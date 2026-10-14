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Spor o platy v UFC se vyostřuje. Kryptoplatforma nabídla všem 400 bojovníkům sponzoring 10 tisíc dolarů měsíčně

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Deset tisíc dolarů měsíčně bez ohledu na výhru, prohru i bonus večera. Jenže poslední věta dopisu rozhoduje o tom, kdo z rosteru si na šek skutečně sáhne.
Spor o platy v UFC se vyostřuje. Kryptoplatforma nabídla všem 400 bojovníkům sponzoring 10 tisíc dolarů měsíčně

Spor o platy v UFC se vyostřuje. Kryptoplatforma nabídla všem 400 bojovníkům sponzoring 10 tisíc dolarů měsíčně

Zdroj: UFC
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 14.10.2026 10:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

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