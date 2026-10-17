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Správně zazimované pelargonievydrží do dalšího roku: Vyzkoušejte jeden ze čtyř způsobů, jak zazimovat muškáty

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Jak zazimovat muškáty, aby vám ve zdraví vydržely až do příštího roku? Existují 4 způsoby, jak pelargonie přezimovat doma nebo ve sklepě. Snadným způsobem si …
Správně zazimované pelargonievydrží do dalšího roku: Vyzkoušejte jeden ze čtyř způsobů, jak zazimovat muškáty

Správně zazimované pelargonievydrží do dalšího roku: Vyzkoušejte jeden ze čtyř způsobů, jak zazimovat muškáty

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

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