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Spotřebuje víc proudu než lednice a pračka dohromady. Tenhle 1 spotřebič mají Češi zapnutý od podzimu

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Sotva se v domě poprvé zatopí, rozběhne se u kotle malý stroj, kterého si skoro nikdo nevšimne. Většina...
Spotřebuje víc proudu než lednice a pračka dohromady. Tenhle 1 spotřebič mají Češi zapnutý od podzimu

Spotřebuje víc proudu než lednice a pračka dohromady. Tenhle 1 spotřebič mají Češi zapnutý od podzimu

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 06:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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