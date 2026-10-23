Srážka rychlíku s nákladním autem v Hlubočkách zastavila provoz na trati na Opavu

Srážka rychlíku s nákladním autem v Hlubočkách zastavila provoz na trati na OpavuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Srážka rychlíku s nákladním autem v Hlubočkách zastavila provoz na trati na OpavuZdroj: Obec Hlubočky
Článek byl publikován 23.10.2026 07:54
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