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Spor o miliardový majetek Walderodů pokračuje. Soud má dnes rozhodnout

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Více než třicet let trvající spor o majetek šlechtického rodu Walderode čeká další důležitý okamžik. Krajský soud v Hradci Králové má dnes rozhodnout o vydání pozemku v Turnově, který je součástí rozsáhlé restituční kauzy.
Spor o miliardový majetek Walderodů pokračuje. Soud má dnes rozhodnout

Spor o miliardový majetek Walderodů pokračuje. Soud má dnes rozhodnout

Zdroj: pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 13.10.2026 06:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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