Sprchová hlavice pouští jen slabý pramínek? Než ji vyhodíte, zkuste ocet za 15 Kč a proud vody se vrátí do hodiny

Ráno pustíte vodu a místo vydatné sprchy se z hlavice trousí pár křivých čůrků. Jeden míří do zdi, druhý na strop, uprostřed sotva kape. Než vyrazíte do obchodu pro novou hlavici, zkuste levnější cestu. Stačí pevný sáček, gumička a o něco méně než půl litru bílého octa. Sáček se natáhne přes hlavici, trysky se ponoří do kyselé lázně a po třiceti až šedesáti minutách se u běžně zanesené sprchy proud obvykle vrátí. Největší úsporu ovšem přinese chvilka před samotným máčením: dvouminutový test ukáže, jestli viníkem je opravdu hlavice. Kdo ho vynechá, může zbytečně utratit za novou sprchu, i když by stačilo pár desetikorun a trochu trpělivosti.
Proč sprchová hlavice slábne: vodní kámen ucpává drobné trysky
Voda z vodovodu nese rozpuštěný vápník a hořčík. Když se ohřívá a odpařuje, minerály se vysrážejí do podoby bílé tvrdé usazeniny. V tryskách sprchové hlavice po každém sprchování zůstanou drobné kapky, voda se z nich vypaří a na stěnách otvoru přibude tenounká vrstvička. Za týdny a měsíce se z milimetrového průchodu stane škvírka. Výrobce Hansgrohe ve svém
průvodci péčí o sprchy přímo uvádí, že vodní kámen ucpává otvory trysek a způsobuje slabší a nerovnoměrný proud.
V Česku jde o velmi běžnou potíž. Doporučené rozmezí tvrdosti pitné vody je 2,0 až 3,5 mmol/l, jak připomíná i ČSÚ v magazínu
Statistika&My 02/2026. Zdraví vyšší hodnoty neohrožují, spotřebičům a armaturám ale přidělávají práci.
Kategorie podle vodáren Tvrdost (mmol/l) středně tvrdá 1,26 až 2,5 tvrdá 2,51 až 3,75 velmi tvrdá nad 3,76
Orientační mapy řadí k tvrdším oblastem Brno a jižní Moravu, Pardubicko, Hradec Králové a Olomoucko. Měkčí vodu mívají spíš jižní Čechy, Plzeňsko, Karlovarsko a část Vysočiny. Krajský průměr však umí klamat. Ostravské vodárny popisují tvrdší vodu v Mariánských Horách a Hulvákách, Nové Vsi, Svinově a v části Moravské Ostravy, zatímco jinde ve městě teče voda výrazně měkčí. Přesnou hodnotu pro svou adresu najdete u místní vodárny.
Test za dvě minuty: vinu nese hlavice, hadice, nebo tlak v bytě?
Ocet si poradí s minerály v hlavici. Se zalomenou hadicí, vadným ventilem nebo slabým tlakem v síti nic nesvede. Proto se vyplatí nejdřív zjistit, kde proud skutečně uvízl:
Pusťte jiné kohoutky. Pokud slabě teče voda v kuchyni i v umyvadle, potíž sedí v přívodu, uzávěru nebo tlaku v domě. Odšroubujte hlavici a pusťte vodu jen z hadice. Silný proud z hadice a slabý z hlavice znamená zanesenou hlavici. Ideální kandidát pro octový sáček. Hadice sama teče slabě? Hledejte příčinu v hadici, baterii nebo rozvodu. Proud kolísá podle toho, jak hadice leží? Nejspíš je uvnitř zalomená. Nová úsporná hlavice slabá od prvního dne? Na vině bývá omezovač průtoku, ne vodní kámen. Slabá voda v celém bytě? Prověřte uzávěry, kontaktujte vodárnu nebo instalatéra.
Pokud hlavici odšroubovat nejde, poslouží i vizuální kontrola. Bílé krusty kolem trysek, proud stříkající do stran a části otvorů, z nichž nevyteče vůbec nic, jasně ukazují na kámen.
Octový sáček krok za krokem: jak vrátit sprše proud bez demontáže
Na celý zákrok vystačí pár věcí, které leží v kuchyňské zásuvce:
bílý ocet (případně ředěný s vodou v poměru 1:1), pevný sáček bez děr, ideálně uzavíratelný, gumička, provázek nebo stahovací pásek, starý zubní kartáček či jiný měkký kartáček.
