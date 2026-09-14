Správné zazimování oken je ochrání před usazováním prachu a nečistot. Jednoduchou přípravu zvládne bez potíží každý

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Správné zazimování oken je ochrání před usazováním prachu a nečistot. Jednoduchou přípravu zvládne bez potíží každýPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Okna jsou podstatnou částí domu, a proto je třeba o ně správně pečovat. A to obzvlášť, když přichází zima. Zjistěte, jak na to, aniž byste museli použít chemické čističe.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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