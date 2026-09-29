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Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu

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Pračku většina lidí považuje za jednoho z největších žroutů elektřiny v domácnosti. Přesto v koupelně visí nenápadný kousek,...
Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu

Spotřebuje až 10krát víc energie než pračka. Tenhle spotřebič v koupelně mají Češi zapnutý zbytečně celou zimu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FVE.info

Web se zaměřuje na aktuální informace o technologiích pro běžné spotřebitele – od fotovoltaiky a chytrých domácností přes elektromobilitu až po moderní způsoby úspor energie. Čtenáři zde najdou praktické rady, přehledy nových produktů i vysvětlení principů, které pomáhají lépe pochopit svět...

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