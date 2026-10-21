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Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu

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Tak už došlo i na Spotify. Švédská společnost, provozující nejpopulárnější hudební streamovací platformu, utahuje šrouby. Posvítit si chce na rodinné účty – předplatné Family, kde...
Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu

Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu

Zdroj: Dotekománie
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 04:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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