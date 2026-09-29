Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu

Pračku většina lidí považuje za jednoho z největších žroutů elektřiny v domácnosti. Přesto v koupelně visí nenápadný kousek, který ji ve spotřebě klidně několikanásobně předčí. Nevydává přitom žádný zvuk, nemá displej ani program a málokdo tuší, kolik ho ve skutečnosti stojí. Stačí, že zůstává pořád zapnutý.
Malý radiátor, který přetopí i pračku
Řeč je o elektrickém topném žebříku. Je to ten nástěnný sušák ručníků s vlastním ohřevem, obvykle chromový nebo bílý, jaký v koupelnách visí u sprchy nebo vany. Vypadá neškodně a jeho příkon bývá malý. Jenže výši účtu za elektřinu určuje hlavně to, jak dlouho zařízení běží. Samotný příkon je až druhořadý.
A právě tady je zakopaný pes. Moderní pračka pro rodinu spotřebuje kolem 180 kWh za rok, běžně se domácnosti vejdou do rozmezí zhruba 150 až 250 kWh. Pere se totiž jen párkrát týdně a zbytek času stojí vypnutá. Topný žebřík naproti tomu dokáže běžet čtyřiadvacet hodin denně. I ten nejslabší dvousetwattový model tak za rok nasčítá kolem 1 750 kWh, stačí vynásobit jeho příkon počtem hodin v roce. To je bezmála desetinásobek toho, co spotřebuje pračka.
Přečtěte si také: Vyhlašujeme nejhorší zvyk při topení na podzim: kvůli němu Češi zaplatí až o 9 600 Kč víc
Rozdíl mezi oběma spotřebiči přehledně shrnuje následující tabulka:
Spotřebič Roční spotřeba Provoz Pračka pro rodinu kolem 180 kWh (zhruba 150 až 250 kWh) pere se jen párkrát týdně Nejslabší dvousetwattový topný žebřík kolem 1 750 kWh dokáže běžet čtyřiadvacet hodin denně
Za tím nepoměrem stojí prostý princip. Čím víc hodin spotřebič běží, tím víc energie spotřebuje, i kdyby měl nízký příkon. Slabé zařízení v nepřetržitém provozu tak snadno předběhne silný přístroj, který naskočí jen na chvíli. Stejnou logiku znají domácnosti u lednice, která svou roční spotřebou překoná i výkonný vysavač, protože nikdy nevypíná.
Přečtěte si také: Tyto 4 spotřebiče žerou proud, i když jsou vypnuté. Elektrikáři radí vytáhnout je ze zásuvky Proč ho vůbec necháváme běžet pořád
Elektrický žebřík pracuje samostatně a na ústředním topení vůbec nezávisí. Uvnitř má nemrznoucí kapalinu, kterou zahřívá elektrická topná tyč napájená ze zásuvky. S kotlem ani radiátory ho nespojuje vůbec nic, takže hřeje i ve chvíli, kdy je hlavní vytápění dávno vypnuté, klidně v létě nebo mezi sezónami.
A přesně tady se schovává past. V koupelně chceme mít tepleji než ve zbytku bytu, jako komfortní se uvádí zhruba čtyřiadvacet stupňů. Tuhle teplotu žebřík udrží spolehlivě celý den, takže se snadno stane, že jede úplně pořád. Zbytek obstará pohodlí. Vždycky proschlý ručník, teplo v nohou i prostý zvyk zapnout a už nevypnout udělají své. Spousta lidí proto žebřík nechá běžet bez přestávky a vůbec to neřeší.
Kolik to dělá na účtu
Když i ten nejúspornější dvousetwattový kousek běží nonstop, vyšplhá se jeho roční účet za elektřinu při dnešních cenách přes šest tisíc korun. A to je řeč o jediné místnosti. Většina žebříků na trhu je přitom silnější, běžně se prodávají modely se 600 až 900 watty, u kterých náklady rostou úměrně vyššímu příkonu.
Přečtěte si také: Kolik stojí 1 sprchování s elektrickým bojlerem? Po přepočtu budete sprchovat jen 5 minut
Pro srovnání, celoroční praní čtyřčlenné rodiny spolkne na elektřině jen zlomek téhle sumy. Nenápadné těleso na zdi se tak vyhoupne na částku, kterou byste u něj vůbec nečekali.
Jak srazit spotřebu a přitom neztratit teplo
Dobrá zpráva je, že úspora jde ruku v ruce s teplou koupelnou. Ručníky proschnou a místnost zůstane příjemná, i když necháte žebřík zapnutý jen na pár hodin denně. Jakmile ho omezíte na dobu, kdy koupelnu opravdu používáte, ušetříte oproti nepřetržitému provozu drtivou většinu roční částky.
Nejjednodušší pomocník je časovač. Řada topných tyčí se po nastavené době sama vypne, takže na vypínání nemusíte myslet. Pokročilejší modely přidávají termostat a týdenní program, u kterých si navolíte přesná okna, kdy má žebřík hřát, a mimo ně zůstane vypnutý. Taková investice bývá pár set korun a vrátí se během jediné zimy.
Přečtěte si také: Spotřebuje až 6krát víc energie než lednice. Tenhle spotřebič v předsíni mají Češi zapojený celý rok zbytečně Časovač nebo termostat omezí provoz žebříku na hodiny, kdy koupelnu opravdu používáte, a srazí většinu roční spotřeby. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Zbytek roku pak stačí držet se jednoduchého pravidla. Když v koupelně nikdo není a ručníky jsou suché, může být žebřík klidně vypnutý. O teplo ani pohodlí tím nepřijdete a zaplatíte za ně jen zlomek dosavadní ceny.
Zdroje: https://www.az-elektrina.cz/spotreba/pracky/, https://www.sanitino.cz/elektricky-topny-zebrik-jak-funguje-a-jak-vybrat-ten-spravny, https://www.drevostavitel.cz/clanek/kolik-stoji-provoz-pracky, https://epet.cz/clanky-8/zajimavosti-1/elektricky-primotop-a-jeho-spotreba-vite-na-kolik-vas-vyjde-provoz-488, https://www.primakoupelny.cz/blog/jak-funguje-elektricky-topny-zebrik/, https://www.tiscali.cz/topeni-v-koupelne-vas-stoji-pres-6-000-kc-rocne-vetsina-cechu-ho-nechava-bezet-zbytecne-cely-den-709327
Byl pro vás tento článek přínosný?
Děkujeme za vaši odezvu!