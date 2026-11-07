Srážka se zvěří. Policie radí, jak se v takových situacích zachovat

Střet se zvěří patří k nepříjemným zážitkům na silnici. Řidiči často tápou, zda musejí vždy volat policii a jak doložit škodu pojišťovně. Policisté proto přicházejí s přehledným návodem, jak v krizové situaci postupovat.
Srážka se zvěří patří k nepříjemným, ale poměrně běžným situacím na českých silnicích. Policie nyní shrnula postup, který by řidiči měli v takovém případě dodržet, včetně toho, jak si zajistit potřebné doklady pro pojišťovnu. Bezprostředně po střetu je na prvním místě bezpečnost. Řidič by měl zapnout výstražná světla, obléct reflexní vestu a označit místo výstražným trojúhelníkem, přičemž nesmí zapomínat na projíždějící vozidla. I se spolujezdci by se měli přesunout mimo vozovku, ideálně za svodidla. Následuje povinné volání na linku 158. Operátorovi je třeba sdělit přesné místo události, zda jsou přítomni zranění a jestli vůz nebo uhynulé zvíře tvoří překážku v provozu. Na základě těchto informací operátor vyhodnotí, jak dál postupovat. Policejní hlídka vyjíždí na místo tehdy, pokud byl zraněn nebo usmrcen člověk, škoda na některém ze zúčastněných vozidel zjevně přesahuje 200 tisíc korun, byl poškozen cizí majetek, svodidla nebo dopravní značení, případně pokud nelze vlastními silami bezpečně obnovit provoz. Pokud žádná z těchto podmínek nenastane, může celou věc vyřešit samotné telefonické oznámení. Policie doporučuje, pokud to situace dovolí, vyfotografovat místo střetu i poškození vozidla. Důležité je také vědět, co s uhynulým nebo zraněným zvířetem. Se zvěří se nesmí manipulovat ani ji odvážet. Pokud zvíře odběhne, řidič ho nepronásleduje, ale směr pohybu sdělí operátorovi, který zajistí vyrozumění příslušného mysliveckého hospodáře. V případě, že střet skončil bez výjezdu hlídky, může řidič požádat o písemné potvrzení o oznámení dopravní nehody, které pojišťovny běžně vyžadují. Postup i vzor žádosti jsou k dispozici na webu Policie ČR
v sekci „Potřebuji vyřídit" pod položkou „DN – potvrzení o oznámení
". Do žádosti je nutné uvést datum a čas oznámení, místo střetu, osobní údaje žadatele a jeho vztah k poškozené věci. Žádost se zasílá na podatelnu příslušného krajského ředitelství policie elektronicky, datovou schránkou, poštou nebo osobně. Vyřízení obvykle trvá několik pracovních dnů. [embed]https://www.youtube.com/watch?v=cmOXWVH8SHQ[/embed] Zdroj: Policie ČR