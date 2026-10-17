Správně zazimované pelargonievydrží do dalšího roku: Vyzkoušejte jeden ze čtyř způsobů, jak zazimovat muškáty

Jak zazimovat muškáty, aby vám ve zdraví vydržely až do příštího roku? Existují 4 způsoby, jak pelargonie přezimovat doma nebo ve sklepě. Snadným způsobem si na jaře ušetříte za nákup nových rostlin.
Muškáty jsou královnami českých truhlíků
Muškáty patří k nejoblíbenějším balkonovkám českých truhlíků. Od brzkého jara do zámrazu zdobí truhlíky záplavou květů.
I když jsou to velice nenáročné a odolné rostliny, vydrží na balkoně pouze do prvních mrazíků. A protože mají schopnost při správných podmínkách přezimovat, byla by škoda je na zimu vyhodit a na jaře opět kupovat nové. Při troše péče vám vydrží dlouhé roky. Podívejte se na čtyři způsoby, jak muškáty zazimovat.
Jak zazimovat muškáty, aby přečkaly zimu bez újmy?
Právě v těchto dnech, kdy teploty začínají klesat, je potřeba začít s přípravou muškátů na zazimování. Přestaňte je přihnojovat. Muškáty jsou houževnaté rostliny a neustálé přihnojování by je nutilo k nasazování nových výhonů a poupat, které by je zbytečně vysilovaly. Také omezte zálivku. Dalším úkolem je vybrat muškátům správné místo. To by mělo být bezmrazé a suché a alespoň s trochou světla.
Výhodou muškátů je, že přezimují jako pokojové rostliny nebo je můžete uložit do sklepa či garáže a nechat je v klidu až do jara. Také z nich můžete vytvořit nové řízky, a na příští rok si zajistit nové rostlinky do vašich truhlíků nebo záhonu. Muškáty totiž skvěle vypadají nejen v nádobách, ale také ve skalkách nebo záhonech. Čím více řízků se vám podaří vypěstovat, tím větší radost vám budou rostliny dělat v nadcházejícím roce.
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4 způsoby, jak přezimovat muškáty
Než se pustíte do zazimování, rostliny důkladně prohlédněte. Nesmí být napadené mšicemi nebo plísní. Odstřihněte všechny zbylé květy a suché či poškozené listy.
Muškáty pěstované jako pokojové rostliny
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak muškáty přezimovat, je přemístit truhlíky z venkovního parapetu na vnitřní. Během zimy se o ně pak stačí starat jako o pokojové rostliny. Výhodou pěstování muškátů jako pokojových rostlin je, že z nich nemusíte pro zazimování odstraňovat květy. Rostliny už nepřihnojujte, ale zároveň nechte rozkvetlé květy i poupata, aby vám dělaly radost až do zimy.
Muškáty potřebují světlo. Umístěte je na slunné stanoviště a ideálně do chladnější místnosti, kde se teplota pohybuje kolem 18 °C.
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Nové muškáty z řízků
Ostříhané výhonky muškátů můžete nechat zakořenit a získat tak nové rostliny prakticky zadarmo. Řízek obvykle zakoření za 6 až 8 týdnů, v dobrých podmínkách to může být i dříve. Novou pelargonii pěstujete jako pokojovou rostlinu a poté ji přesuňte ven.
Zazimování muškátů ve sklepě nebo garáži
Muškáty je možné zazimovat také ve sklepě či garáži, ale nesmí zde teplota klesat k bodu mrazu. Rostliny uložte na světlé, vzdušné místo, kde se teplota drží mezi 7 až 12 stupni Celsia.
Přes zimu je zalévejte pouze jednou až dvakrát měsíčně. Zemina by neměla zcela vyschnout, ale nesmí být přemokřená. Teprve od března začněte s pravidelnou zálivkou a dalším přihnojováním.
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Zazimování muškátů s holými kořeny
Pokud jste omezeni prostorem, ale chcete si muškáty uchovat do dalšího roku, můžete je zazimovat bez truhlíku. Rostliny vyjměte z nádoby a kořeny opatrně vyčistěte od zeminy. Nechte je několik dní proschnout, poté seřízněte stonky asi na délku deseti centimetrů.
Kořeny ostříhejte vydezinfikovanými nůžkami na 5 cm a odstraňte všechny listy. Takto připravené rostliny umístěte do papírových sáčků nebo zabalte do novin. Umístěte je na tmavé a chladné místo, kde se teplota pohybuje kolem 7 až 10 stupňů Celsia. Pravidelně kontrolujte kořeny, zda nejsou suché. Pokud ano, oroste je vodou.
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Nejčastější otázky, jak zazimovat muškáty
Kdy zazimovat muškáty?
Muškáty přeneste do suché, bezmrazé a světlé místnosti. Ideální termín závisí na počasí, ale s přípravou začněte už ve chvíli, kdy se začíná výrazně ochlazovat.
Při jaké teplotě přezimovat muškáty?
Pro zazimování muškátů zvolte chladnější místo, kde se teplota pohybuje okolo 7 až 13 °C. Pokud muškáty přezimujete jako pokojovky, stačí jim teplota kolem 18 °C.
Jak často zalévat muškáty v zimě?
Zde záleží na způsobu přezimování a teplotě. Muškáty v květináčích zalévejte ve chvíli, kdy povrch zeminy proschne. Rostliny v chladném sklepě potřebují méně vody než rostliny pěstované v bytě. Vždy pamatujte, že zemina nesmí být přemokřená.
Jak přezimovat muškáty v bytě?
Umístěte je co nejblíže k oknu, ideálně do chladnější místnosti. Pravidelně odstraňujte slabé a vytáhlé výhony.
Kdy dát na jaře zazimované muškáty opět ven?
Muškáty dejte opět ven až ve chvíli, kdy pominou mrazy. Před trvalým umístěním je postupně přivyknete venkovním podmínkám.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než se rozhodnete zazimovat muškáty, důkladně je prohlédněte, odstraňte suché listy i poškozené části. Rostliny napadené škůdci nebo plísní oddělte od zdravých. Vyberte jim vhodné místo. Muškáty v květináčích potřebují světlo, rostliny uložené s holými kořeny potřebují chladné prostředí. Na jaře je probuďte k růstu pravidelným zaléváním, přihnojováním a postupném přivykání na venkovní podmínky.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)