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Spotify zavádí chytré přeskakování reklam v podcastech. Tvůrci ale mají důvod k obavám

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Spotify začíná vybraným uživatelům zpřístupňovat nové tlačítko Skip ahead – Přeskočit, které umožňuje přeskočit sponzorské odkazy, úvodní části nebo jiný propagační obsah v podcastech. Funkce...
Spotify zavádí chytré přeskakování reklam v podcastech. Tvůrci ale mají důvod k obavám

Spotify zavádí chytré přeskakování reklam v podcastech. Tvůrci ale mají důvod k obavám

Zdroj: Dotekománie
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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