Spor o platy v UFC se vyostřuje. Kryptoplatforma nabídla všem 400 bojovníkům sponzoring 10 tisíc dolarů měsíčně

Žádné vážení, žádný oktagon, žádná ruka zvednutá nad hlavou. Jen příspěvek na síti X a v něm věta, že každý bojovník UFC může brát 10 000 dolarů měsíčně a nikdo po něm za to nebude chtít knockout. Od debutanta z úvodního bloku večera až po šampiona s pásem kolem pasu. Ve světě, kde se platí za odvedenou práci v kleci a kde o logu na trenýrkách rozhoduje organizace, to zní jako výplatní páska z jiného sportu. Redakce MMAmagu proto prošla dostupný přepis celého dopisu větu po větě i finanční výkaz majitele UFC a spočítala, kolik by takový slib stál.
Šek, ke kterému není potřeba nikoho uspat
Gamdom je online krypto kasino a sázková platforma, tedy nikoli značka bojového vybavení. Právě tahle firma zveřejnila 12. října 2026 otevřený dopis adresovaný celému rosteru UFC. Nabídka zní na 10 000 dolarů měsíčně pro každého bojovníka, který se do iniciativy zapojí, a podle textu platí od zápasníků před debutem až po zavedené šampiony. Doprovodný příspěvek na síti X shrnul celou věc jedinou větou:
„Gamdom nabízí každému bojovníkovi UFC 10 000 dolarů měsíčně. Žádný bonus za knockout není potřeba.“
Přepis dopisu i vyjádření majitele firmy zveřejnil server
MMAscene. Felix Romer, německý podnikatel, kterého tentýž server uvádí jako majitele Gamdomu, v něm předem odzbrojuje očekávanou námitku. „Chci říct naprosto jasně: tato iniciativa není v žádném případě útokem na UFC ani negativním hodnocením jeho byznysu,“ uvedl Romer v dopise. Jinými slovy, firma se dopředu distancuje od role rebela, který organizaci přebíjí přes hlavu.
Zbytek textu drží stejnou notu. Romer podle přepisu píše, že rozumí ekonomice UFC a respektuje investice i riziko spojené s budováním organizace, a peníze mají podle dopisu pomoct pokrýt trénink, rodiny a budoucnost bojovníků. Gamdom zároveň sám sebe označuje za nezávislou iniciativu. Tvrdý slib je tedy jen jeden: částka. Všechno ostatní je rámec kolem ní a jedna věta na konci, ke které se článek ještě vrátí.
Šampion, který si řekl dost, a šéf, co mu to vyvrátil
Načasování je půlka příběhu. Sean Strickland, americký šampion UFC ve střední váze do 185 liber, tři dny předtím veřejně odmítl nastoupit.
„Nebudu bojovat ani podepisovat žádnou smlouvu, dokud tohle nevyřeším,“ napsal podle MMA Fighting, které jeho vyjádření zveřejnilo 9. října 2026. Spor se podle serveru vede při jednání o obhajobě proti Nassourdinu Imavovovi.
Kolik přesně má Strickland na stole, jisté není. Kolující reporty mluví o 400 000 dolarech za nástup a dalších 400 000 dolarech za výhru, jenže sám šéf UFC Dana White tuhle částku zpochybnil.
„Sean Strickland právě v květnu podepsal novou smlouvu. A podle toho, co slyším, číslo, které dává ven, není pravda,“ řekl White novinářům na tiskové konferenci po turnaji série Dana White’s Contender Series, jak jeho slova 14. října 2026 citovaly MMA Fighting i Sherdog. Dvě verze, jedno číslo, nula dokladů na veřejnosti.
Z výroků obou mužů, které redakce MMAmagu seřadila podle data zveřejnění, vychází přehledná osa: 9. října šampionovo ultimátum, 12. října dopis krypto kasina, 14. října Whiteova odpověď. Gamdom tedy nevstoupil do ticha, ale doprostřed cizí hádky o peníze. Kdyby ten měsíční šek dostal opravdu každý bojovník na rosteru, vyšlo by to Gamdom na částku, která by se v účetnictví UFC rozhodně neztratila.
Kolik by ten slib stál za rok
Spočítat se to dá i bez kalkulačky v ruce. Model pracuje se třemi vstupy: 10 000 dolarů měsíčně, 12 měsíců a 400 bojovníků jako orientační velikost rosteru. Výsledek je 48 milionů dolarů ročně. Číslo 400 ovšem z nabídky nepochází, jde o modelový předpoklad, takže výpočet ukazuje řád, ne cenovku skutečného seznamu zápasníků.
Ze segmentu UFC ve výročním výkazu společnosti TKO Group Holdings za rok 2025, do kterého redakce MMAmagu nahlédla, plynou tři srovnávací hodnoty. Vedle modelu vypadají takto.
Položka Hodnota (2025, mil. USD) Podíl ročního slibu Roční hodnota nabídky (10 000 × 12 × 400) 48,0 100 % Tržby UFC 1 502,2 3,2 % Upravená EBITDA UFC 851,0 5,6 % Partnerství a marketing UFC 314,3 15,3 %
Jinými slovy, slib velikosti zhruba tří procent ročních tržeb UFC není nesmysl, ale ani drobné. Vůči partnerským a marketingovým příjmům organizace by šlo o 15,3 %. Jenže ani 48 milionů dolarů nic nezmění, pokud si bojovník kvůli jediné větě ve vlastní smlouvě nemůže vzít ani dolar.
Kdo si na ty peníze reálně sáhne
Dopis si brzdu zabudoval sám. Končí větou, kterou MMAscene cituje v původním znění a která v překladu redakce zní:
„Sponzoring podléhá sjednaným podmínkám, platným požadavkům a stávajícím smluvním závazkům.“ Právě ta rozhoduje o tom, kolik z oznámené částky se promění ve skutečný převod peněz.
Překážka je přitom známá. UFC
oznámila 7. března 2024 prodloužení exkluzivního globálního partnerství pro oblečení a vybavení se značkou Venum do roku 2029, a to pro oficiální aktivity od vážení po nástupy do oktagonu. Logo krypto kasina na trenýrkách v kleci tedy není reálná varianta bez souhlasu organizace. K tomu jedna poznámka navíc: v dostupném znění podmínek na doméně Gamdomu figurují mezi zeměmi, kde platforma služby nenabízí, i Spojené státy, tedy trh, kde má UFC své těžiště. Co si z toho odnáší Gamdom a co bojovníci
Krypto kasino nabídlo měsíční sponzoring celému rosteru UFC uprostřed cizího sporu o platy. Zatím jediné jisté plnění té nabídky je publicita.
Dopis je napsaný tak, aby se nedal vymáhat. Podmínky, platné požadavky, stávající závazky, nezávislá iniciativa. Každá z těch formulací je pojistka a všechny dohromady dávají firmě možnost vyplatit jednoho bojovníka, nebo nikoho. Přišlo to tři dny po šampionově ultimátu, tedy ve chvíli maximálního dosahu. Náhoda to být může. Pravděpodobná ale není.
Dá se namítnout, že i marketingové gesto je víc než nic a že 48 milionů dolarů ročně nikdo nevyhlašuje z legrace. Jenže dokud nebude zveřejněné jméno prvního bojovníka, kterému peníze skutečně dorazily, je rozdíl mezi nabídkou a tiskovou zprávou nulový. Šek, za který není potřeba nikoho uspat, zní skvěle. Zatím se ale nedostal ani do šatny, natož do klece.
Zdroj:
MMAMAG.cz
Autor:
Radek Šebek