Postup je prostý. Nalijte ocet do sáčku, nasuňte ho na hlavici a hlídejte, aby byla celá plocha s tryskami ponořená. U ruční sprchy obvykle postačí 300 až 500 ml podle velikosti hlavice a tvaru sáčku. Horní okraj pevně stáhněte gumičkou kolem krku hlavice. Pak čekejte.
U běžného zanesení stačí 30 až 60 minut. Silnější, letité nánosy mohou potřebovat několik hodin, případně celou noc, pokud to materiál snese. Po sejmutí sáčku pusťte vodu naplno, ideálně postupně přes všechny režimy hlavice, aby proud vyplavil rozmělněné zbytky. Silikonové trysky pak promněte prsty nebo přejeďte kartáčkem. Pružné výstupky se při ohnutí samy zbaví drobků vápence, což je jedna z jejich nejpraktičtějších vlastností.
Kdo hlavici sundat dokáže, může ji místo sáčku ponořit do misky s octem. Následně ji stačí opláchnout a jemně dočistit kartáčkem. Výhodou demontáže je přístup k filtračnímu sítku u závitu, kde se rovněž zachytávají nečistoty a kamínky. Pokud proud ani po prvním kole nezesílí, zopakujte máčení, prodlužte ho a znovu prověřte sítko. Zůstane-li sprcha slabá i potom, vraťte se k testu hadice. Příčina zjevně nesídlí jen v hlavici.
Kolik stojí dávka octa a kolik nová hlavice: výpočet, který se vyplatí
Bílý úklidový ocet s desetiprocentní kyselinou se podle srovnávače Zboží.cz dá pořídit od 34 Kč za litr. Částka 15 Kč tak odpovídá zhruba 440 ml, tedy přesně tomu množství, které se vejde do sáčku na běžnou ruční sprchu. Pokud vám stačí menší dávka kolem 300 ml, vyjde zásah zhruba na 10 Kč.
Ještě levněji pořídíte běžný osmiprocentní kvasný ocet. V Tescu stojí celý litr 12,90 Kč. Má ovšem háček: je zabarvený karamelem a má výraznější pach, proto při úklidu, zvlášť světlých povrchů, slouží hůř než bílý úklidový.
Varianta Cena dávka bílého octa 10 % (cca 440 ml) cca 15 Kč litr běžného octa 8 % (Tesco) 12,90 Kč nejlevnější nová hlavice (OBI) 119 Kč tatáž hlavice s dopravou 168 Kč
Rozdíl mluví jasně. I proti nejlevnější chromované hlavici z OBI ušetříte octovou kúrou přes 100 Kč, při objednávce s dopravou asi 150 Kč. U značkových a dražších sprch jde o stovky až tisíce. Podle nás ovšem hlavní zisk leží jinde než v samotné lahvi octa. Kdo nejdřív provede test hadice a pak hodinu počká se sáčkem na hlavici, vyhne se nákupu, který by mu nepomohl. Nová hlavice na zalomené hadici poteče stejně mizerně jako ta stará.
Výměnu má smysl zvažovat až tehdy, když je hlavice prasklá, protéká u spojů, silikonové trysky ztvrdly nebo se trhají, povrch se odlupuje, případně proud zůstává slabý i po důkladném odvápnění a vyčištění sítka.
Kdy na chromovou hlavici ocet nepouštět a čím ho nahradit
Ocet funguje nejlépe na obyčejných plastových či chromovaných hlavicích se silikonovými tryskami. U dražších povrchů je namístě opatrnost. Hansgrohe pro své sprchy doporučuje jemné prostředky na bázi kyseliny citronové a čističe s kyselinou octovou výslovně nedoporučuje. GROHE v pokynech k péči o armatury varuje před domácím octem, kyselinou octovou i odstraňovači vodního kamene obecně.
Riziko hrozí zejména u:
pozlacených, broušených a matně černých úprav, přírodního kamene typu mramor, vápenec či travertin, třeba na obkladu pod sprchou, výrobků, jejichž návod kyselinu octovou zakazuje.
V návodu hledejte výrazy „kyselina octová“, „domácí ocet“, „kyselé čističe“ nebo anglické „acetic acid“ a „household vinegar“. Pokud si nejste jistí, zkraťte působení na pár minut, průběžně kontrolujte povrch a hned oplachujte. Bezpečnější alternativou je kyselina citronová nebo originální čistič výrobce, nanesený přes hadřík, nikoli nastříkaný přímo do otvorů. Drátěnky, abrazivní houbičky a chlorové přípravky do hry nepatří. Ocet navíc nikdy nekombinujte s chlorovou dezinfekcí, kterou mnoho lidí v koupelně běžně používá. Smícháním vznikají nebezpečné výpary.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková