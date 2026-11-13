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„Spoustu zajímavých věcí přehlížíme jen proto, že jsme zvyklí dívat se určitým způsobem,” myslí si Ondřej Pohanka, který dává nový život dřevu

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Naplavené dřevo, které by mnozí považovali za odpad, se v jeho rukou proměňuje v originální umělecká díla. Ondřej Pohanka zastává, že každý kus má svůj příběh a on ho jen pomáhá vyprávět. Jak pozná, že má dřevo pořád ještě co nabídnout? Měli bychom se naučit více dávat věcem druhou šanci? A co by se
„Spoustu zajímavých věcí přehlížíme jen proto, že jsme zvyklí dívat se určitým způsobem,” myslí si Ondřej Pohanka, který dává nový život dřevu

„Spoustu zajímavých věcí přehlížíme jen proto, že jsme zvyklí dívat se určitým způsobem,” myslí si Ondřej Pohanka, který dává nový život dřevu

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 13.11.2026 10:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

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