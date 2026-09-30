Spoluvězeň u soudu tvrdil, že se mu obžalovaný z požáru zlínského baru přiznal

Zlínský krajský soud pokračoval v projednávání případu loňského požáru baru u autobusového nádraží. Klíčovým momentem dnešního jednání byla výpověď spoluvězně obžalovaného Daniela Kratochvíla, který s ním strávil dva dny ve vazební cele. Muž prostřednictvím videokonference zpočátku vypovídat nechtěl a tvrdil, že si na nic nevzpomíná. Předseda senátu proto přečetl jeho dřívější výpověď před policií.
Z policejního protokolu vyplynulo, že se mu Kratochvíl měl přímo představit jako člověk, který hodil kanystr do Bar-Baru. Svědek kriminalistům také řekl, že obžalovaný usiloval o to, aby byl zbaven příčetnosti. „Dělal ze sebe blázna, aby ho dali do pakárny," zněla část jeho výpovědi. Před soudem dnes potvrdil, že policistům říkal pravdu.
Kratochvíl výpověď spoluvězně odmítl jako výmysl. Označil ho za konfidenta, hodlá na něj podat trestní oznámení pro křivou výpověď a zároveň upozornil, že mu ve vazbě dal přečíst procesní dokumenty, z nichž mohl čerpat informace o případu. „Nerozumím té výpovědi, je to čirý nesmysl," prohlásil.
U soudu dnes stanul také jeden z hostů, kteří se v baru zdržovali těsně před vypuknutím požáru. V obžalovaném poznal muže, jenž za bar hodil hořící igelitovou tašku. „Jeho výraz, když vzal igelitku a řekl dárek, ten do smrti nezapomenu. Chladný výraz a úsměv, evidentní radost," popsal svědek. Kratochvíla jako pachatele označil již dříve i barman. Další svědek, který stál v té době před budovou a kouřil, zase identifikoval obžalovaného jako prvního, kdo bar po vypuknutí požáru opustil.
Kratochvíl se hájí tím, že si z celého dne 28. ledna loňského roku nic nepamatuje, protože byl pod vlivem alkoholu, drog a léků a nacházel se ve špatném psychickém stavu. Znalci u něj sice prokázali disociální poruchu osobnosti, projevující se agresivitou, neschopností přijímat sociální normy a absencí empatie, ztrátu paměti vztaženou k danému dni ale považují za nepravděpodobnou.
Podle obžaloby si Kratochvíl předem koupil na čerpací stanici téměř devět litrů benzinu, kanystr v tašce donesl do podniku a zapálený ho hodil ke dveřím skladu, kde se nacházel barman. Požár se rychle rozšířil a zaplnil prostor toxickým kouřem. Barmanovi se podařilo prorazit sádrokartonovou stěnu, utéct ven a zachránit si život, utrpěl ale popáleniny hlavy, krku a rukou a následně se u něj rozvinula posttraumatická stresová porucha. Spouštěčem celé události mělo být to, že ho barman z baru vykázal poté, co opakovaně skákal do hovoru jeho manželce, která v podniku pracovala jako provozní.
Obžalovanému hrozí za pokus o vraždu, pokus o těžké ublížení na zdraví a poškození cizí věci 12 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Hlavní líčení bude pokračovat 9. listopadu, kdy předseda senátu Pavel Dvorský očekává skončení dokazování, přednesení závěrečných řečí a pravděpodobně i vynesení rozsudku.
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