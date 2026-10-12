Srdcovka: Lovci lvů jsou neprávem zapadlým klenotem. Čelisti z divočiny děsí už 30 let

Jsou filmy z devadesátých let, které díky opakování v televizi zná člověk prakticky nazpaměť. A pak jsou zde bohužel i tituly, které neprávem zavál čas. Jedním z těchto smutných případů je výtečný snímek Lovci lvů (The Ghost and the Darkness), jenž sice na přelomu tisíciletí patřil mezi často reprízované počiny, po čase se na něj ovšem po hříchu zapomnělo. U snímku, který je ukázkovou definicí špičkového zvířecího thrilleru, to bolí dvojnásob.
Dnes, 11. října, je to přesně 30 let od chvíle, kdy se šťavnatý mix dobrodružného filmu, survivalu a hororu poprvé podíval do kin a většina znalých diváků vám řekne, že by se na tento zapadlý devadesátkový počin rozhodně nemělo zapomínat. Počin diváky zavádí na konec 19. století, kdy je britský plukovník Patterson vyslán do Afriky, aby zde dohlédl na stavbu klíčového železničního mostu přes řeku Tsavo. Na místě se však potká s krvelačným problémem, jemuž dosud nečelil. Stavbu totiž narušují dva nebezpeční lvi, jejichž útoky si vyžádaly již několik obětí. Mrtvol přibývá, ostatní dělníci se klepou strachy a protestují a Pattersonovy pokusy o zastřelení predátorů selhávají. Na místo je přivolán profesionální lovec Charles Remington.
Lovci lvů
vychází z reálných událostí, které v roce 1898 zažil skutečný plukovník John Henry Patterson. Řádění zuřivých bestií si tehdy vyžádalo desítky obětí (oficiální počet nebyl nikdy znám, minimálně se však jednalo o 28 mrtvých) a Patterson své snahy o zastavení děsivé hrozby později sepsal do poutavé knihy Lidožraví lvi ze Tsava. Asi bylo jen otázkou času, než se neuvěřitelného příběhu a vtahující četby ujme také někdo v Hollywoodu.
Tím někým byl scenárista William Goldman, jenž se o události poprvé dozvěděl během své cesty Afrikou a Pattersonova kniha ho následně uchvátila, stejně jako vedení studia Paramount. Těm autor scénář popsal jako dobrodružný mix Lawrence z Arábie a Čelistí. A zejména v porovnání s nesmrtelnou klasikou Stevena Spielberga nemohl být přesnější.
Stejně jako Spielberg, i režisér Stephen Hopkins dokázal zvířecí hrozbu prodat v celé své „kráse“ a podobnost s Čelistmi tu evokuje minimálně povědomá práce s napětím. I zde se buduje v mnoha scénách strach do prakticky až hororových rozměrů a napětí se šponuje dle osvědčené a znovu dokonale fungující poučky „nejvíc se divák bojí toho, co nevidí.“ I když během natáčení samozřejmě několikrát došlo i na skutečné lvy, režie s jejich výskytem šikovně šetří a většinu času buduje napětí pomocí šustících zvuků, hýbající se vysoké trávy, hrátek se stíny, nápadité práce s kamerou či pohledů do smrtících lvích očí. Když už se pak král džungle naplno objeví na scéně, tak divák ví, že je doopravdy zle a scéna se dočká velmi krvavého konce.
Hopkins navíc nevyobrazuje lvy jen jako hororová krvelačná monstra, ale zároveň jako takřka mýtická stvoření a symbol africké přírody, co nebudí pouze hrůzu, ale také respekt. Ostatně není náhodou, že s neskutečně vygradovanými naháněčkami se smrtícím nebezpečím přišel právě Hopkins – už předtím totiž jeden boj s predátorem natočil. Predátor 2 sice u mnoha fanoušků franšízy dozrál až po letech, už zde však režisér prokázal ukázkovou práci s napětím, kterou v Lovcích lvů vyšperkoval do svého nejlepšího a řemeslně nejpreciznějšího počinu. Ten dotváří nejen poutavá, ale taktéž nelítostná africká krajina zobrazená podmanivými i nápaditými záběry kameramana Vilmose Zsigmonda a výtečný soundtrack Jerryho Goldsmitha.
A máme tu samozřejmě i obsazení, které by snad ani nemohlo být chlapáčtější. Michael Douglas v roli drsného lovce Remingtona zase jednou ukazuje své obří charisma a divák si trochu posteskne nad tím, že podobných dobrodružných rolí si vedle Lovců lvů či Honby za diamantem nestřihl více. Byl to navíc právě Douglas, jenž celý projekt coby producent tlačil kupředu. Scénář si coby dokonalý thriller podle skutečných událostí totiž zamiloval, a když nabídku na roli Remingtona odmítli Sean Connery i Anthony Hopkins, nakonec se stěžejní role ujal sám.
Režisér Stephen Hopkins z toho ale neměl zpočátku moc radost a také scenárista Goldman nevzpomínal v následujících letech na tento casting zrovna v dobrém. Nelíbilo se mu totiž, že dal původně tajemné postavě Remingtona lidštější pojetí i vlastní historii, čímž podle Goldmana přišla o své kouzlo a Douglas z ní udělal „losera a bačkoru“. Nadšení diváci naštěstí s jeho názorem příliš nesouzněli.
Trefou do černého bylo také obsazení Vala Kilmera, jenž se nacházel na vrcholu kariéry a pro roli Pattersona se naprosto nadchnul. Do natáčení se vrhnul naplno i přesto, že jeho život zrovna procházel značnými turbulencemi. „Val dorazil na natáčení za těch nejhorších možných okolností. Byl naprosto vyčerpaný z práce na filmu Ostrov Dr. Moreau, za který čelil velmi negativní publicitě, a do toho procházel rozvodem. Než jsme začali natáčet, měl stěží čas se do své role pořádně ponořit – a přitom se objevuje téměř v každé scéně filmu. Přesto jsem ho čtyři měsíce, šest či sedm dní v týdnu, nutil pracovat ve skutečně nepříznivých podmínkách, a on to zvládl na výbornou. Pro tento film měl opravdový zápal,“ tvrdil v době uvedení snímku Hopkins. I Kilmer doručil jeden ze svých nejlepších výkonů a vedle charismatického barda se neztratil. Záda jim navíc kryli zkušení herci jako Tom Wilkinson či Bernard Hill (Titanic, trilogie Pán prstenů).
Díky všem těmto atributům patří Lovci lvů i po třech dekádách do zlatého fondu zvířecích survival thrillerů, který výtečně kombinuje exotické prostředí s dobrodružně-hororovou atmosférou a napínavým bojem o přežití proti krvelačnému nepříteli. Hopkins dokázal nebezpečnost i děsivou „krásu“ lvů znázornit hezky postaru, bez zbytečných digitálních příkras (i když na ně občas také dojde) a v maximálně intenzivním balení, v němž se budete snadno bát o ústřední postavy, které vám snadno přirostou k srdci. Je téměř až hřích, že Lovci lvů prakticky zmizeli z nabídky televizních stanic a aktuálně se nenacházejí ani na žádné streamovací službě. Málokterá žánrovka z devadesátek si totiž zaslouží opětovné zhlédnutí více.
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Zdroj: Variety, The Guardian, Daily News, Wikipedia