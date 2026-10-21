Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kódu

Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kóduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Spotify utahuje šrouby kolem rodinného sdílení. Nově bude požadovat ověření pomocí QR kóduZdroj: Dotekománie
Článek byl publikován 21.10.2026 04:18
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