Spotřebuje víc proudu než lednice a pračka dohromady. Tenhle 1 spotřebič mají Češi zapnutý od podzimu

Sotva se v domě poprvé zatopí, rozběhne se u kotle malý stroj, kterého si skoro nikdo nevšimne. Většina lidí ho za celý rok ani neuvidí, a tak ho při hledání největších žroutů elektřiny v domě nikdo nebere v úvahu. Přesto si za zimu dokáže říct o pořádný kus vašeho účtu za elektřinu.
Nenápadný pomocník u kotle
Tím nenápadným strojem je oběhové čerpadlo. Sedí na potrubí u kotle, případně přímo pod jeho krytem, a žene ohřátou vodu do radiátorů či podlahového topení a zase zpátky. Bez něj by teplo do vzdálenějších pokojů prakticky nedotékalo.
Oběhové čerpadlo žene ohřátou vodu z kotle do radiátorů a v topné sezóně běží tisíce hodin. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Potíž je v tom, jak dlouho pracuje. Podle podkladů Evropské komise běží takové čerpadlo obvykle kolem 5 000 hodin za rok. Starší modely přitom drží pořád stejné otáčky, ať venku mrzne, nebo svítí sluníčko a radiátory skoro netopí.
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Naplno se čerpadlo musí opřít jen málokdy. Podle odborníků na čerpadla připadá plný výkon zhruba na 5 až 7 % provozní doby. Po zbytek času by si čerpadlo vystačilo s mnohem pomalejším chodem. Starý stroj bez regulace tenhle rozdíl nepozná a točí se pořád stejně, takže velkou část zimy pálí elektřinu zbytečně.
Kolik si vezme oproti lednici a pračce
Pro srovnání stačí dva spotřebiče, které má doma skoro každý. Úsporná lednice s mrazákem podle přehledu ČEZ spotřebuje za rok zhruba 194 kWh, úsporná pračka kolem 116 kWh. Dohromady tedy přibližně 310 kWh.
Starší čerpadlo bez regulace otáček si v rodinném domě podle údajů výrobce Grundfos může vzít 400 až 600 kWh ročně. V takovém případě překoná úspornou lednici i pračku dohromady, přestože lednice jede bez přestávky celý rok. Hodně záleží na tom, jak dlouho čerpadlo běží. Německá spotřebitelská organizace Stiftung Warentest zjistila, že staré čerpadlo, které se točí i v létě, spotřebuje za rok víc než dvojnásobek elektřiny oproti provozu jen v topné sezóně.
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U nových úsporných čerpadel tohle srovnání neplatí, protože jejich spotřeba je výrazně nižší. Jenže v mnoha kotelnách pořád pracují kusy z doby, kdy na úspornost nikdo nehleděl.
Spotřebič Roční spotřeba Údaj podle Úsporná lednice s mrazákem zhruba 194 kWh ČEZ Úsporná pračka kolem 116 kWh ČEZ Lednice a pračka dohromady přibližně 310 kWh součet údajů ČEZ Starší čerpadlo bez regulace otáček (rodinný dům) 400 až 600 kWh výrobce Grundfos Celá Evropa ho dlouho podceňovala
Že nejde o maličkost, potvrzují i čísla z celé Unie. Když Evropská komise v letech 2008 a 2009 zkoumala, kolik oběhová čerpadla spotřebují, sama jejich odběr přirovnala ke spotřebě všech praček v EU. Pro nová čerpadla dnes proto platí evropské požadavky na úspornost.
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Doma ale často slouží kusy mnohem starší. Výrobce čerpadel Wilo v roce 2023 odhadl, že zastaralé čerpadlo má v Česku nejméně každá druhá budova. Do kotelny se navíc chodí málokdy a čerpadlo bez poruchy vydrží desítky let, takže ho majitel často nevymění, dokud samo nedoslouží.
Jak poznat starý kus
Stačí se na čerpadlo podívat. Starší typy mívají jen otočný přepínač se třemi rychlostmi a žádný displej ani světelné kontrolky. Na nastaveném stupni pak běží bez ohledu na to, kolik tepla dům zrovna potřebuje. Moderní čerpadla mají elektronickou regulaci a otáčky si sama sníží, jakmile topení nemusí jet naplno.
Pokud si typem nejste jistí, udělejte fotku štítku na těle čerpadla a pošlete ji topenáři. Z údajů na štítku pozná, jak velký a jak silný model do vaší soustavy potřebujete.
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Když starý kus nahradí čerpadlo s elektronickou regulací, klesne odběr elektřiny na čerpání podle výrobců o 55 až 80 %. Nejvíc ušetří majitelé čerpadel starších dvaceti let, u kterých se úspora obvykle drží u vyšší z obou hodnot.
Za jak dlouho se nové čerpadlo zaplatí, záleží na stáří toho původního, na ceně elektřiny i na tom, kolik hodin ročně běží. Wilo počítá u kusů starých 10 až 15 let s jedním až třemi roky. Stiftung Warentest došla k opatrnějšímu výsledku a u čerpadla z 90. let spočítala šest až sedm let, u kusu běžícího i v létě zhruba tři roky.
Pokud tedy u kotle najdete čerpadlo s otočným přepínačem rychlostí a bez elektroniky, vyplatí se zeptat topenáře, jestli už nenastal čas na výměnu.
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Zdroje: https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/circulators_cs, https://www.tzb-info.cz/5180-uspory-elektricke-energie-pri-uzivani-energeticky-uspornych-cerpadel, https://www.test.de/Heizungspumpen-im-Test-1567473-2567473/, https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/470982-mikrovlnka-pracka-ci-lednice-kolik-stoji-mesicne-provoz-spotrebicu-prehled, https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.estav.cz/cz/14117.proc-vymenit-stare-obehove-cerpadlo-prave-ted, https://www.ceskestavby.cz/clanky/male-cerpadlo-velka-uspora-proc-vymenit-stare-obehove-cerpadlo-prave-ted-35346.html, https://www.estav.cz/cz/6864.usetrete-s-kvalitnim-obehovym-cerpadlem, https://www.tzb-info.cz/130649-kazda-druha-budova-u-nas-je-vybavena-zastaralymi-typy-obehovych-a-cirkulacnich-cerpadel
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