaly.
Snímek Srdečné pozdravy z Ruska nabídne divákům stanice Prima MAX 17. listopadu od 10:35.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, csfd).