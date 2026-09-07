Správně uvařené špagety lze rozpoznat bez ochutnávání a rizika opaření. Italové k tomu používají jednoduchý test

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Správně uvařené špagety lze rozpoznat bez ochutnávání a rizika opaření. Italové k tomu používají jednoduchý testPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Špagety miluje snad každý a jejich vaření není nijak složité. Naučte se ale poznat, že už jsou hotové bez toho, aniž byste je museli ochutnat.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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