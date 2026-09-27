Spotřebuje až 6krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v předsíni mají Češi zapojený celý rok zbytečně

V mnoha českých domácnostech stojí kus, o kterém nikdo moc nepřemýšlí. Tiše bzučí někde v předsíni, na chodbě nebo ve spíži, roky se ho nikdo nedotkne a přitom si měsíc co měsíc ukrajuje z účtu za elektřinu. Řeč je o starší mrazničce nebo druhé lednici, kterou lidé nechávají běžet bez přestání, i když ji sotva využijí.
Tichý žrout, kterého si nikdo nevšímá
Většina rodin řeší spotřebu u televize nebo u lednice v kuchyni. Samostatná mraznička odsunutá do předsíně přitom zůstává úplně mimo hledáček. Bývá poloprázdná, otevře se jednou za pár týdnů a kompresor v ní přesto točí pořád dokola. Chladicí spotřebiče patří k té hrstce přístrojů, které jedou čtyřiadvacet hodin denně po celý rok, takže se u nich i malý rozdíl ve spotřebě nasčítá do překvapivé částky.
Nejvíc zrádné je stáří. Životnost chladničky nebo mrazáku se pohybuje kolem deseti až patnácti let a starší kus se s dnešními úspornými modely nedá srovnávat. Kompresor postupně ztrácí účinnost a izolační pěna ve stěnách každým rokem trochu zestárne, takže spotřebič propouští víc tepla a musí chladit o to intenzivněji.
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Čísla mluví jasně. Moderní úsporná lednice si za rok vezme zhruba sto až sto dvacet kilowatthodin. Starý zanedbaný mrazák, kterému je přes deset let a je obrostlý námrazou, se ale klidně vyšplhá ke čtyřem až sedmi stům kilowatthodin ročně. V penězích to u nejhorších kousků znamená i dva až tři tisíce korun za rok, zatímco úsporná lednice vyjde řádově na pár set korun.
Rozdíl mezi úspornou lednicí a starým zanedbaným mrazákem shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Roční náklady na elektřinu Moderní úsporná lednice 100–120 kWh řádově pár set korun Starý zanedbaný mrazák (přes 10 let, obrostlý námrazou) 400–700 kWh 2 000–3 000 Kč Přečtěte si také: Klasické prodlužky končí. Nahrazuje je tenhle nový systém skrytých zásuvek ze zahraničí
Rozdíl tak může být až šestinásobný. A pořád mluvíme o jediném spotřebiči, který v řadě domácností běží úplně zbytečně, protože slouží jen jako záložní úložiště na pár věcí.
Proč z něj rok od roku teče víc peněz
Největší tichý zloděj je námraza. Jakmile se uvnitř usadí vrstva ledu, chová se jako izolace a přístroj se musí mnohem víc snažit. Pár milimetrů ledu zvedne spotřebu zhruba o třetinu, centimetrová vrstva dokonce až o tři čtvrtiny. U staršího mrazáku bez funkce NoFrost, který majitel nikdy neodmrazuje, to samo o sobě přidá k účtu i několik tisíc korun ročně.
Svoje si vybere také zbytečně nízká teplota. Mražené potravině bohatě stačí minus osmnáct stupňů a každý stupeň, o který termostat stáhnete ještě níž, se na spotřebě projeví zhruba pěti až sedmi procenty navíc. Nastavovat mrazák hluboko pod tuhle hranici pro jistotu se nevyplatí, protože kvalitě jídla to nepomůže a účet za proud naroste.
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Málokdo tuší, jak moc rozhoduje samotné umístění. Čím tepleji kolem spotřebiče je, tím hůř se mu chladí a tím dráž jeho provoz vyjde. Když stejný mrazák přesunete z vytopené kuchyně do chladnější chodby nebo nevytápěné komory, roční náklady spadnou klidně o čtvrtinu. Právě proto je předsíň, kde bývá o pár stupňů méně než v obytné části bytu, pro takový přístroj ideální.
Pomůže i pár centimetrů volného místa za zadní stěnou a čas od času smetení prachu z chladicí mřížky vzadu. Zanesená mřížka hůř odvádí teplo a kompresor se pak zbytečně přetěžuje. Je to práce na pět minut, kterou většina lidí neudělá roky.
Kdy se vyplatí ho prostě vypnout
Než začnete šetřit, vyplatí se zjistit, kolik přístroj doopravdy spotřebuje. Nejspolehlivější je změřit ho wattmetrem, tedy malým měřičem, který se zapojí do zásuvky a spotřebič se připojí do něj. Pořídíte ho za několik set korun a reálnou roční spotřebu ukáže mnohem věrněji než štítek na dvířkách.
Přečtěte si také: Češi před zimou ve velkém vyhazují přímotopy. Našli způsob, jak vytopit celý byt za pár stovek měsíčně Když samostatná mraznička celý rok jede poloprázdná, nejvíc ušetří její úplné odpojení ze zásuvky. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pak přijde na řadu jednoduchá úvaha. Samostatná mraznička se vyplatí jedině tehdy, když ji doopravdy zaplníte. Pokud v ní celý rok leží jen pár zapomenutých sáčků, chladíte hlavně vzduch a velká část peněz za elektřinu jde vniveč. V takovém případě je nejlevnější řešení přístroj úplně vypnout a odpojit ze zásuvky. A jestli ho přece jen potřebujete, aspoň ho pravidelně odmrazujte, nastavte rozumnou teplotu a přesuňte do nejchladnější místnosti, jakou doma máte.
Zdroje: https://www.cez.cz/cs/clanky/elektrina/jakou-spotrebu-ma-vase-lednice-za-rok-mozna-platite-zbytecne-moc-174048, https://www.setricelecesko.cz/lednice, https://www.kalkulator.cz/clanky/408/kalkulacka-kolik-stoji-chod-vasi-lednice-a-neplatite-zbytecne-moc, https://www.vestavne-spotrebice.cz/lednice-mrazaky-jak-usetrit/, https://www.az-elektrina.cz/spotreba/mraznicky/
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