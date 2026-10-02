Spotřebiče ponechané zbytečně v zásuvce mohou výrazně navýšit účty. Skrytými žrouty energie jsou i televize a počítače

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Bez popiskuZdroj: Fotografie: Xofc / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Článek byl publikován 02.10.2026 05:05
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
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