Spory moru, který ničí včelí plod, snesou 150 °C. Proti nim pomáhá jen oheň, čeští vědci chystají protein do krmení

Loni se v Česku potvrdilo 138 ohnisek moru včelího plodu a 72 ohnisek hniloby včelího plodu. Podle Státní veterinární správy hlásil nejvíc ohnisek moru Moravskoslezský kraj. Hniloba se výrazně projevila na Olomoucku a v Moravskoslezském kraji a zasáhla i Královéhradecko. Každé z těch ohnisek dnes končí stejně: plamenem.
Stačí 15 procent nakažených včelstev a končí celé stanoviště
Postup určuje vyhláška č. 144/2023 Sb. Při potvrzeném moru se utrácejí nakažená včelstva. Když je na stanovišti pozitivních 15 procent a více včelstev, přijdou na řadu všechna. U hniloby včelího plodu, kterou působí jiná bakterie, vyhláška žádnou hranici nestanoví a likvidaci všech včelstev na stanovišti nařizuje automaticky.
Po utracení se pálí včely i určené příslušenství, následuje dezinfekce a zákaz přesunů. Kolem ohniska vzniká ochranné pásmo o poloměru nejméně 3 km, ve kterém veterináři odebírají vzorky a platí omezení převozu včel.
Podle Malého se nákaza v pásmech kolem ohnisek často vrací. Akademie věd mluví o rizikových okruzích o poloměru 3 až 5 km, kde včelaři dnes hlavně čekají na výsledky laboratorních rozborů. Na tomto území má nový přípravek největší smysl. Včelstvům v ohnisku nepomůže, protože ta podle vyhlášky stejně skončí v ohni, kdežto zdravé úly v okolí by mohly získat ochranu dřív, než k nim spory doputují.
Spory, které přečkají antibiotika i pět minut ve 150 °C
Původcem moru je bakterie Paenibacillus larvae. Napadá larvy přímo v buňkách plástu a ty uhynou dřív, než se z nich vyvinou dospělé včely. Nemoc se šíří hlavně sporami, které ulpívají ve vosku, v plástech, v medu i na včelařském náčiní a cestují s každým převozem včelstev. Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) uvádí, že spory zůstávají životaschopné mnoho let.
Podle Akademie věd snesou pět minut při 150 °C. Akademie zároveň uvádí, že ve hře může být až šest miliard spor. Takovou zásobu z úlu a jeho okolí dezinfekce spolehlivě neodstraní.
Antibiotika zasáhnou jen bakterie, které aktivně rostou. Spory léčbu přečkají a nemoc se po čase vrátí. WOAH proto považuje spálení úlu i vybavení za nejspolehlivější způsob, jak se spor zbavit.
Kudy protein z krmení doputuje až k larvám v plástu?
Protein vyvinula Laboratoř inženýrství vazebných proteinů Biotechnologického ústavu AV ČR. Malý jeho působení popsal serveru Novinky: protein naruší membránu bakterie, buněčná stěna praskne a mikrob zahyne. Larvy přitom nikdo nekrmí jednotlivě. Protein dostanou v potravě dospělé včely, zpracují ho a s mateří kašičkou ho předají plodu. Ochrana se tak dostane do buněk, kde bakterie larvy napadá.
Odborná literatura zná podobné nástroje jako endolysiny. Jsou to enzymy odvozené z bakteriofágů, tedy virů napadajících bakterie, a štěpí vazby v peptidoglykanu, hlavní stavební látce buněčné stěny. Studie v časopise Scientific Reports z roku 2019 ukázala, že jejich vazebné domény dokážou mířit specificky na Paenibacillus larvae. Jestli český protein do této skupiny patří, z veřejných údajů zjistit nejde, protože tisková zpráva jeho identitu ani sekvenci neuvádí. Nezávisle ověřit, jak přesně protein míří na bakterii, proto zatím nelze.
Podle Akademie věd bylo nejtěžší dosáhnout stability, specificity a vydatné produkce, aby výroba vyšla levně. Výrobu v poloprovozním měřítku doladila terezínská firma Dyntec, která chystá uvedení přípravku na trh. S Biotechnologickým ústavem spolupracuje jedenáct let a už dřív s ním připravila rekombinantní proteiny pro dvě vakcíny, které se dostaly do fáze klinického zkoušení.
Registrace nejdřív v roce 2029, pokud obstojí celé včelstvo
Závěrečný zátěžový test běží v proletové hale v Terezíně. Infikované včelstvo podle Malého nelze zkoušet ve volné přírodě. Hala je proto uzavřená, aby nákaza nemohla uniknout, a zároveň napodobuje venkovní podmínky. Světlo se v ní odráží od fólie, aby bylo polarizované jako pod širým nebem, vzduch se zvlhčuje a včely mají úly i dostatek potravy. Ven nesmějí.
K registraci úspěch proti uměle vyvolané infekci nestačí. Evropský lékopis žádá doložit účinnost i neškodnost léčivého přípravku a Ladislav Pažout upozorňuje, že u včel je potřeba to prokázat u celého včelího společenstva, nejen u larev. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského dodává, že přípravek musí být bezpečný pro všechna vývojová stadia včel a jeho rezidua, například v medu, nesmějí ohrozit lidi. Jak schvalování posoudí zbytky v medu, zatím rozhodnuto není.
V ideálním případě má celý proces trvat zhruba tři roky. Od zářijového oznámení výsledků to dává rok 2029 jako nejbližší možný termín, a to v optimistickém scénáři. Cena zatím zveřejněna nebyla.
Americkou vakcínu pro matky provází jen podmíněná licence
Ve světě už jeden komerční pokus existuje. Přípravek Paenibacillus Larvae Bacterin od společnosti Dalan Animal Health figuruje v databázi amerického ministerstva zemědělství. Podává se včelím matkám v cukrovém krmítku a má snížit úmrtnost larev. Licenci má jen podmíněnou a příbalová informace samotného výrobce přiznává, že jeho účinnost a potence nejsou plně prokázány.
Český protein jde k cíli jinou cestou. Dostávají ho dospělé včely v potravě, míří přímo na bakterii a do plodu ho donese mateří kašička. Pokud registrace potvrdí účinek proti moru i hnilobě zároveň, bude mít přípravek širší záběr než americký Bacterin.
Do té doby platí dosavadní pravidla. Včelaři musejí hlásit podezření na nákazu a umožnit odběr vzorků. Z dotčeného stanoviště nesmějí přemisťovat včely ani náčiní a včely nesmějí krmit medem z podezřelých úlů.