Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Správné zazimování oken je ochrání před usazováním prachu a nečistot. Jednoduchou přípravu zvládne bez potíží každý

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Okna jsou podstatnou částí domu, a proto je třeba o ně správně pečovat. A to obzvlášť, když přichází zima. Zjistěte, jak na to, aniž byste museli použít chemické čističe.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Reklama
Další články z BydlímeÚtulně.cz
Monstera právem kraluje pokojovým rostlinám. Při dodržení několika snadných pravidel její pěstování zvládne i začátečník
Monstera právem kraluje pokojovým rostlinám. Při dodržení několika snadných pravidel její pěstování zvládne i začátečník
Japonské hospodyňky mají návyky, které mohou působit poněkud podivně. V každodenním životě jsou však doslova k nezaplacení
Japonské hospodyňky mají návyky, které mohou působit poněkud podivně. V každodenním životě jsou však doslova k nezaplacení

Po světě existuje mnoho zvyků, které pomáhají v domácnosti. Japonské zvyky se však v mnoha ohledech...

Obyčejné zápalky zapíchnuté do květináče mohou zachránit uvadající rostlinu. Na zvláštní fígl spoléhaly už naše babičky
Obyčejné zápalky zapíchnuté do květináče mohou zachránit uvadající rostlinu. Na zvláštní fígl spoléhaly už naše babičky

Možná se to zdá zvláštní, ale sirky v květináči mohou vašim rostlinám pomoci. A to obzvlášť, pokud jsou v...

Skořápka z vejce zmizí během pouhých 3 vteřin. Restaurační trik se stal hitem a jeho obliba dál láme rekordy
Skořápka z vejce zmizí během pouhých 3 vteřin. Restaurační trik se stal hitem a jeho obliba dál láme rekordy

Oloupat vejce není zas takový problém, ale někoho to zkrátka nebaví. Naštěstí existuje skvělý trik, jak to...

Prostředek na nádobí umí mnohem více než jen odmastit talíře. Jeho nečekaná využití šetří hospodyňkám čas, nervy i práci
Prostředek na nádobí umí mnohem více než jen odmastit talíře. Jeho nečekaná využití šetří hospodyňkám čas, nervy i práci

Málokdo ví, že mycí prostředek na nádobí se dá použít v mnoha jiných situacích než jen v boji se špinavým...

Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

Všechny články tohoto autora →
BydlímeÚtulně.cz
Další články z kategorie Bydlení
Zobrazit více
LifestyleBydlení
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.